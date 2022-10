Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Montes Claros recebe seminário

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, o vice-presidente de Secretaria do Sistema Faemg, Weber Bernardes, e o superintendente do Senar Minas e diretor técnico do Sistema Faemg, Christiano Nascif, participam nesta quarta-feira, 19, em Montes Claros, do evento “AgroNordeste: resultados e perspectivas para o semiárido”. Será no Parque de Exposições João Alencar Athayde. Na ocasião, serão feitas entregas de títulos da reforma agrária pelo Incra. A Secretaria de Agricultura Familiar do Mapa também fará entrega de certificados a alunos do Programa Agroresidência e de títulos de crédito fundiário. (Jornal de Notícias – Montes Claro)

Prefeitura terceiriza a UPA

A Prefeitura de Araguari, através das secretarias de Administração e de Saúde, republicou no dia 14, no Diário Oficial do município o extrato de edital para selecionar a organização social que administrará a UPA. A Unidade de Pronto Atendimento é uma parte importante da Rede de Atenção às Urgências. O objetivo é agrupar os atendimentos de saúde de média complexidade, compondo uma rede organizada junto a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araguari melhora estradas rurais

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária está com uma frente de trabalho atuando no alargamento (7 metros de largura) de estradas rurais, que são importantes artérias para o escoamento de produtos agropecuários. Desde o início da operação, já foram alargados oito quilômetros da Estrada do Paraíso; oito quilômetros da Estrada Aterro Sanitário / Distrito de Antinha; 22 quilômetros da estrada CBMM / Argenita e atualmente a equipe está atuando na estrada Filomena / Pirapitinga. O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Wander Prugger, destaca que, além de proporcionar melhor trafegabilidade, o alargamento também dá mais segurança. (Correio de Araxá – Araxá)

Escolas municipais serão reformadas

Seis escolas de Caratinga que foram municipalizadas receberão obras de reforma e ampliação pela Prefeitura de Caratinga. São elas o Escola Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Primeiros Passos e as escolas municipais Dom Carloto, Barquinho Amarelo, Bezerra de Menezes, Doutor Maninho e Luiz Antônio Bastos Côrtes. Os serviços acontecerão através de um convênio que tem como objeto a mútua cooperação entre Estado e Município para atendimento à rede municipal, por meio de transferência de recurso financeiro estadual, destinado à execução de obras nas escolas da rede municipal, no âmbito do programa de descentralização do ensino nos anos iniciais do ensino fundamental. (Diário de Caratinga – Caratinga)

1ª Primavera Poética começa nesta semana

Começa nesta semana a 1ª Primavera Poética de Divinópolis. O evento, que irá dos dias 20 a 31 de outubro, contará com diversas atividades culturais. O escritor e poeta de Divinópolis, integrante da Academia Divinopolitana de Letras e do movimento Arteferia, Cláudio Guadalupe, explicou o objetivo do evento. “Foi pela necessidade de termos a poesia na rua, como um instrumento de resistência cultural aos tempos de autoritarismos e de atrasos culturais no país. Neste outubro, de possível primavera do povo brasileiro, vamos florescer em poesia”, disse. (Portal Agora – Divinópolis)

Saúde da Mulher tem programa

Pouco conhecida pela maioria da população e até por uma parte dos profissionais de saúde, a intervenção da fisioterapia na saúde da mulher tem um impacto profundo na prevenção e reabilitação de diversas enfermidades. Para melhorar a qualidade de vida das ituiutabanas, a Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou o Programa Fisioterapia da Saúde da Mulher, numa das ações da Campanha Outubro Rosa. O evento foi realizado no Centro de Saúde da Mulher “Irmã Salvina”, onde os atendimentos serão prestados, e contou com a prefeita da prefeita Leandra Guedes e da secretária de Saúde Sandra Barbosa. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

Cooxupé se torna pioneira

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé inova mais uma vez com a utilização da plataforma Salesforce na unidade de Torrefação. A grande novidade da plataforma é a implantação do e-commerce B2B. Clientes de todo o Brasil, varejistas, atacados, cafeterias poderão realizar suas compras on-line. Neste cenário, a Cooxupé é pioneira entre as indústrias de café na disponibilização de uma plataforma de e-commerce aos seus clientes Pessoa Jurídica. “A implantação de um e-commerce B2B é algo desafiador, tendo em vista que o grande objetivo é oferecer uma plataforma comercial que os clientes enxerguem valor e, assim, contribuir para a fidelização e para o crescimento da Torrefação”, comenta Mário Panhotta da Silva, superintendente de Torrefação e Novos Negócios da Cooxupé. (Folha Regional – Muzambinho)