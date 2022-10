Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Charrete elétrica é apresentada em Poços

Foi apresentado o protótipo da “carruagem elétrica”, que promete substituir as charretes por tração animal utilizada pelos turistas em Poços de Caldas. A viabilização da carruagem elétrica foi possível por meio do “Poços + Inteligente”, um projeto de pesquisa e desenvolvimento da Prefeitura em parceria com DME, PUC Minas Poços de Caldas e IF Sul de Minas, que se se organizaram para a realização da construção da carruagem elétrica, com licitação para compras de equipamentos e diversos estudos. Isso envolveu visitas a empresas que produzem charretes tradicionais, bem como fábricas de kits de motorização, baterias, e todo o desenvolvimento do projeto. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Uberlândia bate recorde em exportações

O agronegócio de Uberlândia segue com destaque cada vez maior junto ao mercado exterior. Alavancadas pela soja, que correspondeu a 80,31% de tudo o que foi vendido a outros países, as exportações do Município bateram o recorde de US$ 1,03 bilhão entre janeiro e setembro deste ano. O resultado da balança comercial, divulgado pelo Ministério da Economia, corresponde a um desempenho histórico: desde que a série começou a ser divulgada, em 1997, é a primeira vez que a cidade ultrapassa US$ 1 bilhão em exportações antes do fim do ano. Nos primeiros nove meses de 2022, a soja puxou as compras feitas por outros países. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Prefeitura tem redução de dívidas

Em Audiência Pública realizada na Câmara Municipal para apresentação do Orçamento Municipal de 2023 das secretarias municipais de Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico e Sustentável e Desenvolvimento e Ação Social, a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso apresentou as justificativas para o aumento do orçamento em relação ao ano anterior e prestou contas das respectivas pastas. Destacou ações como redução de dívidas, e avanços em pagamento de rescisões antigas deixadas por administrações anteriores, geração de emprego e renda e amparo no âmbito social. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

R$ 270 bilhões de investimentos em MG

Minas Gerais atingiu a marca de R$ 264 bilhões em investimentos atraídos desde janeiro de 2019, superando em 76% a meta prevista para esta gestão, que era de R$ 150 bilhões. Os dados são da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), por meio da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Invest Minas), que também confirmou o alto desempenho deste ano, acima das expectativas iniciais. De acordo com a agência, foram atraídos R$ 71,4 bilhões, entre janeiro e setembro de 2022, 58,6% acima da meta estipulada de R$ 45 bilhões. (Folha de Sabará – Sabará)

R$ 2,3 milhões para Natal em Pouso Alegre

A Câmara de Pouso Alegre aprovou em única votação na tarde desta terça-feira, 04, verba extra de R$ 2,3 milhões para a Superintendência de Lazer e Turismo, atendendo pedido da Prefeitura. Os valores devem ser aplicados na iluminação de Natal e atividades de fim de ano em Pouso Alegre. O reforço no caixa para investimento na data festiva é parte da nova estratégia do município, que tenta atrais um fluxo maior de turistas para a cidade. Na justificativa do projeto de lei, a Prefeitura afirma que o investimento tem como objetivo apoiar o desempenho do comércio local, despertando o “o encanto da população e dos turistas e visitantes que estarão em Pouso Alegre nesta ocasião” (Diário Regional – Pouso Alegre)

Microempreendedor prestigia o “MEI Day”

Um grande número de profissionais informais compareceu ao andar térreo do prédio da Prefeitura de Governador Valadares na quarta-feira, 5, com a finalidade de procurar informações ou regularizar pendências com o programa Microempreendedor Individual (MEI). Denominado “MEI Day” em alusão ao Dia do Empreendedor, o evento é uma promoção da Prefeitura com a participação de instituições de ensino superior e vários bancos que estão prestando atendimento ao público participante. Essa foi a oportunidade para todos que desejam abrir seu próprio negócio ou tirar dúvidas sobre negócios já existentes para conhecer os benefícios que o MEI oferece e que a maioria das pessoas desconhecem. (Jornal Cidade – Governador Valadares)

Manhuaçu faz cadastro para casas

Na segunda-feira, 3, foi realizado o sorteio para cadastro reserva do programa do Governo Federal, Casa Verde e Amarela em Manhuaçu. A prefeita Imaculada e a secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Eleni de Jesus, juntamente com servidores da pasta, participaram do encontro, que aconteceu no Ginásio Poliesportivo Oswaldo Sad. Pouco mais de 60 famílias se inscreveram para cadastro de reserva do programa. Após o sorteio, as famílias escolhidas terão os documentos avaliados para possível aprovação pela Caixa Econômica Federal. (Diário de Manhuaçu)