Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Usados têm aumento de 30% em Uberlândia

O valor de carros seminovos aumentou cerca de 30% em Uberlândia. De acordo com o consultor de vendas de veículos, Jader Roberto, mesmo com o preço mais caro, as vendas na cidade foram maiores se comparadas com 2020. Economista atribuiu a alta principalmente ao aumento do dólar e a queda na fabricação de carros novos. Consultor de vendas de automóveis em Uberlândia há aproximadamente 20 anos, ele informou que o aumento no preço dos veículos chega a 30% em 2021. Segundo o consultor, apesar da alta no preço dos carros usados, as vendas no mês outubro deste ano superaram as do mesmo período de 2020. (Diário de Uberlândia)

Cefet-MG retoma provas presenciais

O processo seletivo de ingresso em 2022 nos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Cefet-Mg será realizado de forma presencial e, pela primeira vez, haverá somente provas de Língua Portuguesa e Matemática. As medidas foram tomadas visando beneficiar os estudantes. O processo seletivo está com inscrições abertas até o próximo dia 06, e as provas serão realizadas presencialmente no dia 23 de janeiro de 2022. Ao todo, são 2.238 vagas distribuídas em nove cidades. (Correio de Araxá)

Escola ganha prêmios

Em um mundo onde a força digital só tende a crescer, adaptar os ambientes de ensino para manter os alunos conectados à tecnologia tornou-se um dos principais objetivos da Secretaria Municipal de Educação. Nesta semana, foram entregues 20 novos computadores à Escola Vicente Petronilho de Oliveira, que está localizada no Córrego dos Bernardos, distrito de Governador Valadares. Além da entrega dos novos equipamentos, a escola tem mais razões para comemorar. Neste ano, oito alunos foram premiados com medalhas (uma de ouro, seis de prata e uma de bronze) e, atualmente, marcam presença na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Inauguração de base do Samu

Em cerimônia que contou com diversas autoridades, foi inaugurada a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santana do Paraíso. A sede será operada pelo Consórcio Intermunicipal da Rede de Saúde de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge) e a autorização para o início dos atendimentos ainda depende Estado. O imóvel pertence ao município e foi adaptado para abrigar dez profissionais, já aprovados em processo seletivo, que irão trabalhar em regime de revezamento, 24 horas, no atendimento das ocorrências. Antes do início da operação da base, todos os profissionais deverão passar por um processo de capacitação. (Diário do Aço – Ipatinga)

Campanha arrecada três mil absorventes

A campanha de doação de absorventes para mulheres em situação de rua, organizada pela Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Juiz de Fora em conjunto com a Padaria Bom Brasileiro, arrecadou, aproximadamente, 3.200 unidades de absorventes higiênicos. A doação foi entregue à Casa de Passagem para Mulheres, que vai fazer a distribuição. Na ocasião, foi realizado o encontro com uma equipe de profissionais que explicou o que é pobreza menstrual, termo que compreende a falta de acesso a recursos de higiene íntima, como água, saneamento básico e infraestrutura. Também foram entregues absorventes arrecadados na campanha “Nós&Sangue”. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Botelhos já emprestou mais de R$1 mi

Durante o período mais crítico da pandemia do Coronavírus, muitas empresas passaram por dificuldades financeiras, devido às restrições de funcionamento. Por isso, a Prefeitura de Botelhos criou o Programa “Botelhos Mais Crédito”, que já injetou na economia do Município, um total que ultrapassa R$ 1 milhão. Pelo Programa, Micro Empresas e Micro Empreendedores Individuais podem ter acesso a uma linha de crédito de até R$15 mil, com 48 meses para pagamento, sem juros. O empresário só começa a pagar 6 meses depois e os juros são pagos à instituição financeira pela Prefeitura. O programa Botelhos Mais Crédito receberá inscrições até o dia 10 de dezembro. (A Folha Regional – Muzambinho)

Vale investiga queda de torres

Duas torres do sistema preparatório para as obras de descaracterização e descomissionamento das barragens Forquilhas I e II, da mina Fábrica, em Ouro Preto, caíram sem causa aparente, neste fim de semana. Em nota, a mineradora Vale informou que segue investigando o que ocasionou o tombamento e que esse é um processo minucioso, por isso demorado. Ainda, de acordo com a nota, não havia trabalhadores no local. A área foi isolada e os órgãos competentes foram informados. A empresa divulgou que nenhuma das duas torres atingiram as barragens, não havendo alteração em suas condições de segurança. (O Liberal – Ouro Preto)