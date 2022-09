Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Preço da gasolina cai em JF

Dez dias após a redução de 7% no preço médio da gasolina, autorizada na primeira semana de setembro pela Petrobras junto às refinarias, a queda é percebida nos postos em Juiz de Fora. Em consulta a estabelecimentos realizada na cidade, a reportagem encontrou o litro da gasolina comum a R$ 4,74, o menor valor já apurado desde janeiro do ano passado. A cifra representa queda de R$ 0,56 em relação ao custo médio verificado no último levantamento da Agência Nacional do Petróleo na cidade, R$ 5,30, conforme coleta realizada na semana entre 28 de agosto e 3 de setembro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Juruaia comemora a Festlingerie

A capital da lingerie, Juruaia, está fechando com chave de ouro mais uma edição do Festlingerie. Em sua 18º edição, o evento foi um sucesso e movimentou um dos polos de moda íntima, praia e fitness mais importantes do país. Revendedoras e lojistas de diversas localidades passaram pelas 50 lojas repletas de novidades em suas coleções primavera/verão 2023. O ambiente online também registrou um bom percentual de vendas e a cada edição se torna vital na movimentação de novos negócios. A novidade desse ano ficou por conta da integração do e-commerce às lives, idealizado pelo ViaShopModa, com o objetivo de melhorar o desempenho das confecções quando o assunto é interação com o cliente. (Folha Regional – Muzambinho)

Paraopeba quer eleger deputado

Uma pesquisa de intensão de votos nas regiões do Alto Paraopeba e Vale do Piranga, palestras na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete, outdoors, distribuição de adesivos e anúncios personalizados em carros de som, emissoras de rádio e jornais locais são algumas das ações do Projeto Voto Ético previstas para acontecer a partir desta semana. Entre as iniciativas, destaque para as sabatinas com todos os candidatos a deputado que possuem residência fixa em Lafaiete, Congonhas e Ouro Branco, marcadas para os dias 19, 20 e 23 de setembro, em local ainda a ser definido pela diretoria do Prove. Objetivo é ajudar a eleger um deputado federal e outro estadual para representar o Alto Paraopeba em 2022 (Jornal da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Carrinho de Rolimã reúne adeptos

Com participação da comunidade, por se tratar de um divertimento tradicional praticado em diversas gerações, foi realizado no fim de semana, na avenida Amazonas, a terceira edição do Evento de Carrinho de Rolimã. A competição foi realizada pela Associação Cultural e Esportiva Riscando o Asfalto, com apoio Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Ipatinga e reuniu 44 competidores amadores e profissionais de todas as idades, vindos inclusive de outras cidades e regiões. Segundo Acir Hebert, dirigente da Associação, “o envolvimento do poder público, com apoio na divulgação e organização, contribuiu para que a iniciativa fosse ainda mais bem-sucedida. Foi gratificante”, comentou. (Diário do Aço – Ipatinga)

Desfile de Cavaleiros é sucesso

Poços de Caldas recebeu o Desfile de Cavaleiros e Amazonas. O evento faz parte da comemoração dos 150 anos da cidade e foi promovido pela Associação de Cavaleiros e Amazonas em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. O desfile passou por várias ruas do centro da cidade e terminou no estádio municipal Dr. Ronaldo Junqueira, onde os participantes vindos de várias cidades da região receberam troféus por parte da organização. Segundo os organizadores, o objetivo do evento foi resgatar a cultura caipira e sertaneja da região. Segundo a associação, participaram do desfile entre 600 e 700 cavaleiros e amazonas, montados de cavalos de diversas raças, entre elas, manga-larga e lusitano. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Cidade tem semana dos Dinossauros

Com atividades voltadas para crianças de 4 anos até estudantes de pós-graduação, começou na segunda-feira, 12, e vai até a próxima sexta-feira, 16, a 21ª Semana dos Dinossauros no Complexo Científico e Cultural de Peirópolis (bairro rural de Uberaba). Segundo a diretora do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, Stela Mariana de Morais, mais de 50 escolas já se inscreveram para participar de algum dia da Semana dos Dinossauros 2022. “Como hoje é o primeiro dia, contamos com a participação de menos escolas e alunos. Vieram cerca de seis escolas de Uberaba e cidades da região e aproximadamente 500 alunos. Gradativamente esses números vão aumentando durante a semana”, contou. (Sabará Notícias – Sabará)

Prefeitura fiscaliza Lei de Gestão

A Prefeitura de Araxá intensifica a fiscalização da geração e descarte de Resíduos de Construção Civil desde que a Lei nº 7.783, que trata sobre a gestão desse material, passou a vigorar no Município. A fiscalização vem sendo feita pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança Pública por meio da Central de Videomonitoramento. Segundo o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil é resultado de um Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o Município e o Ministério Público de Meio Ambiente para a desativação do “Bota-Fora” localizado no Distrito Industrial, próximo à BR-262. (Correio de Araxá – Araxá)