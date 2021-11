Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Câmara analisa homenagem à Marília

Tramita na Câmara Municipal de Caratinga um projeto de lei de autoria do vereador Emerson Matos (Irmão Emerson), que propõe que se acrescente Marília Mendonça ao nome do Parque de Exposições João da Costa Mafra. Ele sugere que passe a vigorar o nome Parque de Exposições Marília Mendonça e João da Costa Mafra. Nas redes sociais, as opiniões sobre o projeto são divergentes. Algumas pessoas acreditam ser justa a homenagem à cantora no local em que ela se apresentaria no dia em que faleceu. Por outro lado, algumas criticam a proposta, inclusive, familiares de João da Costa Mafra. (Diário de Caratinga)

R$10 mi em projetos de Araxá

Em linha com seus pilares de transformação social, a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia vai repassar R$5 milhões ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o mesmo valor ao Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso (Fundipi) de Araxá. O aporte será realizado em cerimônia, nesta quinta-feira, 25. Com isso, um total de R$10 milhões serão destinados às instituições que desenvolvem programas sociais voltados para crianças, adolescentes e idosos na cidade. O repasse, amparado em leis de incentivo fiscal previstas tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca) quanto no Estatuto do Idoso, reforça a política da CBMM de apoiar iniciativas que ampliam o bem-estar e o desenvolvimento social da comunidade onde a empresa atua. (Correio de Araxá)

Inflação impacta pequenos negócios

Graças aos imunizantes, as internações e mortes pelo coronavírus caíram radicalmente e os governos reduziram as restrições de circulação em todos os estados do Brasil. Mas, quando as pequenas empresas abriram as portas se depararam com outra realidade: a escalada da inflação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula alta de 10,67% nos últimos 12 meses. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem divulgado aumentos consecutivos. O preço médio da gasolina nos postos do país chega a R$6,753, mas já pode ser encontrado por R$7,999 em alguns locais. No acumulado do ano, o encarecimento foi de 50,6%. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

Encontro de ciclistas

O 2º Encontro dos Ciclistas de Itaúna, já tem data marcada. O evento beneficente deve ocorrer no próximo dia 04, organizado pela Associação Itaunense de Ciclistas em prol do Crasi Lar de Idosos, conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. O Encontro dos Ciclistas acontecerá na Comunidade de Cachoeirinha, no Restaurante do Donizete. A inscrição é condicionada à doação de fraldas geriátricas (G ou XG), leite longa vida ou em dinheiro (mínimo R$10,00). Quem se decidir pela doação em dinheiro deverá efetuar a transferência via PIX diretamente para a conta do Crasi Lar de Idosos. (Jornal Integração – Itaúna)

Procon monitora postos

A Câmara Municipal de Juiz de Fora debateu, nesta semana, os altos preços dos combustíveis praticados na cidade. Durante a audiência pública, o superintendente da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Eduardo Floriano, afirmou que o órgão tem monitorado a situação, inclusive, possíveis abusos na lucratividade dos 70 postos de gasolina em funcionamento na cidade. As discussões aconteceram durante a sessão realizada a pedido dos vereadores Juraci Scheffer, Marlon Siqueira e Zé Márcio Garotinho. O vereador Marlon Siqueira sugeriu a criação de um aplicativo em que os consumidores poderiam ter informações facilitadas sobre os preços de gasolina, etanol e diesel praticados na cidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Substituição de empreiteira

Nova reviravolta afeta obras para implantação da infraestrutura básica da ZPE Uberaba. Contratada em agosto para executar o serviço, a GSV Construtora e Usina de Asfalto não cumpriu o cronograma previsto e será substituída. A rescisão contratual é preparada pela Procuradoria-Geral do Município. A Prefeitura posiciona que a situação acarretará um atraso na conclusão do serviço, mas informa que uma parte das intervenções na área da ZPE foi executada com recursos e maquinários próprios do município. Porém, um levantamento será realizado para verificar a necessidade de tratar com o Governo Federal sobre a extensão da data-limite para comprovar a implantação da infraestrutura inicial do empreendimento. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Verba para hospital

O Hospital Universitário Clemente de Farias (HUCF), de Montes Claros, deve receber R$4 milhões do Governo Estadual para cobrir os prejuízos causados pelo Centro Mais Vida, que atende idosos do Norte de Minas. Entre 2018 e 2020, para manter o padrão de atendimento à parcela da população idosa, a Unimontes precisou aplicar recursos próprios, da ordem de R$5 milhões, na unidade. Porém, com a recuperação financeira e fiscal do atual governo, o estado trabalha para compensar retroativamente a instituição, com o repasse no valor de R$ 4 milhões que, conforme pedido formalizado pela gestão da Universidade, possa ser aplicado na reforma do pronto-socorro do HUCF. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)