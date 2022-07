Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Consumo recua 4,4% nos supermercados

O consumo nos supermercados em Minas Gerais apresentou queda em maio. Segundo o Índice de Consumo dos Lares Mineiros, pesquisa apurada pela Associação Mineira de Supermercados (Amis), foi identificada uma retração real de 4,4% quando comparada com abril. O desempenho negativo foi apurado em todas as regiões do Estado na mesma base de comparação. O pior resultado foi registrado nas regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, com queda de 5,15% no período. Em seguida, o índice no Norte e Noroeste do Estado caiu 5,12%. Já no Sul de Minas, houve a menor retração (-4,08%), seguida pela região Central, com retração de 4,09%. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Gasolina ao patamar de 2021

A redução da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 31% para 18% impactou no preço do litro da gasolina comum, comercializada nos postos revendedores de Uberaba. O valor do combustível, que antes da medida se aproximava dos R$8, agora está abaixo de R$6. Mas, se a base de comparação for o mesmo período do ano passado (16 de julho), a variação é muito pequena. Lembrando que, em 2021, a alíquota do ICMS ainda era de 31%. À época, segundo levantamento do Procon, a gasolina comum era cobrada a R$6,156. Atualmente, o preço médio é de R$5,91, ou seja, uma redução de R$0,24. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Santa Casa no Liberta Minas

A Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso foi contemplada pelo segundo ano consecutivo no Edital Liberta Minas. O projeto aprovado destina-se a aquisição de equipamentos que serão utilizados para a realização de 1.500 diagnósticos e envolve investimentos superiores a R$ 420 mil. O programa utiliza de emendas parlamentares individuais que são direcionadas aos entes beneficiados. O Edital de Emendas Parlamentares do programa Libertas Minas foi criado em 2019. Trata-se de um projeto que unifica frentes de trabalho na esfera estadual e federal. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Manhã de atividades esportivas

A Prefeitura de Pouso Alegre promoveu uma manhã de diversas atividades gratuitas para a população na Praça de Esportes Alvarim Vieira Rios. O evento marcou o lançamento do projeto “Ativa P.A” e a reinauguração da quadra esportiva do Rosão. Durante o lançamento foram realizadas diversas atividades como caminhada, passeio ciclístico, aula de ginástica e zumba, avaliação de pressão arterial e glicemia capilar, acupuntura e tantos outros. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Programa de Patrocínios em Poços

Com a presença de representantes da DME, Prefeitura, Câmara e Secretarias Municipais, imprensa e dos responsáveis pelos projetos selecionados, foi realizada a solenidade para assinatura dos termos de incentivo fiscal, referentes ao Programa de Patrocínios DME 2022. O Programa seleciona projetos através de leis específicas, para destinação de parte dos tributos devidos aos governos federal e estadual (ICMS e Imposto de Renda, respectivamente), para patrocínios artístico-culturais e sócio-esportivos. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Rotas Turísticas são sinalizadas

Fruto da união entre poder público e iniciativa privada, financiado pela Prefeitura de Juruaia, para promover o turismo em nosso município, o Projeto Juruaia comemora mais uma conquista. Na última semana, foram instaladas Placas Turísticas pela cidade, indicando os principais pontos turísticos e embelezando ainda mais a Capital da Lingerie. O Projeto Juruaia recebe apoio técnico e financeiro da Prefeitura de Juruaia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico, para promover o turismo em nosso município. (A Folha Regional – Muzambinho)

BR-381 começa a ser pavimentada

da BR-381, em Nova Era, ainda passa por obras de recuperação e tem previsão de ser concluído em agosto deste ano O trecho do km 321 da BR-381, em Nova Era, ainda passa por obras de recuperação e tem previsão de ser concluído em agosto deste ano. Após seis meses em obra de recuperação, o trecho do km 321 da BR-381, em Nova Era, começa a receber pavimentação asfáltica. Os registros do serviço executado foram divulgados nas mídias sociais no início desta semana. Essa pista da rodovia foi danificada no dia 14 de janeiro deste ano, após um deslizamento de um talude em Nova Era, que destruiu mais de 100 metros da via. (Diário do Aço – Ipatinga)