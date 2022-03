Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sidijorimg.com.br

Uberlândia volta a receber feiras do agronegócio

Após dois anos sem a realização de eventos de grande porte em razão da pandemia da covid-19, Uberlândia volta a ser palco de dois encontros que devem movimentar o setor do agronegócio. A 9ª edição da Femec espera alcançar cerca de R$ 750 milhões em negócios, com comercialização de máquinas, equipamentos, implementos e insumos agrícolas. A feira está prevista para acontecer entre os dias 22 e 25 de março, no Parque de Exposições Camaru. Entre os dias 8 e 11 de março, Uberlândia receberá a Farming Show, organizada pela Algar Farming, empresa de agronegócios do Grupo Algar. (Diário de Uberlândia)

Cesta tem aumento de 6% em Poços

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulgou a pesquisa da cesta básica realizada dias 21 e 24 de fevereiro em 10 estabelecimentos da cidade. De acordo com o levantamento, os preços subiram 6,13% em relação à pesquisa de janeiro. Cenoura kg (R$3,80), alho kg (R$2,09), tomate kg (R$1,83), arroz tipo I 5kg (R$0,81), pó de café 500g (R$0,78) e álcool líquido 1 litro (R$1,71). Os preços das carnes subiram 2,77% em relação à pesquisa realizada em janeiro. (Jornal Mantiqueira)

MoC em primeiro no Multicidades

A Prefeitura de Montes Claros obteve bons resultados no Anuário Multicidades 17/22, levantamento da Frente Nacional dos Prefeitos que avaliou a gestão financeira de todos os municípios do Brasil. Para o levantamento, foram analisados dados dos municípios através dos balanços anuais do banco de dados “Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios”. No levantamento, Montes Claros ficou em 1º lugar entre os municípios do Sudeste na variação positiva das receitas totais, se comparados os anos de 2019 e 2020. Neste período, as receitas anuais saltaram de R$ 946.948,500,00 para R$ 1.152.231,700,00. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Ipatinga: a capital do basquete 3×3

Reconhecida como celeiro de atletas e sede de inúmeras atrações esportivas, Ipatinga deu mais um passo para se tornar uma referência ainda maior no esporte nacional. Na segunda-feira, 28, o secretário de Governo, Roberto Soares, representou o prefeito Gustavo Nunes em Franca (SP) – capital do basquete, e assinou um protocolo de intenções, junto à Confederação Brasileira de Basquete (CBB), para que a cidade polo do Vale do Aço seja o Centro de Referência Nacional do basquete 3×3. A assinatura ocorreu em meio à partida entre Brasil e Colômbia, válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, que terminou com vitória folgada dos brasileiros por 119×73. (Diário do Aço – Ipatinga)

Prefeito de Carmo candidato na AMM

Durante o encontro de prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto de Araxá (Ampla), em Araxá/MG, na semana passada, Edson Vilela, prefeito de Carmo do Cajuru anunciou sua pré-candidatura à Presidência da AMM. Fundada em 17 de outubro de 1952, com a filosofia e o propósito de reunir e representar os municípios de Minas nas esferas estadual e federal, a AMM busca, por meio das potencialidades e individualidades, o fortalecimento de cada um dos municípios mineiros e, consequentemente, o desenvolvimento do Estado. (Divinews – Divinópolis)

UFJF exige passaporte de vacina

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) exigirá a apresentação do passaporte da vacina contra Covid-19 para que a comunidade acadêmica tenha acesso às dependências físicas da instituição. A regra é válida para estudantes, professores, técnico-administrativos em educação, trabalhadores terceirizados ou contratados da UFJF e do Colégio de Aplicação João XXIII, bem como para o público em geral e servidores aposentados, que desenvolvam atividades em espaços regidos pela universidade. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Eleição de Mariana volta ao TRE

Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), que recusava os embargos declaratórios interpostos pelo candidato à prefeito de Mariana em 2020, Celso Cota. Desse modo, o processo retorna para Belo Horizonte e será julgado novamente pelo TRE-MG. Celso Cota recebeu a maioria dos votos na eleição de 2020, mas foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, não sendo diplomado ou empossado. Com a decisão, Juliano Duarte, presidente da Câmara de Mariana, permanece como prefeito interino do município. (O Liberal – Itabirito)