Rede de Notícias do Sindijori Mg www.sindijorimg.com.br

Eleitorado cresce 5% em Juiz de Fora

Em Juiz de Fora 418.213 pessoas estão em condições de votar em outubro, para as eleições gerais. São 20.372 títulos habilitados a mais em relação ao número consolidado nas últimas eleições gerais em 2018 – o que corresponde a um aumento de cerca de 5,12%. Apesar de em 2020, nas últimas eleições municipais, o eleitorado apto a participar do pleito na cidade chegar a 410.339, esta é a primeira vez que Juiz de Fora terá mais de 400 mil eleitores em condições de voto nas eleições gerais. A evolução do eleitorado é notável se comparada com o crescimento observado no recorte estadual. De 2018 para cá, Minas Gerais computou um crescimento de 3,75% no número de votantes, contra 5,12% na cidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Vereadores defendem programa habitacional

A presidente da Câmara de Varginha, vereadora Zilda Silva, e o secretário da Mesa Diretora, uniram esforços para tentar resolver a questão da implantação do programa habitacional para servidores públicos. Em abril deste ano, foi apresentado um requerimento na Câmara cobrando informações sobre a situação das áreas institucionais que foram destinadas à Associação dos Servidores Públicos Municipais de Varginha – ASSP. A doação foi autorizada pela Câmara em 2017. Os autores da proposta estão cobrando da Prefeitura as devidas respostas sobre essa proposta. (Gazeta de Varginha – Varginha)

R$ 1,2 milhão para castração de animais

A Prefeitura de Uberlândia assinou nesta segunda os primeiros contratos e ordens de serviço com estabelecimentos que serão responsáveis pela castração e microchipagem de cinco mil cães e 500 gatos em Uberlândia. De acordo com o Município, o investimento anual está estimado em R$1,2 milhão. Os atendimentos estão previstos para serem iniciados em agosto. Até o momento, duas instituições foram credenciadas para realização dos procedimentos, o Instituto SOS Pet e a Clínica Veterinária Pet House. Porém, o chamamento público permanece aberto para novos credenciamentos até 31 de dezembro. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

MG-424 é privatizada com previsão de duplicação

A rodovia MG-424, que liga as cidades de Sete Lagoas e Pedro Leopoldo, será administrada pelos próximos 30 anos pelo consórcio Previcon. Conforme a secretaria de estado de Infraestrutura as obras no trecho podem começar ainda este ano. As propostas das empresas interessadas em gerir a rodovia foram abertas na Cidade Administrativa. A proposta vencedora foi a do consórcio Previcon, pelo valor de R$ 406,1 milhões. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Alunos recebem premiação de concurso

Alunos de três escolas municipais da zona rural de Pouso Alegre que se destacaram no concurso do 2º Festival do Morango foram premiados. A entrega dos prêmios foi realizada no Shopping Serra Sul, com a presença dos profissionais da educação da Prefeitura e os parceiros Supermercados BH e Acipa. “Essa é mais uma oportunidade de trabalharmos e incentivarmos a educação de maneira lúdica. Respeitando cada faixa etária, nós dividimos os trabalhos entre redação, desenho e slogan para que todos pudessem participar. Cada ação que incentive a educação é sempre bem-vinda”, destaca a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Leila de Fátima Fonseca. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Balneário amplia o atendimento

Durante todo o mês de julho o Balneário Dr. Mário Mourão atenderá em horário diferenciado. Além dos dias normais: de terça a sábado das 07:00 às 19:00 e domingos das 07h às 12h, nas segundas-feiras, dias 18 e 25 de julho o Balneário funcionará das 07h às 19h. Desde o início do mês de julho, o Balneário apresentou um grande aumento na procura dos serviços oferecidos no local por parte de moradores e turistas. Segundo Sharlene de Moraes, chefe do departamento de serviços termais do Balneário dr. Mário Mourão, por este motivo o local vai funcionar em horário especial até o fim do período de férias escolares. (Poços Com – Poços de Caldas)

Prefeito anuncia construção de avenida

“Construir uma bela avenida eternizando o nome de nosso querido e eterno Padre Caprázio, quase 20 anos após sua morte”, anunciou o prefeito Deiró Marra. A Avenida Padre Caprázio vai interligar os bairros Martin Gallego, São Lucas e Cidade Jardim. Para tanto construiremos uma passagem, atravessando a Avenida Jorge Elias Abrão, ligando-a à Avenida Dom Almir Marques. Será uma avenida toda iluminada, que abrirá uma ampla frente de expansão residencial em nossa cidade. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Prefeitura inicia construção do Parque

A Prefeitura de Ouro Preto assinou a ordem de serviço do início das obras de construção do Auto Parque da Bauxita. O estacionamento é uma solução urbanística, que oferecerá um local de convivência e bem-estar à população ouro-pretana. No espaço será possível as práticas de caminhada, ciclismo, contemplação, lazer, realização de eventos, shows, feiras e outros. De acordo com o prefeito Angelo Oswaldo, além de oferecer práticas de lazer e saúde, o Auto Parque Bauxita melhorará o trânsito no bairro, principalmente, na Rua João Pedro da Silva e na Rua Simão Lacerda, onde se encontra o novo Fórum do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. (O Liberal – Ouro Preto)