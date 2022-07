Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Capitólio ganha empreendimento turístico

Os empresários Jorge Abukater e João Victor Queiroz Karan lançaram em Capitólio, no Lago de Furnas, o empreendimento de turismo Cataguá, que prevê investimento de R$350 milhões, geração de 910 empregos diretos e 2.730 indiretos nos três primeiros anos. O empreendimento será construído em um terreno de 129 hectares, no km 312 da rodovia MG-050, e prevê 81% de área verde preservada. No espaço, devem ser construídos três parques temáticos e um resort. O Tuná Parque Aquático será o maior de Minas Gerais e terá piscinas de ondas, rio lento e o Tuná Race. No Parque Mirante dos Canyons, que está em funcionamento, terá o parque de contemplação Mirante dos Canyons, construído para aproveitar a beleza das paisagens naturais do local. (Folha da Manhã – Passos)

Projeto leva saúde para zona rural

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou na Unidade de Saúde dos Martins, zona rural, o evento “Saúde em Foco”, com atividades físicas para promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar. O evento contou com a presença do Vice Prefeito Leonardo Ciacci, do Secretário Municipal de Saúde Armando Fortunato Filho, do Médico da Família Dr. Carlos Henrique Peloso Silva, além de autoridades ligadas ao campo e convidados. Na oportunidade, o Secretário de Saúde registrou que “a atividade física é de extrema importância para a promoção da saúde, o grande empenho do Prefeito Verdi para a oferta de serviço de saúde com qualidade”. (O Debate – Varginha)

Cidade prepara festa de aniversário

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo preparou uma série especial para celebrar os 134 anos de Uberlândia, comemorado em 31 de agosto. Ao longo de todo o mês de agosto, serão disponibilizados materiais com conteúdos especiais sobre a data festiva da cidade. Os materiais serão divulgados durante as quatro primeiras segundas-feiras do mês (1º, 8, 15 e 22) e darão destaque sob diferentes perspectivas da história do município. O primeiro lançamento contará um pouco da história da criação da cidade, seus pioneiros, estratégias e planos para desenvolver a região, além da conservação e preservação das primeiras estruturas que transformaram uma porção de terra inexplorada em uma grande cidade. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Projeto une cultura e ambiente

Democratizar o acesso à cultura é o objetivo principal do “Arte Na Estrada – Teatro para Todos”, que passa por Minas Gerais em agosto com apresentações gratuitas e ao livre em espaços públicos de três cidades. A programação começa no dia 2, em Nova Lima, e depois a arena itinerante visita Sabará e Santa Bárbara, ainda em Minas, e Crixás, em Goiás. “A ideia é ir ao encontro das pessoas. Levar arte até onde elas estejam”, diz Chico Simões, artista com mais de 30 anos de carreira e que subiu ao palco mais de 2500 vezes trabalhando como mágico, bonequeiro, palhaço e ventríloquo. O projeto terá três atrações teatrais diferentes. (Folha de Sabará – Sabará)

Praça vai receber 2ª etapa de revitalização

A Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Praça dos Macacos, vai receber a segunda etapa da revitalização. No fim do ano de 2019, a primeira parte da praça foi renovada, modificando e adaptando os pisos, canteiros e iluminação do local. Foi publicado no edital do município, um aviso para a tomada de preços referente as obras a serem realizadas nessa segunda fase. Após 15 dias, as empresas apresentarão a proposta de valores para que se inicie as mudanças. Após o início das obras, a meta será terminá-la em aproximadamente 3 meses, o valor estimado para o gasto relativo ao piso, será de 200 mil, as adequações de canteiros, toda parte de paisagismo será responsabilidade da secretaria de Obras e Serviços e a iluminação será o DME. (Poços Com – Poços de Caldas)

Avanços em ações de reparação

Contemplar os interesses da população e do poder público segue sendo prioridade das ações de compensação da Vale em Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. As iniciativas, voltadas para o desenvolvimento da infraestrutura urbana, saúde, educação, lazer, cultura e turismo foram construídas a partir da escuta ativa aos moradores, do poder público e da participação direta de representantes da comunidade para que as principais necessidades locais sejam conhecidas e priorizadas. Em 2022, alguns marcos foram alcançados nesse sentido. (O Liberal – Ouro Preto)

Projeto da ferrovia é apresentado

Grupos de empreendedores apresentaram na semana passada o projeto da ferrovia que interligará Sete Lagoas a porto no Espírito Santo. Representantes do poder público e do setor privado estiveram no evento, realizado na Associação Comercial e Industrial (ACI). A ação está sendo concebida pela Macro Development e prevê a implementação de uma ferrovia que ligará Goiás à cidade de Presidente Kennedy, no Espírito Santo, onde será instalado o Porto Central. A primeira fase de implantação da ferrovia contempla a cidade de Sete Lagoas. Serão ao menos 610 km de linhas, em um investimento de cerca de R$ 14 bilhões. (Sete Dias – Sete Lagoas)