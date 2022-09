Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Gol inaugura voo no Vale do Aço

Na próxima sexta-feira, 09, a Gol Linhas Aéreas, maior companhia aérea do país, receberá autoridades locais no Aeroporto Regional do Vale do Aço, para os voos inaugurais da rota Guarulhos-Ipatinga-Guarulhos. Dessa forma, os clientes da região passam a contar com voos diretos com o hub internacional da Gol em São Paulo, facilitando a conexão com dezenas de destinos no Brasil e no mundo. Durante a inauguração, estarão presentes autoridades locais e representantes da empresa. (Silmara de Freitas – Ipatinga)

Crediriodoce com R$ 600 mi no semestre

Neste primeiro semestre de 2022, a Sicoob Crediriodoce atingiu a marca de R$ 74 milhões em patrimônio e com o resultado de mais de R$ 10 milhões, fruto do esforço da equipe e da confiança depositada pelos cooperados. A Sicoob Crediriodoce é uma cooperativa com mais de 33 anos de história e presente na vida de quase 30 mil associados e está presente em 21 cidades do Leste mineiro, com 24 agências, atendendo cooperados de forma física e digital. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Comércio varejista lidera

O setor de Serviços continua em expansão na economia, impulsionado, principalmente, pela grande concentração de pequenos negócios. Em 2021, esse segmento de atividade reunia metade de todos os Microempreendedores Individuais (MEI) do país e 41% das micro e pequenas empresas (MPE). Esse dado foi revelado pelo Atlas dos Pequenos Negócios, elaborado pelo Sebrae. Em Divinópolis, de acordo com o monitoramento econômico da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Divinópolis, em parceria com o Instituto Vitaltec, em de julho último, foram contabilizadas 34.676 empresas de pequeno porte ativas na cidade, e, deste total, 42% pertencem ao setor dos serviços, 30% eram do comércio e 19% da indústria. (Jornal Agora – Divinópolis)

Expositores preparam a 27ª Fenics

Em sua 27ª Edição, a Feira Nacional da Indústria Comércio e Serviços (Fenics) traz uma proposta inovadora para possibilitar que empresas de toda a região tenham acesso à maior feira multissetorial do Norte de Minas. A Fenics acontece entre 15 e 18 deste mês, de forma presencial no Parque de Exposições João Alencar Athayde. O evento é promovido pela Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros com co-realização da Fiemg Regional Norte. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Crianças intoxicadas em Ladainha

Dezenas de crianças passam mal por intoxicação alimentar em Ladainha no último final de semana. Entre 60 a 70 crianças foram atendidas no Hospital Municipal Doutor Arthur Rausch, apresentando gastroenterite aguda por intoxicação alimentar, possivelmente bacteriana, caracterizada por forte dor abdominal, náuseas e diarreia. No sábado foi realizado um passeio turístico pela cidade com os alunos de três escolas da zona rural e por volta das 12h todos foram ao Centro Municipal de Educação Infantil para almoçarem e em seguida elas passaram mal. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Cobertura vacinal baixa em Uberaba

Após quase um mês do início da campanha de vacinação contra a poliomielite, Minas Gerais registra índice de imunização de 45,87% – muito abaixo do alvo de 95%, preconizado pelo Ministério da Saúde. Em Uberaba, dados do Ministério da Saúde apontam que do público alvo para imunização de 15.335 pessoas, apenas 2.360 doses foram aplicadas, ou seja 15,4% do total. As crianças de três anos receberam o maior número de doses, que somam 635; seguida pelas crianças de dois anos, com 610 doses; crianças de um ano, com 558 doses, e crianças de quatro anos, com 557 doses. A última atualização é de 29 de agosto. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Água 29,5% mais cara em Poços

O poços-caldense está pagando mais caro pelo consumo na conta de água e esgoto. O reajuste médio foi de 29,5%, conforme divulgado anteriormente, através de uma Nota Técnica, pela equipe da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais (Arisb), que avaliou as condições gerais da prestação de serviços e das tarifas dos serviços de água e esgoto de Poços de Caldas. Houve a análise do desempenho do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e da necessidade de alterações tarifárias. A porcentagem de reajuste demonstrada pela Arisb foi encontrada considerando a receita pretendida para cobrir despesas e investimentos, além de atividades administrativas por um ano. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)