Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Caratinga terá coordenador de acessibilidade

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais está convocando eleitoras e eleitores para atuarem como coordenadores de acessibilidade em mais de 1.800 locais de votação em Minas Gerais. Dentre as localidades estão Caratinga e mais sete municípios da região: Entre Folhas, Piedade de Caratinga, Pingo D’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga e Vargem Alegre. A função deles será auxiliar pessoas com deficiência ou dificuldades de locomoção a chegarem até a seção eleitoral e votarem com mais comodidade, além de prestar esclarecimentos sobre direitos como votar em uma seção de fácil acesso. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Multa ambiental de quase 700 mil

O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) informou nesta quarta, 3, que o proprietário da Fazenda Santa Fé, em Uberlândia, local onde houve o rompimento parcial de um reservatório que trouxe impactos ambientais ao Rio Uberabinha e danos à vegetação em áreas de preservação, foi multado em R$ 689.606,97. De acordo com informações do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Núcleo de Emergência Ambiental, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, recebeu a segunda, 1º, uma cópia do Laudo Técnico Preliminar de Investigação do Acidente e Respectivos Danos Ambientais, que apura os prejuízos causados pelo rompimento do reservatório ocorrido no dia 18 de julho. (Diário de Uberlândia)

Projeto para aulas de futebol

A prefeitura de Conselheiro Lafaiete, por meio da Secretaria Municipal de Esportes realiza o “Projeto Bom de Bola” e o “Projeto Futsal Feminino”, que acontecerão na Praça CEUs e na quadra da Escola Nilce Moreira respectivamente. O projeto visa incluir o esporte na rotina de crianças e adolescentes da cidade auxiliando no crescimento e desenvolvimento dos alunos. O projeto “Bom de Bola” será para alunos nascidos em 2011, 2012, 2013 e 2014. As inscrições acontecem na praça CEUs, rua Ito Alves, 185, bairro Rochedo. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Encontro de Carros antigos é destaque

O Encontro Nacional de Carros Antigos realizado em Araxá teve repercussão nacional. O evento voltou com enorme entusiasmo da parte de colecionadores e admiradores do antigo antigomobilismo. De 28 e 31 de julho, a 24ª edição do evento, além do apoio da Prefeitura de Araxá, recebeu parceria de uma das maiores marcas do setor automobilístico, a Kia Motors. Com espaço altamente tecnológico fixado na Estância Hidromineral do Barreiro, a empresa sul-coreana, expôs um de seus modelos, em ordem cronológica de fabricação e trouxe mais de 60 jornalistas, vindos de diferentes regiões do país, para realizar a cobertura do evento que é referência internacional no setor e considerado o 3º maior encontro da América Latina. (Correio de Araxá – Araxá)

Prefeitura regulariza os exames

A Prefeitura de Formiga, através da Secretaria Municipal de Saúde, começa a regularização de exames laboratoriais caracterizados como eletivos (rotina) que estavam com demanda reprimida. Os exames serão realizados em um laboratório contratado e os pacientes serão contatados pelos agentes do Posto de Saúde onde os pedidos foram feitos, informando o dia, hora e qual preparo deve ser feito para a realização do exame. A previsão de investimento é R$ 150 mil até outubro, quando o processo licitatório para a aquisição de insumos e maquinário para a realização dos exames de rotina no Laboratório Municipal deve ser concluído. (Últimas Notícias – Formiga)

Blitz educativa do Agosto Lilás

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Capelinha realizou, a Blitz Educativa do Agosto Lilás. O evento contou com a parceria da Polícia Militar e aconteceu na Praça do Povo, com distribuição de panfletos e mobilização social. As ações do Agosto Lilás visam a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Além disso, contam também com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho por meio do Creas, e da Polícia Civil. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Corrida da Saúde atraiu mais de duas mil pessoas

A Corrida da Saúde reuniu mais de 2 mil pessoas. Maior corrida de rua do interior de Minas em 2022. O evento fez parte das comemorações pelo aniversário da Mineração Usiminas, que completa 12 anos de fundação nessa segunda-feira, 1º de agosto. A corrida ofereceu percurso de 6 quilômetros para corredores e caminhantes. Os participantes da corrida doaram aproximadamente 2 toneladas de alimentos que serão destinados às instituições sem fins lucrativos do nosso município e às famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelos nossos equipamentos. (Integração – Itaúna)