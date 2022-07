Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

ICMS menor impacta municípios mineiros

A redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), anunciada na última sexta-feira, após decreto federal, poderá causar um colapso nos cofres públicos. A avaliação é do presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM) e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius da Silva Bizarro, a partir dos prejuízos financeiros previstos na arrecadação estadual. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, os prejuízos do Estado poderão chegar a R$ 12 bilhões. Com isso, as cidades poderão ter perdas de até R$ 2,4 bilhões, conforme estimativa da AMM. Já a Confederação Nacional de Municípios prevê um impacto ainda maior para as cidades mineiras: R$ 3,03 bilhões. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Consórcio comemora 10 anos

O Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência Centro Sul (Cirsu), completou dez anos e no dia 30 de junho foi realizado o fórum para integração e comemoração da importante data. O evento ocorreu em Tiradentes e contou com a presença de autoridades e convidados dos municípios pertencentes a macro Barbacena. O Fórum levou aos presentes assuntos relacionados aos desafios e responsabilidades do Samu, regulamentação das urgências, entre outros pontos. O Cirsu é composto por 51 municípios consorciados e beneficia a todos com sistema de urgência e emergência. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Cidade ganha novo curso de ciências médicas

O Inapós (Instituto Nacional de Ensino Superior e Pós-Graduação Padre Gervásio) passará a oferecer neste ano o curso de bacharelado de Medicina em Pouso Alegre. Atualmente, a faculdade oferece também outro curso de ciências médicas, o de bacharelado em odontologia. O Instituto já possui uma clínica escola com aparelhos modernos para as atividades práticas dos cursos e para o atendimento da comunidade. A autorização do Ministério da Educação para o curso teve sua publicação no Diário Oficial da União no dia 29 de junho na edição 121, seção 1, página 95. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Implantação de quebra-molas autorizada

Após três meses de diálogo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a Prefeitura de Itabirito conseguiu autorização para implantação de quebra-molas no trevo do Country. O redutor de velocidade será implantado nas proximidades do km 53 da BR-356. “A instalação de quebra-molas no local é uma demanda antiga e visa garantir a segurança dos condutores que trafegam pela rodovia e dos pedestres, sobretudos moradores da região do Quinta dos Inconfidentes. A conquista é mais uma grande notícia para Itabirito”, destaca o prefeito Orlando Caldeira. (O Liberal – Ouro Preto)

Primeiros socorros para professores

A Prefeitura de Muzambinho, através da Secretaria de Educação, realizou em parceria com o Senar o curso de “SOS: primeiros socorros nas escolas”. De acordo com a Secretária de Educação e vice-prefeita, Heloisa Magalhães, o curso tem como objetivo garantir e aumentar a segurança de crianças e adolescentes no espaço escolar e surgiu no ano de 2018, após o sancionamento da Lei Lucas (Lei Nº 13.722). “Esta é a 3ª turma do curso de primeiros socorros neste ano de 2022, sendo que professores de educação física, gestores e professores de apoio também já participaram desta formação em março”, explica Heloisa. (A Folha Regional – Muzambinho)

Santa Casa leva serviços gratuitos à Expomontes

Pela primeira vez, a Santa Casa Montes Claros está presente em uma das maiores exposições agropecuárias de Minas Gerais, a Expomontes, oferecendo diversos serviços gratuitos para o público. O estande, que é fruto da parceria com o grupo UnifipMoc Afya, foi cedido pela instituição de ensino para que o hospital realizasse a ação. De acordo com o superintendente do hospital, Maurício Sérgio Sousa e Silva, o objetivo da iniciativa é promover bem-estar e promoção à saúde para os frequentadores da feira. “Agradecemos a iniciativa da UnifipMoc Afya, um dos maiores grupos da área educacional do Brasil, por nos ceder o espaço”, disse. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Tarifa do subirá para R$ 3,99

Em decretos assinados pela prefeita Maria Imaculada ficam autorizados os reajustes das tarifas cobradas pelos ônibus para o trajeto urbano e para os distritos de Manhuaçu. Para o ônibus circular o reajuste foi de 32,55%, com o valor da passagem passando de R$3,01 para R$ 3,99. Conforme os Decretos Municipais, os reajustes visam manter o equilíbrio financeiro do contrato de concessão celebrado com a empresa Viação União Ltda. (Concorrência Pública nº 001/2008), em razão dos frequentes aumentos nos preços dos combustíveis. (Diário de Manhuaçu)