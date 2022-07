Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Trem da Vale volta a circular

O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) voltará à circulação normal na próxima segunda-feira (25). Com isso, o transporte operado pela Vale torna a fazer todo o trajeto da ferrovia. Ou seja, de Belo Horizonte ao município de Cariacica, no Espírito Santo. O avanço dos trabalhos de manutenção permitiu que o trem voltasse a circular. O trecho entre Antônio Dias, na região do Rio Doce, e a capital mineira fechou em abril por tempo indeterminado. Foi devido à erosão de um talude no quilômetro 493, que se intensificou após as chuvas do início do ano. O serviço ficou interrompido por três meses. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Recicla aos Montes recebe apoio

Integrantes do Projeto Rondon estão em Montes Claros a fim de dinamizar o Programa Recicla aos Montes, em uma parceria com a Prefeitura e o Ministério Público (MP). Os coordenadores e universitários vão conhecer os cinco galpões de reciclagem atualmente em funcionamento na cidade e que geram emprego e renda para centenas de catadores de materiais recicláveis. Coordenadores e universitários estiveram reunidos com o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos (SSU), Guilherme Guimarães Oliveira. Trocaram ideias e conheceram as ações do Programa. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Patrimônio recebe atenção

O Patrimônio Cultural de Santo Antônio do Aventureiro tem recebido atenção da Prefeitura Municipal através do empenho da Secretaria de Educação e Cultura, representada pela titular Débora Lamim Garcia, assistida pelo historiador Bruno Riberto Vitral. Foi realizada uma reunião que teve a participação da secretária Débora Lamim, o assistente Bruno Riberto e o engenheiro Douglas Gomes, ocasião em que foram discutidos, entre vários assuntos, os projetos de execução do plano de ação aprovado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural do município. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Hospital amplia atendimento pediátrico

O Hospital Unimed Araxá está implantando um novo modelo de gestão médica. A unidade, que faz atualmente cerca de cinco mil atendimentos por mês somente no Pronto Socorro, vai contar a partir de agora com uma nova empresa especializada em Pronto Atendimento, ampliação de protocolos clínicos e gestão em atendimentos. A empresa contratada tem o maior banco de dados de profissionais médicos do Brasil, com mais de 100 mil profissionais cadastrados das mais diversas especialidades e atende atualmente instituições como a Sociedade Portuguesa de Beneficência e o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. (Correio de Araxá – Araxá)

Festival de Lafaiete aberto oficialmente

A Praça Tiradentes se coloriu para a realização da abertura oficial do XX Festival Artes Cênicas de Conselheiro Lafaiete, que prossegue até domingo, 24. Diversos grupos teatrais que chegaram à cidade para o festival participaram do evento. O prefeito Mário Marcu explicou sobre a parceria da prefeitura com os segmentos culturais e o apoio constante ao setor de cultura, saudou os artistas e o homenageado, o artista plástico, Hélcio Queiroz. O Secretário de Cultura, Geraldo Lafayette, ressaltou a importância do festival e destacou que hoje, ele é reconhecido como bem imaterial do município. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Banco de Alimentos recebe doação

O Banco Municipal de Alimentos de Formiga é um equipamento público de Segurança Alimentar que tem como missão o combate à fome e ao desperdício de alimentos. Para cumprir esta missão, o BMA realiza um trabalho permanentemente de busca ativa de novos parceiros. Este trabalho tem dado bons frutos e a cada dia aumentam as doações recebidas. O BMA recebeu do produtor Paulo Sérgio Teixeira a doação de 1.196 quilos de inhame. Os alimentos serão encaminhados à rede socioassistencial do município e às famílias em situação de vulnerabilidade através dos CRAS. (Últimas Notícias – Formiga)

Expo Usipa tem rodada de negócios

Será encerrada neste sábado, 23, a 32ª edição da Expo Usipa, em Ipatinga. Nesta edição são mais de 300 estandes e 275 empresas participantes, com expectativa de público de mais de 30 mil pessoas. A cerimônia de abertura da 32ª edição da Expo Usipa ocorreu na noite de quarta-feira (20), com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), do vice-presidente da Usipa, Adriano Fernandes, além de empresários, expositores e autoridades municipais, regionais e estaduais. (Diário do Aço – Ipatinga)

Mulheres representam 52% do eleitorado

Assim como no Brasil, as mulheres são a maioria no eleitorado de Itaúna para as eleições previstas para o dia 02 de outubro. Em 2018 eram 69.448 pessoas aptas a votar, agora em 2022 são 71.333: um aumento de 1.885 eleitores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desse total, 18.305 pessoas, ou seja, 25,66% vão votar com Biometria. Os demais 53.028 eleitores, o que equivale a 74,34% vão votar sem Biometria. A faixa etária com mais eleitores aptos a votar é de 49 a 54 anos totalizando 7.190. (Integração – Itaúna)