Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Canpack investirá R$ 710 milhões em Poços

A Canpack S.A., líder global na fabricação de embalagens sustentáveis, anunciou que aumentará sua capacidade de fabricação de latas de alumínio para bebidas com uma nova unidade de produção em Poços de Caldas. Com um investimento total de aproximadamente R$ 710 milhões (US$140 milhões), essa nova unidade representa o compromisso da Canpack com o desenvolvimento do setor brasileiro de embalagens. O início da construção da unidade de Poços de Caldas está previsto para o último trimestre de 2022 e a operação da planta deverá começar no primeiro trimestre de 2024. A expectativa é que a nova fábrica gere cerca de 140 empregos diretos de alta qualificação e 600 empregos indiretos para a região de Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Ministro anuncia R$7,8 mi para projetos

O ministro de Turismo, Carlos Alberto Gomes de Brito visitou Montes Claros quando anunciou recursos na ordem de R$ 7, 8 milhões para a construção do Centro de Convenções em Montes Claros e a reforma do Mercado Central, que deverão estar concluídos entre 2022 e 2023. Ele vai beneficiar 107 municípios do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha fomentando o turismo de negócios nas duas regiões. O presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene e prefeito de Patis, no Norte de Minas, Valmir Morais de Sá, do PTB, anunciou que o Cimams vai liberar o aporte de R$ 1 milhão, sendo que outros R$ 3 milhões já foram autorizados pelo governo federal para a construção do Centro de Convenções, no Bairro Jaraguá I. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Cooxupé inaugura Núcleo em Patrocínio

No dia 03 de agosto, a Cooxupé — cooperativa mineira de café com 90 anos de atuação no cooperativismo brasileiro — inaugurará seu Núcleo em Patrocínio, no cerrado mineiro. A cooperativa está presente no município desde 2013, por meio de uma Unidade Avançada. Com a finalização das obras, a estrutura se transformou em Núcleo para aprimorar a prestação de serviços aos cooperados. A transformação da Unidade de Atendimento para Núcleo, em Patrocínio, contou com investimento de R$ 30 milhões. O reflexo deve impactar positivamente nos negócios em insumos e em café, bem como no aumento de cooperados da região. (Folha Regional – Muzambinho)

Prefeitura investe em salas modulares

Quatro Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) de Araxá vão receber salas modulares para redistribuição de vagas. As unidades contempladas são o Querobina Gomes Borges (Pão de Açúcar 4), Professora Marlene Braga Guimarães (Max Neumann), Dalva Santos Zema (Pão de Açúcar) e Doralice Afonso de Azevedo (Ana Antônia). De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ao todo serão 12 salas e 5 banheiros instalados nessas unidades. Ela diz que o processo de aquisição foi realizado através de Ata de Registro de Preços, com valor global de R$ 1.914.400 via recursos próprios. (Correio de Araxá – Araxá)

Mutirão de próteses dentárias

A Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará na quarta-feira, 3 de agosto, o Mutirão de Próteses Dentárias, para atender pacientes cadastrados para o recebimento de próteses dentárias (dentaduras e pontes). Ao todo serão atendidas 170 pessoas, cadastradas entre os dias 16 de novembro de 2021 e dia 22 de julho deste ano. A ação ocorrerá durante todo o dia nos consultórios odontológicos da Unidade Mista de Saúde I. Portanto, a Secretaria Municipal de Saúde alerta ser necessário manter atualizado o número de telefone cadastrado para o recebimento da ligação de agendamento. (Gazeta Pontal de Minas – Ituiutaba)

ANTT aprova concessão da MRS

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou os estudos técnicos e documentos jurídicos para assinatura do termo aditivo de prorrogação antecipada ao contrato de concessão ferroviária firmado com a concessionária MRS Logística S.A. A concessionária opera a malha viária que corta Juiz de Fora e deve manter a exploração da ferrovia por um período de mais 30 anos, ao final do atual contrato de concessão, que se encerra em 2026. A MRS Logística S.A. é responsável pela Malha Sudeste, concedida em 1996 por 30 anos. A operação da malha corresponde aos serviços que se executam sobre a principal infraestrutura ferroviária do sudeste brasileiro, região mais populosa do país e de maximizada relevância para a economia nacional. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Muzambinho investiga surto de raiva

A prefeitura de Muzambinho emitiu um comunicado à população alertando para um possível surto de raiva animal. Nas últimas duas semanas, três bovinos que testaram positivo para a raiva morreram. Há ainda suspeita de outras mortes pela doença, já que produtores da região relataram que alguns de seus animais morreram com sintomas comuns da enfermidade. No comunicado, a prefeitura informou também que o Instituto Mineiro de Agropecuária está monitorando os casos e realizando ações de controle dos morcegos. (Além Parahyba – Além Paraíba)