Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Valadares terá container subterrâneo para lixo

Valadares agora conta com uma tecnologia que promete fazer a diferença na limpeza urbana da cidade. Por meio de um Termo de Doação ao Município, uma empresa trouxe para a cidade a proposta de “Contêineres Enterrados”. O primeiro deles está sendo instalado na calçada externa do Mercado Municipal. Num primeiro momento, as pessoas podem até pensar que se trata de duas lixeiras de inox convencionais, mas o que muitos não sabem é que por baixo da chapa de metal antiderrapante abaixo das lixeiras existe uma estrutura escondida, comportando dois contêineres de 1000 litros para o armazenamento de lixo úmido no local. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Poços debate uso de charretes

Foi realizada na Câmara Municipal uma audiência pública para discutir o fim do serviço de tração animal nas charretes em Poços de Caldas. Estiveram presentes representantes dos charretistas, do Executivo, comerciantes e da causa animal. Para Marcelo Heitor, presidente da Câmara, a audiência, apesar de ter momentos mais acalorados, foi bastante positiva. “Até mesmo alguns charretistas entendem que a proposta é viável e cabe agora à Câmara Municipal entender todas as demandas aprimorando o projeto, dando prazo correto para que isso aconteça. Seria importante para que eles tenham uma experiência com o protótipo”, disse o vereador. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Passos realiza festival de teatro

Em clima de reencontro com o público, começa neste domingo, 17, a 6ª edição do Festival Nacional de Teatro de Passos e Região. Após dois anos de alterações na formatação por conta da pandemia de covid, o evento volta a ser realizado presencialmente e acontece até 24 de julho. A programação inclui, além de peças, lançamentos de livros, performances, oficinas e piquenique. Estão previstas 45 atrações, sendo 21 peças teatrais, e somente uma das oficinas será realizada em formato virtual. No domingo, às 21, na abertura oficial, terá a apresentação da peça “Cordel do Amor Sem Fim – ou a Flor do Chico”, com o grupo Os Geraldos e direção de Gabriel Vilela, como espetáculo convidado. (Folha da Manhã – Passos)

Agentes ganharão piso em Varginha

Os vereadores da Câmara de Varginha aprovaram por unanimidade o Projeto de Lei que concede o pagamento de piso salarial aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Segundo a assessoria da Câmara, o Projeto de Lei, de autoria do Executivo, chegou à Câmara na própria quarta-feira e devido à importância e urgência do projeto, os vereadores cumpriram os trâmites legais e realizaram a votação. O piso salarial desses profissionais não pode ser inferior a dois salários mínimos. No entanto, a mesma emenda condicionou o pagamento do piso aos repasses que serão realizados pela União Federal a título de pagamento dos vencimentos dos agentes. (Gazeta de Varginha)

Políticas de Equidade em Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu o Primeiro Encontro sobre Promoção das Políticas de Equidade com o objetivo de ampliar a capacitação dos profissionais da atenção primária do município sobre a garantia do atendimento integral a população em situação de vulnerabilidade e desigualdade social. Realizado no plenário da Câmara Municipal, o evento contou com palestras sobre equidade, indicadores, sistemas e outras. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

PM apresenta palestra para alunos

Policiais militares realizaram palestra educativa, na última semana, para estudantes do 1º ano da EE Coronel Américo Vespúcio de Carvalho, em Alto Caparaó. Os alunos foram orientados sobre os efeitos das drogas, respeito aos professores e funcionários públicos, importância dos respeitos as leis de trânsito e também orientações sobre o ingresso e a carreira de policial militar. A equipe formada pelo sargento Nogueira e soldado Prado foi recebida pela diretora escolar Aparecida, professores e funcionários. (Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

Superávit da balança tem queda

As exportações mineiras cresceram 7,8% no primeiro semestre frente ao mesmo período de 2021, chegando a US$ 20,3 bilhões. No sentido oposto, as importações atingiram US$ 8,2 bilhões, um salto de 42,5% em igual base comparativa. O superávit da balança comercial ficou em US$ 12,09 bilhões, com queda de 7,63%. Responsável por 33% dos embarques do Estado, o minério de ferro e seus concentrados renderam US$ 6,6 bilhões de janeiro a junho, uma redução de 28% decorrente da desvalorização do insumo siderúrgico no mercado internacional, sob impacto da queda na demanda chinesa. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)