Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Produção mineira de leite tem queda

Desestimulada por custos altos e preços insuficientes, a produção de leite em Minas Gerais caiu 6,6% no segundo trimestre frente ao mesmo período de 2121. Segundo pesquisa do IBGE, foram adquiridos pela indústria 1,34 bilhão de litros de leite no Estado de abril a junho, volume inferior ao dos três primeiros meses do ano (1,5 bilhão de litros). Já o abate de frangos diminuiu 1,2%, enquanto os de bovinos e suínos cresceram 8,5% e 4,6%, respectivamente. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Desistência de adoção gera condenação

O Ministério Público de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública (ACP) contra um casal de Sacramento, que, após permanecer quatro anos com a guarda de duas irmãs, hoje com oito e nove anos, desistiu da adoção, manifestando o desejo de devolver as crianças. Na ação, o MPMG requer que eles sejam condenados a indenizar as meninas pelos danos morais e materiais, no valor de cem salários-mínimos para cada uma. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Procon suspende venda de IPhones

O Ministério Público Estadual (MPE), por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão, determinou a suspensão da venda de IPhones a partir do modelo 12 em Uberlândia e outras cidades da região. A decisão, segundo o promotor de Justiça Fernando Martins, se dá em razão da comercialização dos smartphones sem carregadores. Conforme aponta a portaria, a decisão considera uma determinação da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que já havia proibido nacionalmente a comercialização dos IPhones sem carregadores. (Diário de Uberlândia)

Vice pede afastamento do cargo

De relações cortadas com a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, desde o início do mandato, o vice Moacyr Lopes enviou na terça-feira à Câmara Municipal pedido de afastamento do cargo até o fim deste ano. O documento não explicita os motivos da decisão, porém Moacyr declarou que a licença será para rever os rumos da vida. Durante a leitura em plenário do pedido para afastamento, os vereadores citaram o rompimento político entre o vice e a chefe do Executivo. A situação foi admitida pelo próprio Moacyr em entrevista no mês passado, quando até declarou que cogitou renunciar ao cargo no governo municipal devido às divergências com a companheira de chapa. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Jacutinga recebe empresários

O prefeito de Jacutinga, Melquíades de Araújo, o vice-prefeito Antônio Pereira de Carvalho (Toninho Roque), bem como o procurador do município, Sidney Batista do Nascimento, foram recepcionados pelos diretores da empresa Inoar Cosméticos, Douglas Cardoso e Mário Scagliosi. A indústria, que está se ampliando por Minas Gerais, terá o seu centro de distribuição na cidade. O objetivo de seus diretores é de que no futuro também se instale uma fábrica de cosméticos no município. Os empresários falaram ao prefeito e ao vice sobre a colaboração da empresa com mais empregos para cidade, bem como o seu desenvolvimento. (Jornal Panorama – São Lourenço)

MP investiga ocupação de cargos

O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública contra o município de Itapecerica com o objetivo de sanar irregularidades referentes a servidores aposentados que continuam ocupando os mesmos cargos na administração pública. Em decorrência de manifestação relatando possível irregularidade na permanência de servidores aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social nos quadros funcionais da Prefeitura, exercendo a mesma função quando da sua aposentadoria, foi instaurado Inquérito Civil para apurar os fatos. No decorrer da apuração, constatou-se a existência de 113 servidores nessa condição ilegal. (Jornal Agora – Divinópolis)

Santa Bárbara recebe Feira Multissetorial

Prossegue até sábado, 10, a Feira Multissetorial de Santa Bárbara no Parque de Exposições Adilson Melo. A proposta do evento é abordar soluções inovadoras para negócios e sustentabilidade corporativa, buscando alinhar o desenvolvimento municipal e regional aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O evento conta com a participação de diversos negócios, empreendedores, instituições e afins, em busca de soluções e diálogo por um crescimento sustentável e coordenado, voltado para a ciência, tecnologia e inovação. As exposições e a programação são abertas ao público. (De Fato Online – Itabira)

Ouro Preto ganha Base Ouro

Nesta semana foi inaugurada em Ouro Preto, no Complexo José Ovídio Torres, popularmente conhecido como Campo da Água Limpa, a base de apoio de prevenção e combate a incêndios florestais, a Base Ouro. Com equipamentos ligados à Nasa e ao Instituto de Pesquisa Espacial (INPE), que darão os direcionamentos em tempo real dos focos de calor na região, a base de apoio é uma importante ferramenta durante o período de estiagem e, consequentemente, aumento das ocorrências de focos de incêndio no município. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)