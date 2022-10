Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Homologada licitação do Hospital Regional

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) homologou, na semana passada, o edital que dispõe sobre a obra de conclusão da construção do Hospital Regional de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O empreendimento, previsto para ser retomado ainda este mês, ficou orçado em cerca de R$ 104 milhões e será administrado pela empresa KTM Administração e Engenharia Ltda. A empresa que apresentou a melhor proposta deu um desconto de R$ 12.883.411,96, o que equivale a uma redução de 11% em relação ao valor orçado pelo DER-MG. Participaram do certame, na modalidade Regime Diferenciado de Contratações (RDC), cinco empresas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Concerto reinaugura o Theatro

Em uma noite memorável, o Theatro Municipal Capitólio foi reinaugurado após as obras de reforma e revitalização iniciadas em abril de 2021 pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. O teatro, com 95 anos de existência, faz parte de momentos marcantes da história de Varginha que, no último dia 07 de outubro, completou 140 anos. A obra de reforma, restauração e revitalização do Theatro Capitólio contou com investimento do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, com recursos provenientes do ICMS Patrimônio Cultural. Varginha tem se destacado nessa área e ficou em 1º lugar dentre as cidades do Sul e Sudoeste de Minas Gerais. (Gazeta de Varginha)

145 anos da Festa do Congado

A celebração aos 145 anos da Festa do Congado reuniu, no último fim de semana, milhares de devotos pelas ruas centrais de Uberlândia. O primeiro dia do encerramento contou com desfile ao longo da avenida Floriano Peixoto até as apresentações e descida dos mastros na Praça do Rosário. Desde o fim de setembro, são realizadas novenas com terços e missas. A programação completa é de responsabilidade da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. A edição de 2022 foi marcada pelo retorno dos ternos às ruas após o período de isolamento social, devido à pandemia de covid-19. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Festa das crianças em nova praça

A tradicional festa de Dias das Crianças será realizada mais uma vez na praça Geni Raposo – Recanto dos Pinheiros, em Sete Lagoas. O ponto central do bairro receberá atividades, com brincadeiras, distribuição de guloseimas e brinquedos e celebrações católicas. Um grande atrativo deste ano é o novo cenário já que o local foi reformado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Sete Lagoas e a empresa Representações Fábio (Fubá Sinhá). A festa é organizada por moradores vizinhos da praça com o apoio de vários colaboradores. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Barragem obtém declaração de redução de risco

Em comunicado oficial, a Mineradora Vale declarou que a barragem Sul Inferior, na mina Gongo Soco, localizada em Barão de Cocais, em Minas Gerais, obteve a Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) positiva. Liberada no final de setembro, a DCE aponta segurança da estrutura da barragem. O nível de emergência foi, enfim, declarado nulo. A barragem mostrou condições de estabilidade e operação adequadas para a obtenção da DCE”, declara a empresa. No comunicado, a Vale afirma que o encaminhamento da Declaração foi feito aos órgãos de controle seguindo as diretrizes estabelecidas no Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração e na legislação brasileira e a auditoria técnica do Ministério Público de Minas Gerais. (Sabará Notícias – Sabará)

Creches vão receber vacina

Com o intuito de aumentar a cobertura vacinal do imunizante contra poliomielite em Poços, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, realizará de 13 a 21 de outubro uma campanha de vacinação nas creches, direcionadas para as crianças menores de cinco anos. Em Poços, foram 4.759 doses de vacina contra poliomielite aplicadas, o que representa 62,21% da população-alvo. Os pais ou responsáveis pelos alunos serão avisados previamente e terão que assinar um termo de autorização para que as crianças sejam imunizadas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Escola é premiada por resultados

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados do Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, um termômetro criado no ano de 2007 para medir a qualidade do ensino público e privado no país. A Escola Estadual Coronel Elmiro Alves do Nascimento, do distrito de Silvano, obteve a melhor nota dentre as escolas estaduais de Patrocínio. A diretora do educandário, Andreia Helena de Almeida, afirmou que a escola ficou em 1º lugar no Ideb 2021 do Ensino Médio. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Folclore Brasileiro

Autores: Rondinelle da Silva Ferreira

Anna Laura Martins Ferreira

Luiza Emanuelly Martins Ferreira

O Brasil é mesmo,

Um país de coisas celestes.

É feito de muitas lendas,

Que a cultura enriquece.

Faz parte de nossas vidas;

Fonte do bem e do mal.

Irei mostrar para vocês,

O Folclore Nacional.

Tem Lobisomem do Arvoredo,

A Sereia no Nordeste,

Chupa Cabra em São Paulo,

Arco-íris no Agreste,

Tem o Boto-Cor-de-Rosa,

E a Iara que eu já vi.

Nunca irei me esquecer,

Do Curupira e do Saci.

Tem Caipora na Mata,

E a Mula sem Cabeça,

Boitatá, Caboclo D’água,

O Negrinho do Pastoreio,

E a Cuca que é malvada.

Tem o ET de Varginha,

ET Bilú e o Bicho Bidú,

Tem a Onça de Mão Torta,

O João de Barro e a Gralha Azul.

Essa é uma homenagem ao folclore brasileiro,

Não podemos nos esquecer do boi bumbá que é festeiro.