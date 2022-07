Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Guardas de Poços usam bodycams

A Secretaria da Defesa Social da Prefeitura de Poços de Caldas fez a entrega oficial das “bodycams”. O equipamento será usado pelos guardas municipais e agentes de trânsito da cidade. São individuais acoplados à farda e realizam a filmagem de todas as ações operacionais. No total, são 50 câmeras alugadas, 16 serão utilizadas pela Guarda Municipal e 12 pelos agentes de trânsito. De acordo com secretário de Defesa Social, Rafael Conde Maria, o dispositivo é muito importante pois vem para resguardar todo o serviço prestado pelos guardas civis municipais e agentes de trânsito na cidade. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Eleitorado adolescente triplica em JF

Dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, em Juiz de Fora, 418.213 pessoas estão em condições de irem às urnas em outubro para as eleições gerais. São 20.372 títulos habilitados a mais em relação ao número consolidado nas últimas eleições gerais em 2018 – o que corresponde a um aumento de cerca de 5,12%. Em Juiz de Fora, assim como no país, chama atenção o avanço na quantidade de eleitores jovens, que têm 16 ou 17 anos, que, pela legislação, têm direito facultativo ao voto. Na cidade, o eleitorado adolescente triplicou. Nas últimas eleições gerais, em 2018, havia 1.246 jovens votantes de 16 e 17 anos no município, hoje são 3.746, o que representa 0,9% no universo do eleitorado. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Empresa capacita merendeiras

O prefeito Vérdi Melo participou no auditório do Propac 2, na Vila Barcelona, da abertura da capacitação das merendeiras e copeiras que trabalham nas Escolas de Ensino Fundamental e Cemeis do município. O treinamento foi ministrado pela equipe da empresa vencedora da licitação para fornecimento de alimentação para os alunos da Rede Municipal de Ensino, a S.H.A Alimentação Indústria e Comércio de Alimentos, que vai substituir a empresa anterior. A empresa já atende prefeituras como de Poços de Caldas-MG e São José dos Campos-SP. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Caratinga no Mais Pecuária

O município de Caratinga, através da Secretaria de Agricultura, assinou acordo de cooperação técnica com a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer) para adesão ao Programa “Mais Pecuária Brasil”. Trata-se de um programa de melhoramento genético, levando a biotecnologia para os agropecuaristas familiares, além de desenvolver a cadeia produtiva dos municípios e fortalecer a economia dos estados. No município, o projeto deve começar pelos pecuaristas do distrito de Santo Antônio do Manhuaçu. Informações da Conafer citam a parceria com a líder mundial na tecnologia de inseminação artificial, a Alta Genetics, com o objetivo de “desenvolver os rebanhos bovinos, de corte e leite, em todo o país”. (Diário de Caratinga)

Incêndios registrados em 3 cidades

Três incêndios de grandes proporções foram registrados no último final de semana em Patrocínio, Ituiutaba e João Pinheiro. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. Nos três casos, as chamas chegaram perto de rodovias e áreas urbanas. O fogo intenso causou muita fumaça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu uma área de vegetação às margens da MG-230, próximo ao Bairro Parque dos Pássaros. A fumaça cobriu parte do bairro e diminuiu a visibilidade dos motoristas que passavam pela rodovia. As chamas começaram por volta das 13h e foram controladas após quatro horas de trabalho. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Educação terá reforço em Uberaba

Com mais de três meses de denúncia protocolada, o imbróglio da falta de professores de apoio na rede pública municipal de Uberaba pode estar perto de ser sanado. De acordo com a secretária municipal de Educação, Sidneia Zafalon, está prevista a iniciação de 52 novos profissionais em agosto. “Não dá pra prever porque é um processo demorado, mas desde o início do ano já melhoramos 90%”, avalia. De acordo com o Censo Escolar, estão matriculados na rede municipal de ensino 749 alunos com necessidades educacionais específicas (deficiências, TEA). Destes, 689 alunos são atendidos por 445 profissionais de apoio na rede. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Castração de animais está em andamento

A Prefeitura de Itatiaiuçu já assinou contrato com a empresa que vai realizar a castração de cães e gatos na cidade dentro do novo projeto em andamento, criado em atendimento ao Termo de Compromisso Positivo, firmado em 27 de junho de 2019, entre o Município e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em que a administração municipal obriga-se a realizar anualmente a esterilização, de no mínimo, 10% da população de cães e gatos da cidade. Segundo contrato disponibilizado no Portal da Transparência da Prefeitura de Itatiaiuçu, a empresa contratada foi a Pet Sem Fronteiras, pelo valor de R$ 86.400,00. (Folha On – Itatiaiuçu)