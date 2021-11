Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Fiemg lidera missão em Dubai

Uma missão com empresários brasileiros desembarcou em Dubai para ter acesso ao que há de melhor e mais avançado em inovação e projetos sustentáveis. Liderados pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), eles participam, entre 12 e 20 de novembro, da Expo Dubai, exposição universal que segue até março de 2022, nos Emirados Árabes Unidos. O evento tem três vertentes: sustentabilidade, mobilidade e oportunidade. O pavilhão Brasil, na Expo Dubai, tem uma área de 3,7 mil m². O país está inserido na vertente sustentabilidade e mostrará ao mundo a diversidade e seus potenciais agrícolas, industriais e tecnológicos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Seleção de projetos culturais

Música, teatro, dança e circo. Na construção da programação de um Festival de Natal idealizado para o próximo mês, a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) está com edital aberto para premiação de apresentações artísticas desses nichos. A segunda edição da Lei Calmon Barreto vai distribuir 20 prêmios de R$7.350 cada, totalizando R$147 mil. A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, diz que pessoas físicas ou jurídicas podem se inscrever enviando uma amostra da sua apresentação em vídeo (em formato digital armazenado em um pen drive) junto à documentação da inscrição. (Correio de Araxá)

Complexo de igreja será revitalizado

O espaço no entorno da igreja de São Francisco de Assis, em José Brandão, está passando por transformações. O processo de revitalização já teve início, com a poda ou corte de algumas árvores, trabalho feito com a autorização da Prefeitura e dos órgãos ambientais competentes. Como esclarecido em nota nas redes sociais da própria Paróquia, as árvores cortadas estavam em situação crítica e novas mudas de vários tipos de árvores serão plantadas no jardim da Igreja. Nas redes sociais, serão informadas as atividades de revitalização e solicitadas as ajudas pontuais. (Jornal Opinião – Caeté)

Câmara autoriza doação

A Câmara Municipal de Caratinga aprovou o projeto de lei de autoria da vereadora Giuliane Quintino, autorizando o município a doar à Associação dos Seletores de Materiais Recicláveis de Caratinga (Asmarc), o galpão localizado à Praça Coronel Rafael da Silva Araújo (Praça da Estação), 131. O local, cuja área total é de 632,70 m², era cedido para a Associação desde 2012. Com o documento assinado, o espaço fica destinado, exclusivamente, para funcionamento da sede e demais dependências da Associação. (Diário de Caratinga)

Cefet oferece vagas em Timóteo

As inscrições para o processo seletivo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) já estão abertas e vão até o dia 6 de dezembro. Para o campus de Timóteo, os candidatos poderão se inscrever nos cursos técnicos de Edificações, Desenvolvimento de Sistemas, Química e Metalurgia. Todos os cursos são gratuitos e no total, são 182 vagas disponíveis, conforme o edital. As vagas serão ofertadas com a seguinte divisão: 50% destinadas ao acesso pela Ampla Concorrência (AC) e 50% destinada ao acesso pelas modalidades do Sistema de Reserva de Vagas (SRV), respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos. (Diário do Aço – Ipatinga)

Justiça rejeita recurso

O desembargador Alberto Vilas Boas, condição de relator, rejeitou o agravo de instrumento impetrado pela Prefeitura de Juiz de Fora, que pedia o efeito suspensivo da decisão da juíza Roberta Araújo de Carvalho Maciel, da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Municipais da Comarca de Juiz de Fora, que determinou o prazo de 10 dias para que a PJF escolhesse o próximo diretor do Museu Mariano Procópio (Mapro). A escolha deveria ser feita a partir da lista tríplice encaminhada em março pelo Conselho de Amigos do Museu Mariano Procópio. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cafeicultores disputam título

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé revelará neste sábado, 13, a partir das 19 horas, de onde vem o melhor café arábica especial colhido pelos cooperados na safra 2021. O ranqueamento é do Programa Especialíssimo, criado desde 2016 pela Cooxupé e SMC Specialty Coffees, que premia os lotes selecionados a partir de 2019. Disputam o ranking 50 lotes de cafés especiais selecionados de produtores cooperados do Sul e Cerrado de Minas Gerais e da média mogiana do estado de São Paulo, áreas de atuação da cooperativa mineira. (Folha Machadense – Machado)

Vacinação suspensa

A Prefeitura de Uberaba divulgou que a aplicação de segundas doses de Astrazeneca foi novamente suspensa no município Assim, o cronograma previamente divulgado pela saúde, que incluía a vacinação de pessoas (que tomaram a primeira dose em 26 de julho) nesta sexta-feira, 12, não está mais valendo. A vacinação com Pfizer e Coronavac continua normalmente. Vale lembrar que a aplicação de segundas doses de Pfizer foi adiantada e o intervalo entre as duas doses agora é de oito semanas. (Jornal da Manhã – Uberaba)