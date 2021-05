Rede de Notícias do Sindijori MG

Ação educativa na BR-050

A Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás (Eco050) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizaram uma ação educativa e de reforço à segurança para os caminhoneiros, no Posto de Pesagem Veicular (PPV), da BR-050. A iniciativa integra o calendário da campanha Maio Amarelo e abordou a importância do respeito aos limites de peso e ao correto armazenamento de cargas para a segurança viária. Conforme determina a legislação de trânsito, além das multas, a distribuição de peso errada pode colocar em risco a vida de todos que transitam pela via e pode danificar amortecedores, eixos, freios, molas e pneus. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Cejusc promove mutirão de audiências

Com o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca de Ipanema, deu início ao projeto Recomeçar, que promove audiências de conciliação para para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Diante da iniciativa, crianças e adolescentes poderão assegurar seus direitos básicos, por meio da fixação de pensões alimentícias e da regulamentação de guardas e visitações, com elevado percentual de composições. Conforme as diretrizes do programa, este visa estabelecer laços familiares, especialmente no que se refere às relações paternas. (Diário de Caratinga)

Profissionais passam por treinamento

De acordo com a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Divinópolis, profissionais de saúde do município estão em processo de treinamento para receber o imunizante da Pfizer contra o novo coronavírus; considerando que as doses devem ser conservadas por até 30 dias, em temperaturas muito baixas. Devido ao rigoroso processo de armazenamento, somente as capitais brasileiras recebiam a vacina, no entanto, com os novos estudos, a determinação deve aumentar a flexibilidade de conservação das doses e manipulação das vacinas, ampliando significativamente o planejamento e a logística de distribuição. Ao todo, mais de 50 mil doses já foram aplicadas em Divinópolis. (Portal Agora – Divinópolis)

Ouvidoria recebe denúncias de fraude

A Ouvidoria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) recebeu 16 documentos de manifestações sobre supostas irregularidades em atestados apresentados durante a vacinação contra a covid-19. Sobre o assunto, a Secretaria de Saúde informou que a vacinação na cidade não tem enfrentado problemas com documentação falsa ou fura filas, já que a conferência dos registros é realizada de forma criteriosa, conforme indicado pelos médicos. Isto é, a veracidade das informações apresentadas em atestados, laudos, declarações ou receitas são de total responsabilidade do profissional, sob penas previstas no Art. 299 do Código Penal Brasileiro. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Servidores terão reajuste de 5,3%

Foi com base na Lei Federal nº 173/20, que a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas rejeitou grande parte das 22 cláusulas do Acordo Coletivo 2021/2022, que pleiteava o reajuste de 8,48% no salário dos servidores, além de um vale-alimentação de R$750 (atualmente é de R$485). Como contraproposta, o Executivo ofereceu um aumento de 5,3% e vale-alimentação de R$ 530, ambos a partir de novembro desse ano. O acordo foi aprovado por unanimidade pela assembleia realizada na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserv), já que a administração justificou as negativas com o disposto na Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus e veta qualquer possibilidade de aumentos salariais. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas).

Decreto pode suspender aulas presenciais

Um novo decreto publicado pela Prefeitura de Uberaba abre possibilidade para uma nova suspensão de aulas presenciais, no entanto, somente a partir da próxima semana. A definição depende da taxa de positividade dos casos de covid-19, a qual será divulgada neste sábado, 22. Assim, a suspensão só deve ser adotada se o índice for superior a 40%. Somente será permitido o regime presencial para o internato do curso de Medicina e para os últimos dois períodos dos demais cursos da área de saúde, incluindo cursos técnicos e a realização de estágios. Até o momento, as aulas presenciais em instituições particulares continuam liberadas. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Uberlândia inicia testes com circulares

A Prefeitura Municipal de Uberlândia deu início aos testes com os ônibus para linhas circulares do Sistema Integrado de Transportes (SIT). Quatro linhas de automóveis foram alteradas para testar este novo sistema, que tem como objetivo diminuir o tempo e a distância entre as viagens. De acordo com a administração, o sistema funciona em pares, com linhas que fazem sentidos opostos, de modo que os ônibus não passem mais de uma vez no mesmo local durante um trajeto. Para isso, as linhas escolhidas terão um aumento de viagens ao longo de todo o período de testes, fazendo um trajeto diferente nos horários de maior movimento dos dias úteis. (Jornal 10 – Uberlândia)