Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Manifestantes fecham as BRS 365 e 040

Revoltados com demora para transferir um paciente com câncer, moradores do distrito de Luizlândia do Oeste, no município de João Pinheiro, fecharam o entroncamento entre as BRs 365 e 040. Eles alegam que Levi Rodrigues de Freitas, está internado há quase 30 dias aguardando vaga em um hospital de referência. Levi trabalha como gari da prefeitura no distrito de Luizlândia do Oeste (JK). Ele foi diagnosticado com câncer e está internado no Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares aguardando uma transferência para um hospital de referência para iniciar o tratamento oncológico. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Varginha recupera teatro de 95 anos

Prestes a completar 95 anos, o Theatro Capitólio de Varginha será novamente aberto aos apreciadores da arte e da cultura no próximo dia 09 de outubro, às 19h. Um processo de reforma e revitalização feito pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, garantiu que o espaço mantivesse as características originais de quando foi inaugurado, em 12 de outubro de 1927. Para celebrar a data, a Fundação Cultural trará a apresentação dos músicos Rommel Fernandes (violino), Roberto Ring (violoncelo) e Pablo Rossi (piano) no projeto “Concertos EPTV” para executar composições de Joseph Haydn, Frédéric Chopin e Felix Mendelssohn. (O Debate – Varginha)

Codau desliga sistema de transposição

Chuvas registradas em Uberaba contribuíram para aumentar a disponibilidade de água no principal manancial que abastece da cidade. A vazão do rio Uberaba, na Estação de Captação da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento de Ações Urbanas era de 3.280 litros/segundo. Com isto, a equipe de engenharia desligou todo o sistema de transposição do rio Claro. Este ano ele funcionou entre os meses de julho até este mês de setembro. Na estiagem, quando o consumo médio diário da cidade aumentou em mais de 23%, a Codau também precisou lançar mão das manobras de fechamento dos Centros de Reservação. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Juiz define esquema de segurança

A Justiça Eleitoral realizou um treinamento com a Polícia Militar voltado para a segurança no dia das eleições, no próximo domingo, dia 2 de outubro em Poços de Caldas. Participaram da ações policiais militares do 29º Batalhão de Polícia Militar, que abrange Poços e mais duas cidades que fazem parte da 222ª Zona Eleitoral. O treinamento realizado na Primeira Igreja Batista de Poços de Caldas contou com a presença de 240 policiais Militares do 29º BPM e também da 18ª Região de Polícia Militar, além dos comandantes do 29º BPM, da 18ª RPM e ainda o juiz eleitoral da Zona Eleitoral de Poços de Caldas. (Poços Com – Poços de Caldas)

Exposição chega a Santa Bárbara

Mais de 9 mil pessoas já embarcaram em uma viagem pela história do Brasil com a exposição “Já Raiou a Liberdade”. A mostra, que faz uma homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil, iniciou a sua itinerância em Ouro Preto e agora segue para cidade de Santa Bárbara. A exposição abre as suas portas em Santa Bárbara no Parque de Exposições Adilson Melo com apresentação da Estação da Música e show musical com Jonathan Augusto, e segue até o dia 9 de outubro. Por meio de uma experiência imersiva, a exposição Já Raiou a Liberdade leva o visitante a pontos marcantes e fundamentais para todo o processo de transformação da colônia em um Império independente, sendo norteada pelos eixos temáticos: “O sonho da liberdade”; “O Brasil vira reino”; “O Príncipe Regente”; “Brava gente brasileira”; “As lutas pela independência no Norte”; e “As tramas da Soberania”. (O Liberal – Ouro Preto)

Edital Doce seleciona 202 projetos

O Edital Doce, promovido pela Fundação Renova, selecionou 202 projetos em 35 municípios de Minas Gerais com o objetivo de fomentar e apoiar iniciativas nas áreas de cultura, turismo, esporte e lazer, nas regiões atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão (MG). Em sua segunda edição, o Edital Doce apresentou, além da Modalidade 1, para projetos Sociais de Turismo, Cultura e Esporte, a Modalidade 2, destinada a ações para Reparação do Lazer, e a Modalidade 3, voltada para iniciativas de Reparação das Referências Culturais. A lista dos projetos aprovados está disponível no site: https://www.fundacaorenova.org/ edital-doce-2022/. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Senac tem cursos em Tiradentes

A Prefeitura Municipal de Tiradentes, por meio da secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, e em parceria com o Senac, oferece 16 cursos de qualificação gratuitos em Tiradentes, que acontecerão até sexta-feira, 30 de setembro. As ações educacionais têm o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social e econômico, por meio de ações de educação, empreendedorismo, inovação e tecnologia. De acordo com o secretário de Cultura, Sérvulo Matias Filho, a ação é uma oportunidade muito rica de aprendizado e uma forma de obter uma fonte de renda e qualificação para o mercado de trabalho. (Jornal Panorama – São Lourenço)