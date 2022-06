Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Audiência debate restauro do vapor

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira, 29, para discutir a restauração do vapor Benjamim Guimarães, ancorado em Pirapora. Em 2019 o governo de Minas Gerais e o Ministério do Turismo celebraram uma parceria para a restauração da embarcação. A empresa contratada para a realização do serviço, ao tentar retirar a embarcação das águas, provocou grave avaria no casco da embarcação e esta situação persiste. O governo de Minas noticiou que assumiria integralmente a restauração do vapor, mas nenhuma ação foi tomada. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Vale do Aço comemora agência

A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) celebrará os seus 10 anos de criação na cerimônia solene da 6ª Conferência Metropolitana da RMVA. O evento, aberto à comunidade mediante inscrição prévia, será realizado às 15h de quarta-feira (29), na sede da Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga. Dada a ocasião especial de aniversário da autarquia, o tema desta edição da conferência será “10 anos de ARMVA e os avanços para o Vale do Aço”. Para celebrar esta data festiva, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e demais autoridades do Estado estarão presentes na cerimônia solene. (Diário do Aço – Ipatinga)

Trem Turístico em recuperação

A VLI Logística, através da Prumo Engenharia, deu início à recuperação e manutenção do trecho que será efetivado para o funcionamento do Trem Turístico Rio-Minas. O empreendimento foi viabilizado pela força das parcerias e pelo empenho do prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio Pereira (Joa), que cumpriu diversas agendas em Brasília, num extenso roteiro de reuniões com a ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre –, em companhia de seus secretários municipais, viabilizando parcerias para que o início da obra tivesse a rapidez necessária para colocar o trem turístico em pleno funcionamento. (Além Parahyba – Além Paraíba)

Banco de Alimentos promove trocas

O Banco Municipal de Alimentos de Formiga fará uma ação em prol da arrecadação de alimentos. O equipamento trocará shampoos e condicionadores, voltados para os cuidados com pets (cães e gatos), por alimentos. Interessados em participar da ação devem doar cinco quilos de alimentos não perecíveis para receberem em troca cinco litros de produtos da linha Cafuné. Vale destacar que o Banco de Alimentos solicita, preferencialmente, os seguintes mantimentos: arroz, açúcar, feijão, óleo, leite e café. (Últimas Notícias – Formiga)

Unidades terão horário estendido

Algumas unidades de saúde terão o horário de atendimento estendido para as 20h, com foco na vacinação. Até sexta-feira, dia 1ª de julho, as unidades ESF Baguari, ESF Centro e São Tarcísio, ESF Jardim Pérola I, II, III e IV, ESF Santa Terezinha e ESF São Pedro I, II e III, atenderão nesse horário. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão ofertadas ao público geral todas as vacinas do Calendário Nacional, como vacinas contra a Covid-19 e Influenza (Gripe). A orientação é que as pessoas levem documento com foto e cartão de vacinas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Prefeitura prioriza atendimento

Representantes da ArcelorMittal participaram, a convite da Prefeitura de Itatiaiuçu, de uma reunião com o prefeito em exercício, Romer Soares, e a secretária municipal de Saúde, Edinelle Vieira, para tratar da procura por atendimento médico nas unidades de saúde do município por parte dos empregados terceirizados da mineradora. Segundo Romer, a grande quantidade de pessoal recém-chegado à cidade tem causado sobrecarga no sistema público municipal, que é planejado para atender a população local em sua maioria. (Folha do Povo – Itatiaiuçu)

Títulos entregues para famílias

As famílias do Projeto de Assentamento – PA Pântano Mariano, na zona rural de Ituiutaba, receberam a entrega de seis Títulos de Domínio que regularizam a situação das áreas ocupadas e utilizadas para a agricultura familiar. A entrega foi feita por representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra e pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Marques, que representou a prefeita Leandra e a Prefeitura de Ituiutaba. O secretário explicou que o documento transfere os lotes em caráter definitivo para os agricultores, tornando-os proprietários da terra. (Gazeta do Pontal de Minas – Ituiutaba)

JF debate transporte coletivo

Discutir questões ligadas à reestruturação do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora foi objetivo da audiência pública realizada na Câmara Municipal. Todavia, a pauta acabou se concentrando em questões ligadas ao processo de caducidade anunciado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) à Tusmil. Além dos vereadores, o debate contou com a presença do secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Juiz de Fora, Fernando Tadeu David, que afirmou que uma consultoria sobre o transporte coletivo do município pode apontar novos caminhos para o setor. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)