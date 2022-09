Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Ceasa Caratinga na rota da privatização

O Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, por unanimidade, a continuidade do processo de privatização da Companhia de Abastecimento de Minas Gerais– CeasaMinas. A aprovação permite o avanço para a fase de publicação do edital e realização do leilão. No ano de 2000, a CeasaMinas foi repassada para o governo federal, sendo o principal objetivo da federalização a realização, pelo governo federal, do processo de privatização da Companhia. Os entrepostos estão localizados em Caratinga, Uberlândia, Juiz de Fora, Governador Valadares, Barbacena e, como principal, a de Contagem, na grande Belo Horizonte. (Diário de Caratinga)

Divinópolis faz vacinação móvel

A baixa cobertura vacinal contra a paralisia infantil, em Divinópolis, forçou a Prefeitura a fortalecer, nos últimos dias, a campanha, que termina na sexta-feira, 30. Para isso, a Central de Imunização anunciou a implementação de uma equipe específica para vacinação domiciliar. O objetivo é fazer a busca ativa de crianças, que, por algum motivo, ainda não foram vacinadas. O serviço é composto por técnicos de enfermagem que, juntamente com os agentes comunitários, estão percorrendo diversos bairros para avaliar a situação vacinal das crianças e ofertar a vacinação contra a paralisia infantil. (Jornal Agora – Divinópolis)

Atendimento transferido em Araguari

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Araguari publicou um comunicado esclarecendo uma notificação publicada pelo Hospital Santo Antônio. Segundo a notificação, desde o dia 12 de setembro, a Secretaria de Saúde havia impedido o hospital de realizar atendimentos na área de ortopedia e traumatologia. A prefeitura está impossibilitada legalmente de contratar o Hospital Santo Antônio, pois ele não possui a documentação exigida para essa contratação. O município foi notificado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), sobre ter desobedecido as disposições legais de contratação de prestador de serviços. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá comemora o Dia da Árvore

O canteiro central da avenida Antônio Carlos ficou florido. Em alusão ao Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro, foram distribuídas à populações mudas nativas, frutíferas e exóticas para contribuir com a arborização da cidade. Uma tenda foi montada próximo da base da Polícia Militar, que foi parceira da ação. Além de embelezar e/ou dar frutos, as árvores absorvem a água da chuva, evitando enchentes, diminuem a poluição sonora, aumentam a biodiversidade, diminuem o nível de estresse das pessoas, filtram o ar, oferecem sombra e reduzem as ilhas de calor. (Correio de Araxá – Araxá)

Doador de sangue terá meia entrada

Entre os cinco projetos aprovados por unanimidade na reunião da Câmara de Itaúna, um deles beneficia os doadores de sangue na cidade. Uma campanha de conscientização sobre a depressão em crianças e adolescentes foi projeto de autoria do vereador Aristides Ribeiro “Tidinho”. De autoria da vereadora Márcia Cristina foi aprovado projeto que concede meia entrada em eventos de cultura e lazer no município para doadores de sangue regulares (três vezes ao ano). Os promotores devem reservar 5% dos ingressos para tal, sendo custeado pelo Governo Municipal. (Integração – Itaúna)

Ituiutaba realiza a Fepontal 2022

Iniciada na quarta, 21, a Fepontal 2022 – melhor edição da Feira de Negócios do Pontal Mineiro prossegue até este domingo. O evento reúne mais de 50 empresas no interior do Parque de Exposições JK, em Ituiutaba. A feira será diversificada com expositores de setores como construção civil, automóveis, máquinas agrícolas, banco, indústria de alimentos, insumos agropecuários, energia solar, lazer, agricultura familiar, produtos gourmet e artesanais, entre outros. A Feira é uma realização da Prefeitura de Ituiutaba e da Câmara de Dirigentes Lojistas, com apoio da Câmara, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rotas do Triângulo Circuito Turístico e Sindicato dos Produtores Rurais de Ituiutaba. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

Moradores pedem demolição de prédio

Seis meses depois de um abraço simbólico em frente ao prédio de seis andares interditado há seis anos por risco de desabamento, na Rua Custódio de Rezende Bastos, moradores do Bairro Jardim dos Alfineiros, Zona Norte de Juiz de Fora, voltam a cobrar das autoridades a demolição urgente da estrutura. Desde que a Defesa Civil condenou a edificação, em 31 de janeiro de 2016, os residentes no bairro convivem com o medo diário de que a construção, cada vez mais deteriorada, venha a ruir, causando uma tragédia, já que há moradias vizinhas ocupadas. Desta vez, o temor da população é decorrente da ação de moradores em situação de rua, que moram no local ou frequentam o espaço. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)