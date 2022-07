Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Com 50 mil devedores, Uberaba vai notificar 14 mil

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Uberaba deu início este mês à notificação de contribuintes em dívida com a Prefeitura e começará a encaminhar inadimplentes para protesto a partir do segundo semestre deste ano. Ao todo, a Secretaria projeta um universo de 50 mil contribuintes em débito com a Prefeitura atualmente. O número representa R$420 milhões em valores não recebidos pela Administração Municipal. Cerca de 14 mil devedores devem ser acionados para regularizar a situação nesta primeira etapa. A secretária adjunta da Fazenda, Lisandra Abreu, explica que as notificações serão feitas em lotes mensalmente, dando prazo aos contribuintes para quitar a dívida com a Administração Municipal. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Servidores da UPA ajuízam ação

Miller Fagundes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha (SindServa), ajuizou uma ação coletiva de alguns servidores da UPA – Unidade de Pronto Atendimento para cobrar da prefeitura o pagamento da “gratificação Covid” instituída pela Lei nº 6.774/2020, e da “gratificação de Pronto Atendimento” implementada pela Lei nº 6.279/2017 aos oficiais de administração lotados na UPA. Apesar da expressa previsão legal, a prefeitura não efetuou o pagamento de nenhuma das gratificações. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Recesso escolar é marcado por capacitações

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, está realizando diversas ações de capacitações para os profissionais que trabalham na rede municipal de ensino. Cerca de 300 servidores da área se reuniram na Câmara Municipal para reforço das orientações sobre estímulos de linguagem e noções de primeiros socorros. “Nós estamos realizando diversas formações para vários segmentos com o intuito de dar continuidade ao nosso trabalho na escola. É fundamental termos esse reforço, principalmente sobre noção de primeiros socorros e a importância da aprendizagem”, pontua a Secretária de Educação e Cultura, Leila de Fátima Fonseca, durante a abertura do evento. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Prefeitura pagará parcela do 13º salário

A Prefeitura pagou a primeira parcela do 13º salário para os servidores públicos municipais de Poços de Caldas. A antecipação do pagamento vai injetar um montante aproximado de R$ 6 milhões na economia do município. Os 6.500 servidores serão beneficiados com a antecipação do 13º salário. Os servidores que solicitaram férias até 30 de junho já puderam optar por receber o benefício. O pagamento corresponde a metade dos valores fixos recebidos pelos servidores (50%) e não há dedução de INSS nesta primeira parcela. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Videomonitoramento começa na zona rural

Vinte pontos diferentes da zona rural de Uberlândia começaram a receber a estrutura para instalação das câmeras de videomonitoramento, que serão distribuídas em distritos, comunidades e estradas vicinais do município. Conforme a Prefeitura, os serviços estão concentrados nas fundações e bases que servirão de suporte para a colocação dos equipamentos. Os locais estão sendo preparados pela Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. A expectativa é a conclusão desta etapa seja no fim de setembro. Posteriormente, outros 20 pontos também serão videomonitorados, chegando a 40 endereços atendidos. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Caeté faz o 10° Festival de Guisados

Promovido pela Associação dos Feirantes de Caeté, e com apoio da Prefeitura, o Festival de Guisados terá diversas opções gastronômicas. O evento vai reunir gastronomia e cultura no domingo, 31, no Poliesportivo, das 10h às 18h. O empresário e produtor cultural, Alesson Alves dos Santos, 35, que promoveu o último evento dessa categoria em 2019, e está à frente dos cuidados com o festival deste ano, conta que, além de um ambiente musical e animado, o evento terá as típicas comidas de Minas Gerais preparadas na hora, como frango com quiabo, abobrinha com moela, mamão com costelinha de porco. E até mesmo cachaças artesanais e cafés estão no cardápio. (Jornal Opinião – Caeté)

Projeto prevê inclusão de detentos

Uma reunião entre o Sindcomércio e diretoria da Penitenciária de Teófilo Otoni foi realizada na terça-feira (12/07), tendo as duas instituições debatido sobre os projetos de inclusão da mão de obra carcerária, que possui custos mais baixos. Na oportunidade, foram apresentados vários cases de sucesso em outras cidades de Minas Gerais, como em Unaí, Ribeirão das Neves, Itambacuri, Viçosa, São Lourenço e Resende Costa. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)