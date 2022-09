Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Mesários voluntários quase triplica

No dia 2 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher deputados, senadores, governadores e presidente. No dia das eleições, os mesários desempenham um papel fundamental para que o processo eleitoral ocorra de forma segura e organizada. Neste ano, 4.836 pessoas foram convocadas para exercer essa função em Juiz de Fora. Deste total, a maioria 3.631 é formada por voluntários. O número é quase três vezes maior do que o registrado na última eleição geral em 2018, quando foram contabilizados 1.255 voluntários, conforme apontam os dados da Justiça Eleitoral. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

12ª Feira Imobiliária na Fenics

A 27ª Edição da Feira Nacional da Indústria Comércio e Serviços – Fenics – abrigará mais uma vez a Feira Imobiliária, em parceria com a Caixa Econômica Federal. O evento será um dos destaques da feira, que possibilita mais negócios e a realização do sonho da casa própria de milhares de pessoas. A Fenics será presencial, de 15 a 18 de setembro, no Parque de Exposições de Montes Claros A Feira Imobiliária é realizada pela Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros há 12 anos e mesmo na pandemia, o evento ocorreu no modelo digital. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Construção Civil no Minascon 2022

O Palace Casino e o Palace Hotel, em Poços de Caldas, serão palco, de 17 a 19 de novembro, do maior evento da construção civil e de sua cadeia produtiva: o Minascon 2022. A cidade foi a escolhida para sediá-lo por ser uma das mais autônomas, entre as 853 do estado. “O município é um case de sucesso, com abastecimento de água, energia elétrica e soluções de esgoto e de lixo independentes. Tive a incumbência de assumir a Câmara, com o compromisso firmado com o presidente Flávio Roscoe de fazer a interiorização da Câmara em todos os 853 municípios de Minas Gerais”, explicou Geraldo Linhares, presidente da Câmara da Indústria da Construção da Fiemg. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Araguari tem queda de dengue

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, divulgou que até o dia 29 de agosto foram registrados 85.700 casos prováveis (casos notificados fora os descartados) de dengue, sendo que 60.009 casos foram confirmados para a doença, havendo 47 mortes e 41 óbitos sob investigação até o momento. Em Araguari, de acordo com as informações da Secretaria de Saúde, no mês de junho foram registradas 105 notificações, sendo que 56 eram positivas. No mês de julho foram registrados 48 casos notificados, dentre eles, 16 eram positivos. Em agosto foram 23 notificações e até o momento só uma positiva. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Expedição Tropeira chega ao 15º ano

A Expedição Tropeira chega ao 15º ano de realização em 2022. Nesta edição, a proposta é que a comitiva percorra a Rota Imperial no lombo de muares, tendo como ponto de partida a cidade de Durandé, na Zona da Mata mineira. A expedição tem previsão de encerramento no dia 17 de setembro, em Venda Nova, no Espírito Santo. Segundo a organização do evento, pelo menos 30 tropeiros de Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro confirmaram presença. O trajeto está sendo elaborado, mas terá aproximadamente 120 km, com saída prevista para a quarta-feira, dia 14. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Escola suspende aulas após surto

Uma escola precisou suspender as aulas em Pouso Alegre após um surto de gripe que deixou 200 alunos contaminados na instituição. A situação na instituição filantrópica é monitorada por um médico e também pela Secretaria Municipal de Saúde. O caso aconteceu na escola infantil Irmão Alexandre. O diretor da unidade e alguns professores também se contaminaram, além dos estudantes. Um médico foi consultado pela instituição e ele orientou para que a escola fosse fechada para evitar que o vírus se espalhasse mais. No total, cerca de 500 crianças estudam na escola. A metade continua com as aulas e o restante se recupera em casa. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Araxá tem o 21º Open Voo Livre

O Horizonte Perdido será palco para o 21º Open Araxá de Voo Livre, uns dos campeonatos mais tradicionais de parapente do Brasil, iniciado na última quarta-feira e que prossegue até este sábado, 10 de setembro com o apoio da CBMM e da Prefeitura Municipal de Araxá. O local do evento tem uma das melhores estruturas de rampa de decolagem do país e oferece para o público expectador, além do belíssimo visual, restaurantes, quiosques, banheiros e camping. A realização do campeonato é do Clube Araxaense de Voo Livre (CAVL) e tem a chancela da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL). (Correio de Araxá)