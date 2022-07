Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

FALANDO DO CORAÇÃO-4

No Salão de Beleza, Falando da Bíblia???

Vou contar hoje o que aconteceu num encontro singular dentro de um salão de beleza. A ideia que muitos têm (principalmente, os rapazes) é que a conversa lá é fiada, ou sobre a vida dos outros – fofocas, não é?

Bem, nesse dia algo diferente aconteceu. Duas mulheres, ambas casadas e com filhos, uma de mais idade – que chamarei de Alice, e a mais jovem, Viviane.

Viviane começou abrindo o jogo, após palavras introdutórias e gerais: – Queria muito ensinar a meus filhos as riquezas do Evangelho – não apenas as regras sociais, morais e de conduta. Não creio que o Evangelho é apenas isso aí que temos!

Alice retruca: – Estou orgulhosa de você, minha amiga. Você – na minha opinião – está no caminho certo! Você quer deixar para seus filhos um legado de verdade. Parabéns! Acho que posso entrar com você nessa aventura. Permite uma pergunta, de início: Qual era a origem de Jesus e dos discípulos que escreveram o Novo Testamento?

Viviane: – Eram todos judeus.

Alice: – Verdade! E qual era o livro sagrado que eles tinham e liam, especialmente nos sábados na sinagoga?

Viviane: – O Velho Testamento!

Alice: – Sim, é esse mesmo. Durante as 52 semanas do ano os judeus em todo o mundo leem os mesmos trechos da Bíblia deles – 52 seleções. Sabe de quais livros da Bíblia? É da Torá, que nós chamamos de Pentateuco – os cinco primeiros livros (Gênesis, Êxodo, etc.). E veja, que engraçado: nos meus últimos 30 anos a minha experiência tem sido buscar as raízes da origem de Jesus!

Viviane: – É mesmo!

Alice: – Olha o que aprendi: alguns rabinos, tendo caminhado grande parte de suas vidas nas tradições judaicas (pois eram judeus praticantes) – tiveram um encontro com Jesus – pessoalmente, assim como Paulo e muitos outros tiveram.

Viviane: – Continue! Agora estou interessada mesmo!

Alice: – Esses grupos que se reúnem aos sábados, e estudam a Torá, chamam-se congregações messiânicas, e estão abertas para todos, e lá eles seguem muitos costumes típicos das sinagogas judaicas.

Viviane: – Nunca ouvi falar!

Alice: – Eu, nascida num lar cristão e tendo frequentado a escola dominical, fiquei maravilhada. Nesses seus encontros semanais, eles se empenham em estudar e ensinar a Torá e os Profetas, mostrando como um judeu sincero se dedica. Um detalhe: o Novo Testamento faz parte de sua Bíblia agora também!

Viviane: – Que maravilha! Eu estava mesmo me perguntando sobre o Velho Testamento. Eu não sei nem mesmo ler, porque não entendo nada de lá.

Alice: – É, acho que o problema começa com o nome dessa parte. Algo “velho” – Velho Testamento, parece algo ultrapassado, não é? Eu prefiro chama-lo de “Antigo Testamento”. Você nunca entrou numa loja de antiguidades? Já achei coisas lindíssimas!

Viviane: – Sim, com certeza. Antigo Testamento – gostei! Dá um sentido diferente, de uma certa raridade, de valor ainda não descoberto – quem sabe, de muito valor! TORÁ antiga no Santuário do Museu do Livro de Israel, Jerusalém.

Alice: – Sim, querida! E me perdoa minhas lágrimas, mas fico muito emocionada quando lembro disso. Esse livro é um relato de Deus para toda a humanidade! E não somente para os judeus! Essa descoberta fez de mim uma cristã apaixonada e dedicada ao estudo – do Antigo Testamento, que eu desconhecia, mas do Novo também!

Viviane: – Ah, quero muito o seu endereço. Preciso continuar essa conversa!

Estou compartilhando com você, caro leitor, cara leitora, experiências que são verdadeiras, e quem sabe, você mesmo já as teve.

Nesta série, FALANDO DO CORAÇÃO, estou apresentando introduções aos estudos bíblicos, que tenho preparado sobre temas relevantes que a Bíblia trata.

Se for de seu interesse, posso lhe enviar grátis para o seu e-mail. Essa é uma pequena contribuição para você ter um conhecimento mais profundo das verdades bíblicas – e que faço de coração, orando que o Deus da Luz ilumine seu caminho mais e mais.

Agradeço também os retornos recebidos. Nosso Artista e Cartunista, EDRA, me honrou com uma linda mensagem. Muito grato a você, caro amigo!

Que o nosso Deus possa dar muita coragem e fé a cada um de nós nessa etapa pré-eleições! Que o Espírito de sabedoria e discernimento nos dirigia, e que guarde a nossa pátria de mais sofrimentos! Oh Senhor Deus, tem misericórdia do nosso povo, especialmente dos esquecidos, dos que não tem IBOPE, daqueles que a cada dia precisam muito de tua ajuda em tudo! Torna-nos uma nação cuja luz brilha como exemplo no mundo de hoje! Eu peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, único e eterno. Amém.

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – UniDoctum rudi@doctum.edu.br e rudikruger2004@gmail.com