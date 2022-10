Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Vale com voos diários para SP

A Gol terá a partir de 30 de outubro voos diários do Aeroporto do Vale do Aço para a cidade de São Paulo (Aeroporto de Congonhas). A companhia já começou a vender as passagens da nova rota que atenderá o Vale do Aço. Os voos foram iniciados em no dia 9 de setembro deste ano com decolagens de Santana do Paraíso às segundas, quartas, sextas e domingos. Os voos da Gol para a capital paulista serão diários nos dois sentidos, exceto aos sábados. A Gol, que é responsável pela operação dos voos e venda das passagens, decidiu mudar de Guarulhos para Congonhas para atender a demanda dos clientes corporativos. (Diário do Aço – Ipatinga)

Parceria para revitalização de avenidas

Nos próximos dias, a avenida José Ananias de Aguiar vai se transformar num grande canteiro de obras. A revitalização da via é o primeiro passo para a concretização do acordo firmado entre a Prefeitura de Araxá e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) para a municipalização da avenida. O prefeito Robson Magela recebeu o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fernando Marcato, para assinatura de ordem de serviço da revitalização da avenida que está prevista para iniciar nos próximos 10 dias. (Correio de Araxá – Araxá)

TJ proíbe transporte de animais

A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve liminar da Comarca de Inhapim, que proíbe um profissional autônomo de transitar pela cidade transportando animais na carroceria de seu caminhão. O entendimento é de que a prática suja a rua e provoca mau cheiro em ambiente urbano. A decisão é definitiva, só podendo ser alterada por sentença. O Município de Inhapim ajuizou ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, contra o caminhoneiro, alegando serem frequentes as reclamações de moradores do Bairro São Lucas causadas pela presença do veículo no local. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Marcas de café estão proibidas

Uma resolução obtida na Justiça pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) proíbe a comercialização no estado de quatro marcas de café por excesso de impurezas. O impedimento fica em vigor até que seja demonstrada a ausência de impurezas como milho, areia, cascas e paus na constituição dos produtos por meio de laudos produzidos por órgãos de vigilância sanitária. As decisões liminares foram obtidas pelo MPMG por meio de Ações Civis Públicas ajuizadas em Viçosa, na Zona da Mata. Desta forma, o órgão determinou a apreensão e o descarte dos produtos à venda das empresas “Café Fartura”, “Café da Feira”, “Café da Roça” e “Café Viçosense” na cidade de Viçosa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Privatização da BR-365 é liberada

A Justiça Federal, por meio da desembargadora Mônica Sifuentes, derrubou a liminar que impedia a privatização do trecho da BR-365, entre as cidades de Uberlândia e Patrocínio (km 474,6 ao km 605,5). O leilão da rodovia, que foi transferida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ao Governo de Minas Gerais, já havia sido suspenso por duas vezes, através de ações civis públicas instauradas pelo Ministério Público Federal (MPF). Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcatto, o contrato de concessão da estrada deve ser assinado nas próximas semanas. Na decisão, a juíza afirmou que a concessão da BR-365 é de interesse público. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Monte Azul tem Procon regional

O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams) inaugurou, a Unidade Descentralizada do Procon Regional, em Monte Azul. A unidade atenderá também a cidade de Gameleiras, e contará com muitos benefícios em defesa do consumidor, além de intermediar os conflitos que poderão ser sanados de forma mais rápida e administrativa. O prefeito de Monte Azul, Paulo Dias Moreira com toda sua equipe trabalhou junto ao Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams) para que essa unidade fosse instalada no município. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Salão de Humor de Caratinga reconhecido

O 16º Salão Internacional de Humor de Caratinga – Festival Jal&Gual, realizado no ano passado na Casa Ziraldo de Cultura pelo cartunista Edra, recebeu duas indicações entre os melhores do ano de 2021 concorrer ao cobiçado Troféu HQMIX, maior premiação do gênero na América Latina, ficando entre os finalistas em duas categorias: Evento e Exposição. Os organizadores comemoraram as indicações que servem de grande estímulo para fortalecimento no enfrentamento e superação das dificuldades que normalmente deparam a cada ano. (Diário de Caratinga)