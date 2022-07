Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Parque Rio Doce comemora 78º aniversário

Considerada uma das mais importantes áreas de preservação do Brasil, o Parque Estadual do Rio Doce, cujo território de quase 36 mil hectares abrange os municípios de Marliéria, Timóteo e Dionísio completou 78 anos de criação e uma celebração religiosa, na capela localizada na entrada da Unidade de Conservação marcou a data. Os padres Martin, Márcio e Gustavo levaram aos fiéis das comunidades do entorno do parque, que acompanham ano a ano a celebração do aniversário, mensagens a respeito da conversão ecológica. A própria existência do parque se deve a um religioso, o bispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, que na primeira metade do século XX lutou contra o avanço da motosserra que derrubava a mata atlântica e transformava toras centenárias de madeira em carvão para os fornos das siderúrgicas. (Diário do Aço – Ipatinga)

Mucuri zera fila de cirurgia

No último sábado, 2 de julho, a Prefeitura de Mucuri, por via da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital São José de Itabatã, realizou mais 10 cirurgias de vesícula por videolaparoscopia, que é minimamente invasiva, utilizando métodos moderno de alta tecnologia. Estas intervenções cirúrgicas por vídeo se somam às dezenas de cirurgias, que já foram realizadas pelo Governo Municipal, já ultrapassam 130 procedimentos, desde a sua implantação, em julho do ano passado. De acordo com o secretário Municipal de Saúde de Mucuri, Fernando Jardim, quando foi iniciado o programa para estes procedimentos, havia uma demanda reprimida muito grande e as cirurgias eram realizadas nos moldes mais antigos, com corte no abdômen. (Em Tempo – Nanuque)

Itatiaiuiçu terá UPA 24h

A Prefeitura de Itatiaiuçu anunciou o projeto de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h. Ela será construída e vai funcionar nos moldes das Unidades de Pronto Atendimentos existentes em todo o Brasil, construídas pelo governo federal e que são parte da Rede de Atenção às Urgências do Sistema Único de Saúde – SUS. O local para a construção do prédio até o momento é um terreno atrás do quartel da Polícia Militar, onde funciona o pátio da Prefeitura, na esquina da Rua Itaúna com a Avenida José Francisco da Silva, no Centro, próximo e no quarteirão oposto à Policlínica Municipal – para quem vem da Praça da Matriz, fica antes da Policlínica. (Folha On – Itatiaiuçu)

X-lab cria vaquinha para Obra Social

O X-Lab Juiz de Fora, um grupo que desenvolve ações sociais voluntárias para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, realizará uma reforma na Instituição Obra Social Padre Nilton Fagundes Hauck, localizada no Bairro Retiro, na Zona Sudeste, que é voltada ao atendimento de crianças e jovens da região, em horário de contraturno escolar. Para conseguir realizar a reforma, que busca viabilizar o funcionamento de banheiros interditados e promover o bem-estar pela melhoria do conforto térmico do local, o X-Lab está arrecadando recursos por meio de uma vaquinha on-line. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

CBMM traz a exposição em Araxá

A CBMM trouxe para Araxá, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, uma seleção das melhores imagens de exposições que aconteceram nas diversas edições do Festival de Fotografia de Tiradentes. As fotos fazem parte da exposição “Foto em Pauta”, que acontece no Teatro Municipal de Araxá até 12 de agosto. O evento é aberto ao público. A exposição é composta por 76 fotografias, de 54 autores oriundos de 13 estados e do Distrito Federal. O objetivo é trazer para Araxá as figuras mais relevantes da produção fotográfica brasileira. Segundo o diretor artístico, Eugênio Sávio, o público terá a chance de conhecer as obras de grandes fotógrafos. (Correio de Araxá – Araxá)

180 casais oficializaram a união

Uma noite de grandes emoções para 180 casais, que tiveram a oportunidade de formalizar a união civil de forma gratuita, em uma cerimônia especial e marcante, no Salão Nobre da Faminas. A 2ª edição do Casamento Comunitário é uma iniciativa do curso de Direito da instituição de ensino superior, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), e os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais de Muriaé, Itamuri, Belisário, Vermelho e Pirapanema, Boa Família e Rosário da Limeira. A celebração do Casamento Comunitário foi a última etapa do projeto Mutirão do Casamento Civil. (Gazeta de Muriaé)

Festas de Agosto em Montes Claros

Neste ano de 2022, a cidade de Montes Claros será novamente tomada por catopês, marujos e caboclinhos, depois de dois anos de ausência nas ruas, por conta da Pandemia. É que serão promovidas entre os dias 17 e 21 de agosto, as comemorações das tradicionais Festas de Agosto, que já estão na sua 181ª edição. Durante cinco dias, a religiosidade dos festejos mais tradicionais da cidade se encontrará com manifestações artísticas dos mais diversos tipos. A estimativa é que cerca de 3 mil pessoas participem diariamente dos dois eventos. As apresentações dos ternos deverão ocorrer em diversos locais da cidade. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)