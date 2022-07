Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Caeté inicia Festival de Inverno

Abrindo o conjunto de eventos que compõem o Festival de Inverno Maravilhas da Nossa Terra, acontece neste sábado, 2, e domingo 3, na Praça da Matriz, no centro histórico, a 1ª Festa da Quitanda Caeteense, que reunirá cerca de 25 produtores de doces, bolos, roscas, biscoitos e queijos. Novidade no calendário local, a festa está sendo preparada para ser uma grande vitrine das receitas de altíssima qualidade que são produzidas por aqui. Pensada para exibir e demonstrar os potenciais gastronômicos da nossa gente, o evento busca as marcas da mineiridade que estão estampadas nos processos de escolha dos ingredientes e na história das receitas. (Opinião – Caeté)

Registros na maternidade em Varginha

Começa a funcionar a partir da próxima semana em Varginha a Unidade Interligada do Registro Civil das Pessoas Naturais com a Maternidade do Hospital. Isso permitirá que sejam feitos os registros de nascimentos das crianças na própria maternidade, antes da alta hospitalar. O serviço será gratuito. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela Corregedoria-Geral de Justiça, bem como e principalmente da Direção do Hospital Regional e da Oficial Interina do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, Luana Vachelli. (Blog do Madeira – Varginha)

Companhia inicia transposição de rio

A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas deu início esta semana à montagem do sistema de transposição do Rio Claro, como uma das ações para o enfrentamento do período de estiagem no Município. O complexo conta com três conjuntos de motobomba movidos a diesel e outros dois acionados por energia elétrica. Na primeira etapa dos trabalhos, as equipes técnicas estão recolocando o cabeamento dos equipamentos e painéis elétricos. O teste de vazão, etapa seguinte após a conclusão das instalações, está programado para a segunda-feira, 11. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Portal da Empregabilidade é lançado

O prefeito Sérgio Azevedo e a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho lançaram o Portal da Empregabilidade. A solenidade aconteceu no Palace Hotel e contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores Marcelo Heitor, do vice-prefeito Julio Cesar de Freitas e do coordenador da Unifeob João Otávio Bastos Junqueira, entidade parceira do portal, além de representantes do secretariado municipal, empresas, vereadores e entidades do município. (Mantiqueira Online – Poços de Caldas)

Primeiras doações de sangue recebidas

Começou a funcionar no final de junho, em Pará de Minas, o Posto Avançado de Coleta Externa da Hemominas. Instalado no primeiro andar do Ambulatório Médico de Especialidades, no bairro Senador Valadares, o Pace tem capacidade inicial para atender até 50 doadores por dia de coleta. Durante a realização das primeiras coletas da história do Pace de Pará de Minas, o Prefeito Elias Diniz esteve no local e acompanhou o funcionamento do serviço. Ele elogiou a atitude dos doadores, destacando que o ato de doar sangue é um olhar ao próximo e tem a capacidade de salvar vidas. (Diário – Pará de Minas)

Evento apresenta práticas sustentáveis

A Prefeitura de Montes Claros participou do Seminário Sobre Sistemas Sustentáveis em Propriedades Rurais, promovido pela Emater, dentro da programação da 48ª edição da Exposição Agropecuária de Montes Claros. Estiveram presentes o secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Soter Magno, e o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Guilherme Guimarães. Também marcaram presença no evento o superintendente da Emater, José Arcanjo, a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura, Mônica Durães, e representantes de comunidades rurais de Montes Claros, Juramento, Glaucilândia, Grão Mogol e Bocaiúva, entre outras. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Proibido uso de linguagem neutra

Em uma votação apertada, a Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou, em definitivo, um projeto de lei cercado de bastante polêmica, que prevê a proibição do uso da linguagem neutra, do ponto de vista do gênero, nas escolas que funcionam na cidade. O texto sofreu resistência de setores diversos no município, muitos ligados à educação. Em meio às discussões acaloradas, a proposição original de autoria do vereador Sargento Mello Casal (PTB) sofreu diversas alterações, inclusive, com retirada da previsão de multa para professores que desrespeitarem a vedação. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

São Vicente terá cursos

Em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Campus Muzambinho (IF Sul De Minas), a Prefeitura Municipal de São Vicente de Minas oferecerá cursos técnicos presenciais, semi-presenciais e à distância, além de mini-cursos presenciais, na Escola Estadual José Bonifácio. Representantes do IF Sul de Minas estiveram no município, onde se reuniram com o prefeito Lili e a secretária municipal de Educação, Valéria Palheiros, e depois conheceram as dependências da escola. (Jornal Panorama – São Lourenço)