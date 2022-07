Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Número de estrangeiros na UFU cresce

O número de estudantes estrangeiros na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) cresceu mais de 100% em 2022, se comparado com o ano passado. Atualmente, 32 pessoas de outros países estão matriculadas na instituição e, em 2021, a universidade recebeu 14 alunos de diferentes nacionalidades. Visando acolher cada vez mais os alunos estrangeiros, a universidade divulgou uma nova ação que promove ações afirmativas para pessoas em situação de refúgio, asilo político, apatridia ou sob acolhimento humanitário no Brasil. Ainda de acordo com dados da UFU, os cursos mais procurados pelos imigrantes são: Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Aeronáutica e Arquitetura e Urbanismo. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Ambulatório faz 3.482 atendimentos

Entre janeiro e junho deste ano, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), centro clínico da Univale, realizou 3.482 atendimentos gratuitos a pacientes de Governador Valadares e demais municípios da região. Os meses mais movimentados foram maio e junho, ambos com cerca de 900 atendimentos (907 em maio e 884 em junho), média superior a 40 consultas por dia. O AME possui 16 consultórios e, das 7 às 17 horas, entre segunda e sexta-feira, são 19 especialidades atendidas no centro clínico. No primeiro semestre, as maiores demandas foram em cardiologia (366 atendimentos), dermatologia (305), neurologia (289) e pneumologia (247 atendimentos, sendo 85 só em junho. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Obras no DI em ritmo acelerado

Duas empresas que estão se instalando em Poços de Caldas. Myralis e Docol, estão com as obras a todo vapor. O prefeito Sérgio Azevedo visitou os locais nesta semana para conferir de perto o andamento no Distrito Industrial. A empresa Myralis Indústria Farmacêutica Ltda, voltada à fabricação e distribuição de medicamentos, alimentos, cosméticos e produtos para saúde, iniciou as obras de fundação. A previsão é a geração de aproximadamente 300 empregos, entre diretos e indiretos, com um investimento de cerca de R$ 5 milhões. (A Folha Regional – Muzambinho)

Santa Casa realiza Fórum AVC

A Santa Casa Montes Claros realizou o I Fórum AVC. Com o tema “Políticas Públicas para Assistência Integral ao Paciente com AVC”, a iniciativa contou com a participação de palestrantes que são referência na região e no estado. Realizado em parceria com o Samu Macro Norte e Rotary Club Teresa de Calcutá, o evento reuniu gestores e profissionais da saúde no auditório do Cimams, em Montes Claros. “Na oportunidade, agradecemos aos nossos parceiros pelo apoio e suporte, em especial o incentivo do estado, através da secretaria estadual de saúde, que, com este ato, fortaleceu ainda mais a Linha AVC na Região Macro Norte”, afirmou uma das coordenadoras do evento, Silvânia Paiva. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Prefeitura decide rescindir contratos com Especialy

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) decidiu rescindir os contratos com a empresa Especialy, terceirizada que prestava serviços de limpeza e preparo de alimentos para o Município. A decisão foi publicada no Atos do Governo, e acontece cerca de 20 dias após a Administração municipal suspender o contrato com a empresa após receber reclamações de funcionários sobre atrasos nos pagamentos de salários, benefícios e férias. Desde o dia 1º deste mês, trabalhadores têm denunciado os problemas referentes à empresa. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Universidade completa 17 anos

Muitos dos atuais alunos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) nem existiam quando o atual deputado federal Aelton Freitas, então senador da República, relatou no dia 27 de julho de 2005 o projeto que transformou a então faculdade em universidade, ampliando o leque de possibilidades, de acesso e de abrangência tanto em termos de formação superior gratuita, como em geração de emprego e desenvolvimento econômico e social em geral. A Lei 11.152, de 29 de julho de 2005 foi publicada no Diário Oficial da União em 1º de agosto de 2005. À época, eram três cursos, hoje são cerca de 30 em várias áreas como de licenciatura e engenharias, suprindo a demanda na região. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Taxistas satisfeitos, mas confusos

A notícia que os taxistas devem começar a receber, no dia 16 agosto, o benefício emergencial do governo federal, de até R$ 1 mil, foi bem recebida pela categoria no estado, segundo o Sindicato dos Taxistas e Motoristas Autônomos de Minas Gerais (Sincavir-MG). A partir de agora, os profissionais querem mesmo é entender como, na prática, serão executados os trâmites para o recebimento do auxílio. “A categoria está satisfeita, mas também está muito confusa devido a essa divergência de informações”, afirmou João Paulo de Castro Dias, diretor-presidente do Sincavir-MG. (Diário do Aço – Ipatinga)