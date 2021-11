Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Lançado Edital para obras da LMG-680

O Governo de Minas Gerais, por meio das secretarias de Estado de Governo (Segov) e de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), publicou um edital para obras da LMG-680, rodovia localizada na região de Paracatu, no noroeste mineiro, também conhecida como “Estrada de Entre Ribeiros”. O investimento previsto no projeto é de R$45 milhões, sendo que o edital contempla a pavimentação e o melhoramento de um total de 68 quilômetros de extensão de dois trechos da rodovia (um trecho com 40,4 quilômetros e outro com 27,6), além da construção de uma ponte sobre o Rio Paracatu. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Muriaé terá Natal Iluminado nas praças

O Natal Iluminado acontecerá em vários pontos da cidade e distritos. A Prefeitura de Muriaé, por meio da Fundarte, selecionou áreas representativas nos quatro pontos do município para levar às famílias a possibilidade de comemorar a data natalina com beleza e magnetismo. A decoração será feita no Centro (Praça João Pinheiro), Rosário, Barra (Pça. Coronel Tibúrcio), Santa Terezinha, Encoberta, Aeroporto, São Joaquim, Marambaia, Dornelas II e alguns distritos. O projeto é uma parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Muriaé (CDL). (Gazeta de Muriaé)

Mais de 50 audiências em Araguari

A 16ª edição da Semana Nacional da Conciliação, realizada anualmente desde 2006, foi encerrada com resultados satisfatórios na Comarca de Araguari, conforme balanço apresentado pelo Juiz-Coordenador do CEJUSC, Pedro Marcos Begatti. Foram agendadas 88 audiências, das quais 58 foram realizadas e 43% resolvidas com acordos entre as partes O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca foi instalado há quatro anos e segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 18h, na sede do novo Fórum de Araguari.

Iluminação de natal

O acendimento das luzes de Natal reuniu um público de mais de 460 pessoas no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, nesta semana. A Cantata de Natal com a Orquestra de Câmara Vale do Aço e o Coral São Francisco Xavier marcou o início das inaugurações da iluminação de Natal em Ipatinga, fruto do Projeto Seminaluz 13ª edição Mostras Culturais, iniciativa patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, realizado pelo Seminaluz e Hibridus Dança, com apoio do Instituto Usiminas e da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e da Cênika Eventos. (Diário do Aço – Ipatinga)

Câmara discute falta de limpeza

Vereadores e representantes da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) discutiram, nesta quinta-feira, 18), a situação do Terminal Rodoviário Miguel Mansur, localizado no Bairro São Dimas, na Zona Norte. O tema foi alvo de audiência pública realizada após vários questionamentos de usuários e de pessoas que têm comércios na rodoviária sobre as condições do local. As reclamações incluem pontos básicos como a limpeza. A incidência de problemas diversos foi reconhecida inclusive por representante da Infracea, empresa que administra o terminal desde abril, por contrato emergencial firmado com a Prefeitura. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Mortes por tuberculose

O Dia Nacional de Combate à Tuberculose, ocorrido nesta semana, foi marcado no Norte de Minas com o relatório da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros onde revela que 14 pessoas morreram com a doença e 194 casos foram notificados, de acordo com dados contabilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Os números estão aumentando, visto que a média histórica é de 137 casos de tuberculose notificados anualmente na região. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode atingir outras partes do corpo. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Prêmio para comunicadores eclesiais

O padre Andrey Cássio Nicioli Silva, ex-vigário da paróquia São José Operário, de Pouso Alegre (MG), será homenageado com um prêmio para comunicadores eclesiais que levará o nome do sacerdote. O padre faleceu no dia 18 de outubro, em São Paulo, por complicações pós transplante de medula óssea para cura de uma pré-leucemia. O regulamento da premiação do Prêmio de Comunicação Padre Andrey Cássio Nicioli Silva, que está em fase de elaboração, será lançado em março de 2022. O sacerdote era membro do clero arquidiocesano, jornalista e assessor eclesiástico da Pastoral da Comunicação na arquidiocese e no Regional Leste 2. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Empresa deve reparar danos em telhado

A Prefeitura de Montes Claros contratou a Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (Esurb) pelo valor de R$120.537,07 para execução de serviços de reparos na cobertura da sede da Cidade Administrativa (nova Prefeitura), como processo: 624/2021 – modalidade: dispensa de licitação 079/2021. Desde maio de 2015 que Montes Claros comprou o imóvel, inaugurado em agosto de 2020 e que até agora abriga a Guarda Municipal e Procuradoria Municipal e deve receber as secretarias de saúde, educação e desenvolvimento social. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)