Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Safra de trigo em Uberaba cresce 33%

A área plantada de trigo no município de Uberaba deve chegar, na atual safra, a 8 mil hectares. A estimativa é do Conselho de Safra. No geral, a expectativa dos integrantes do Conselho de Safra, como Emater e Secretaria do Agronegócio, é de que a área plantada suba de 6 mil hectares, no ano passado, para 8 mil hectares em 2022. Um aumento acima de 33%. Do total, 6 mil são de trigo sequeiro e 2 mil do irrigado. De acordo com o extensionista da Emater, Petrônio Silva, os dados, em fase final de apuração, serão apresentados em reunião do Conselho de Safra, que seria realizada nesta semana, na Secretaria do Agronegócio. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Cidades do Sul voltam a exigir máscaras

Com o aumento de casos da Covid-19, a capital mineira Belo Horizonte e algumas cidades voltaram a exigir o uso de máscara, a maioria em lugares fechados. Algumas cidades da região voltaram a exigir o uso de máscaras: Lavras, Senador José Bento, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Alfenas, Monte Sião, Bueno Brandão, Três Corações e Guaxupé. Varginha registrou só nas primeiras semanas de junho mais de 900 casos de covid-19. (Blog do Madeira – Varginha)

Uberlândia espera arrecadar R$ 10,5 mi

A Prefeitura de Uberlândia anunciou um novo edital de licitação para aquisição de 17 lotes no Polo Tecnológico Sul, localizado no bairro Gávea Sul. Com o leilão das áreas, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação (SMAEI) estima arrecadar cerca de R$ 10,5 milhões em até três anos. O lançamento do segundo edital foi realizado no Centro Administrativo. Desta vez, o novo processo licitatório possibilita que empresas, como incorporadoras, adquiram os lotes e construam edificações que sejam alugadas para empresas do setor de tecnologia. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Posto realiza Missa dos Caminhoneiros

Foi celebrada na área do estacionamento do Posto Três Poderes em Sete Lagoas, a tradicional Missa dos Caminhoneiros. A missa normalmente é celebrada em postos e pontos de apoio em altar montado dentro do baú de um caminhão que leva o nome de Nossa Senhora da Estrada à frente. A Celebração Eucarística, realizada desde 1993, foi presidida pelo padre Miguel Staron, da Pastoral Rodoviária. A primeira Missa do Caminhoneiro na cidade, ocorrida em outubro do referido ano, foi presidida pelo padre Zé da Estrada, o primeiro padre rodoviário. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Paraíso projeta Orçamento de 2.023

A estimativa de que o município de São Sebastião do Paraíso possa ter o orçamento de R$ 361.204.184,98 para o próximo ano foi uma das principais informações apresentadas durante Audiência Pública realizada na Câmara Municipal. O prefeito Marcelo Morais falou sobre o equilíbrio das contas da administração e a redução da dívida. Ele também comentou sobre o cumprimento das metas previstas para os quatro primeiros meses deste ano que tem saldo positivo de 2%. Na audiência estiveram em pauta questões relacionadas a elaboração da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Sobrecarga no trabalho de servidores

A prestação de serviço na Unidade de Pronto Atendimento tem sido motivo de preocupação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas – Sindserv. Além dos casos contínuos de Covid-19, as síndromes gripais e outras ocorrências têm sobrecarregado em demasia o desempenho dos servidores. A presidente sindical, Marieta Carneiro, ressaltou que o atendimento na unidade teve aumento de mais de 100%, lembrando ainda que a UPA presta serviço de urgência e emergência, com portas abertas para pacientes de Poços e região. (Poços Com – Poços de Caldas)

Atletas da Apae conquistam medalhas

Nove atletas da Apae de Patrocínio participaram da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que aconteceu em Belo Horizonte. As competições aconteceram entre os dias 6 e 9 de junho e reuniram atletas dos 853 municípios mineiros. Os atletas da Apae de Patrocínio competiram nas modalidades de Atletismo, Natação e Tênis de Mesa, e conquistaram 21 medalhas: 12 ouros, 6 pratas e 3 bronzes. Além das medalhas, os atletas também trouxeram para Patrocínio 7 troféus das competições por equipe, sendo 5 pela natação e 2 pelo Tênis de Mesa. De 24 provas disputadas, 21 resultaram em pódio, reafirmando o talento e o potencial esportivo dos atletas da associação. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

Transporte coletivo recebe cinco novos ônibus

Atendendo à solicitação da Prefeitura de Itabirito, a empresa concessionária do transporte coletivo municipal iniciou neste mês o processo de renovação da frota responsável pelo atendimento à população. Foram apresentados cinco novos ônibus adquiridos com o propósito de substituir os veículos mais antigos da frota. A expectativa é de que a renovação tenha sequência ao longo deste ano, com a chegada de mais dez novos ônibus. (O Liberal – Ouro Preto)