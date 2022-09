Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Uberlândia terá complexo R$ 1,5 bi

O lançamento de um novo empreendimento comercial e residencial em Uberlândia espera movimentar R$ 1,5 bilhão de vendas nos próximos anos. O complexo deverá gerar, somente na etapa de obras, cerca de três mil empregos diretos. Ao todo, serão construídas 15 torres que irão abrigar diversos espaços corporativos e modelos de apartamentos, além da primeira unidade do World Trade Center (WTC) do interior do Brasil. O empreendimento, denominado de O Villa Gávea, será composto por 15 torres comerciais e residenciais integrado a um shopping no setor Sul, com 300 mil m² de área construídos em um terreno de 64.374 m² (Diário de Uberlândia)

Câmara de JF terá projeto do 5G

A Câmara Municipal de Juiz de Fora deve discutir, em breve, um projeto de lei que define procedimentos e estabelece regras para disciplinar a instalação das antenas necessárias para a chegada da tecnologia 5G a Juiz de Fora. O texto é estritamente técnico e aborda a implantação dos equipamentos, chamados de Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR). A proposta é de autoria do vereador Marlon Siqueira (PP), que é o presidente da Comissão Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação da Casa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Gasolina abaixo de R$ 5

Com a redução de 7% no preço da gasolina, em vigor desde a 0h de sexta-feira (2), o preço do litro da gasolina para o consumidor, finalmente, volta a patamares abaixo de R$ 5. Na manhã de sábado a gasolina comum era vendida a R$ 4,97 em um posto à margem da BR-381 em Ipatinga. Na esteira das reduções anteriores, o diesel está em R$ 6,79 e o etanol em R$ 3,88. Conforme divulgado pela estatal, na semana que passou, o preço da gasolina caiu de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, redução de R$ 0,25 nas refinarias. Sobre esse valor incidem impostos, custos de frente e lucro dos revendedores. A redução não atingiu os demais combustíveis. (Diário do Aço – Ipatinga)

CDL faz parceria para vagas

A CDL Patos de Minas, por meio de seu departamento CDL Talentos, firmou parceria com a Escola do Trabalho, programa municipal vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Patos de Minas. Com essa parceria, a CDL busca ampliar sua captação e aumentar o auxílio na inserção e recolocação no mercado de trabalho. A Escola do Trabalho da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é o setor responsável pelo planejamento e pela oferta de serviços da política pública de trabalho e renda nas áreas de educação profissional, emprego e fomento da economia solidária. (Folha Patense)

Trigo ganha força na região

Pela primeira vez, o cultivo de trigo passa a ter relevância no agronegócio da região de Passos. Dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) mostram que, neste ano, a área e a produção passaram a ter registros consideráveis no sistema da empresa. Segundo a Emater, a estimativa é colher 4,7 mil toneladas em uma área de 1,5 mil hectares, sendo 1,2 mil no município de Passos e 300 em São João Batista do Glória. (Folha da Manhã – Passos)

Vereadores repassam R$ 300 mil para saúde

Câmara Municipal de Muriaé discutiu e aprovou nove projetos pautados pelo presidente da Casa, dentre eles, o que promove o repasse feito pela Câmara de R$ 300 mil para serem investidos em atendimento gratuito de saúde em Muriaé. Outro projeto aprovado é o que retira do cálculo do valor venal do terreno, áreas não construídas, definidas como Área de Preservação Permanente – APP, que estejam preservadas. Também foi aprovado o projeto que regulamenta atendimento prioritários a advogados, quando representarem seus clientes, em diversas instituições (Gazeta de Muriaé).

Raio X moderniza atendimento

A nova aquisição para modernizar o sistema de Saúde em João Monlevade é um aparelho de Raio X digital de última geração. Entregue na semana passada, o equipamento, que ainda será instalado, inicia uma nova era para o Centro de Apoio e Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde. Além de mais praticidade, agilidade e qualidade nos exames, o novo Raio X vai resolver uma dificuldade antiga do setor, que há muito tempo sofre com as constantes falhas do aparelho analógico. (DeFato Online – Itabira)