Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

MG tem menor renda do Sudeste

O rendimento médio mensal do mineiro é o menor do Sudeste do País. Os dados da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relacionados aos rendimentos das famílias de Minas Gerais revelam que, em 2020, aquelas pessoas que têm algum tipo de renda no Estado tiveram ganhos de R$ 1.983, enquanto o rendimento médio do brasileiro chega a R$ 2.213. Obtido por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), o levantamento é realizado junto a pessoas a partir de 14 anos, que sinalizem diversos tipos de rendimentos (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Poços vai integrar Associação Europeia

A parceria e similaridades com a cidade de Caldas da Rainha, em Portugal, garantiu ao município mineiro de Poços de Caldas, na região Sul de Minas Gerais, a adesão à Associação Europeia de Cidades Termais Históricas. É a primeira vez que uma cidade brasileira integra o circuito turístico. A adesão de Poços de Caldas ao circuito europeu se justificou em função da geminação da cidade e Caldas da Rainha. A parceria com o município português, como cidade irmã de Poços de Caldas, nasceu há 20 anos, em uma sessão na cidade europeia depois de proposição pelo então deputado Jorge Mangorrinha aproveitando a ocasião dos 500 anos de colonização do Brasil e a evidente similaridade entre as localidades. (Jornal Mg Turismo – Belo Horizonte)

Ações para valorização da cultura negra

O Dia da Consciência Negra, comemorado neste fim de semana, tem sido utilizado pelas escolas da rede pública como oportunidade para trabalhar o tema com os alunos, contribuindo para que o debate seja feito. As estratégias passam pela valorização da cultura negra e o combate ao racismo. As iniciativas desenvolvidas pelas unidades de ensino atendem às leis 10.639/03 e 11.645/08, que tratam da importância e obrigatoriedade de se trabalhar a temática nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Em Cataguases, nas escolas estaduais Francisco Inácio Peixoto e Professor Quaresma, o projeto “Lugar de Preto” está sendo desenvolvido com os alunos para promover uma educação antirracista e celebrar a data. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Projeto gastronômico

Mesas ao ar livre, a população de Juiz de Fora tem se reencontrado com a cidade, de forma que apresenta maior segurança na hora de sair de casa. É isso que busca o projeto “Bar na rua”, criado pela Secretaria de Turismo (Setur) em ação com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A ideia é que bares, restaurantes, lanchonetes e hotéis possam instalar um parklet fora de seus estabelecimentos, nas vagas reservadas para carros. O projeto já está em etapa de implantação em seis estabelecimentos da cidade e será apresentado como uma das ações de celebração do final de ano. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Plantio de mudas

O Lions Clube Montes Claros Sertanejo realizou o plantio de 100 mudas de árvores no Parque Municipal da Paz, neste fim de semana, em evento realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Foram mudas de espécies nativas do Norte de Minas. O parque foi criado recentemente e fica nas imediações da Serra do Mel e dos condomínios residenciais naquela parte da cidade. O presidente Jefferson Tolentino Trindade explica que uma das metas mundiais do Lions Internacional é o fomento a proteção do meio ambiente e por isso, o clube de Montes Claros tomou a iniciativa de basicamente encerrar o ano de 2021 com essa tarefa. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Feira livre em Ponte Alta

A Secretaria Municipal do Agronegócio (Sagri) organiza os últimos preparativos para implantação de feira livre na Comunidade de Ponte Alta. O funcionamento será quinzenal, aos sábados, com expectativa de abertura dos trabalhos no próximo dia 18. O assunto foi tratado em reunião neste fim de semana, na casa do presidente da Associação dos Moradores de Ponte Alta, Quirino Antônio da Silva. O chefe da Seção de Feiras, Deyvid Silva, disse que nos próximos dias será feito um croqui da distribuição das barracas e apresentado aos feirantes. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Inscrições para uso de Teatro Municipal

Abrem nesta segunda-feira, 22, as inscrições para o edital de seleção de propostas de espetáculos para ocupação do Teatro Municipal de Uberlândia entre fevereiro e abril de 2022. O material de referência consta no Diário Oficial do Município publicado no fim do mês passado. Os interessados podem se inscrever entre 22 e 28 de novembro, por meio do preenchimento de formulário e inserção de documentação exigida. Podem participar pessoas com mais de 18 anos com a proposta de projetos de teatro, dança, música, audiovisual e eventos culturais. (Diário de Uberlândia)

Pagamento de 13º antecipado

A Prefeitura de Araxá anunciou a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores municipais. Ao todo, cerca de cinco mil agentes públicos ativos e inativos receberam antecipadamente o benefício integralmente. Em anos anteriores, o pagamento era efetuado somente no dia 10 de dezembro. O objetivo do adiantamento é contribuir com o comércio local e movimentar a economia da cidade já no mês de novembro. De acordo com o secretário Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Arnildo Morais, só o recurso aplicado no pagamento do 13º salário é na ordem de R$10 milhões. (Correio de Araxá)