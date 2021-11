Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Projeto de duplicação da BR-135 é apresentado

Os vereadores de Montes Claros se reuniram, nesta semana, com o superintendente da EcoRodovias/Eco135, Marcelo Bevilaqua, para conhecer o projeto de duplicação da BR-135 e de construção do Anel Rodoviário Norte. O presidente da Câmara, vereador Cláudio Rodrigues, explica que a reunião foi motivada pelas muitas demandas apresentadas por moradores das comunidades do entorno da rodovia, que estão com dificuldades para acessar as comunidades rurais do município e, também para transpor a via. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Baixa vacinação preocupa Manhuaçu

No último final de semana a Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Saúde, realizou repescagem de vacinação contra a Covid-19, no Paço Municipal. Mas a baixa procura assustou o Poder Executivo. A iniciativa alcançou apenas 450 pessoas em sete horas de atividades. Foram ofertadas vacinas para primeira, segunda e terceira dose. Inicialmente, o “Desafio da Vacinação” era alcançar até 5 mil pessoas, uma vez que o município recebeu esta quantia de doses da Pfizer. (Diário de Manhuaçu)

Inauguração de delegacia

A nova sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Muriaé foi inaugurada, nesta semana, juntamente com a Casa da Mulher Maria da Penha. O novo espaço é o principal ponto de apoio às mulheres vítimas de violência, sendo que é uma unidade da Policia Civil que presta serviços de atendimento, prevenção, proteção e investigação de crimes contra a mulher, em especial em meio ao ambiente familiar. Em Muriaé esta nova unidade esta subordinada a 4ª Delegacia Regional que pertence ao 4º Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. (Jornal Além Parahyba – Além Paraíba)

Cadastramento da educação

Até o próximo dia 03, a Secretaria Municipal de Educação de Araxá recebe o Cadastro Escolar para matrícula de crianças na educação infantil. Podem participar crianças a partir de quatro meses até cinco anos de idade. Lembrando que, para quem completa 4 anos até o dia 31 de março de 2022, o ingresso na escola é obrigatório. As famílias que têm dificuldaded ou não têm acesso à internet podem procurar uma unidade escolar e um servidor auxiliará no preenchimento do formulário. (Correio de Araxá)

Estado incentiva energia solar

Com o objetivo de solucionar inseguranças jurídicas presentes nas regras que estabelecem os tributos para importação de produtos, e entre eles equipamentos utilizados na geração de energia solar e eólica, o Governo de Minas Gerais publicou, na última semana, um decreto que facilita o acesso ao incentivo fiscal destes itens. A medida deve fomentar ainda mais o setor no estado, que é o atual líder na produção de energia solar no país. A nova medida altera a redação de uns dos itens previstos no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Caeté vai receber presépio

Uma atração turística diferente poderá fazer parte das decorações natalinas de Caeté. Um presépio com peças em tamanho natural, confeccionado pelas mãos do padre e também artista plástico Wanderson José Guedes, será novidade na terra natal do artista. Há 16 anos, o presépio é montado na praça da Glória, no Rio de Janeiro, região onde o padre Wanderson é pároco. O trabalho que já foi exposto em diversos países e, neste ano chegará a Caeté como forma de expressão do sentimento de gratidão do padre por sua terra. (Jornal Opinião – Caeté)

Repasse para Corpo de Bombeiros

A Câmara Municipal de Juiz de Fora intermediou um repasse no valor de R$350 mil, que será utilizado para custear uma nova estrutura para o 4º Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, na Zona Norte. A infraestrutura potencializará a integração entre os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dentre as principais ações previstas no trabalho integrado está a centralização do atendimento de emergências pelo número 193, ampliando o atendimento na cidade e também na Zona da Mata e região das Vertentes. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Surto de covid-19 em escolas

Com quase duas semanas de aulas presenciais obrigatórias, duas escolas estaduais de Uberaba foram denunciadas a respeito de novos casos de covid-19 entre o corpo discente e docente. Segundo as informações, seis casos foram registrados, sendo um aluno na Escola Estadual Corina de Oliveira e dois professores e três estudantes da Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar Castello Branco. Em nota, a Superintendência Regional de Ensino (SRE) desmentiu as acusações e afirmou que apenas uma servidora, e não aluna, foi diagnosticada com covid-19, entre os dias 5 e 12 de novembro. (Jornal da Manhã – Uberaba)