Rede de Notícias do Sindijori MG

Agricultores têm encontro em Inhapim

Foi realizado em Inhapim o encontro de agricultores de 40 municípios que compõem a Rede Leste de Banco de Alimentos. O encontro que é realizado mensalmente nos municípios participantes, foi sediado em Inhapim por iniciativa da secretaria de Agricultura. A secretária municipal de Agricultura Nádia Rocha avaliou o encontro da Rede Leste de Banco de Alimentos em Inhapim como um verdadeiro sucesso; “Encontros como o de hoje mostram que a agricultura familiar deve ser fomentada e incentivada pelo poder público dia após dia, pois é do pequeno agricultor que recebemos a maior parte dos alimentos que consumimos”, afirmou. (Diário de Caratinga)

94% recebeu a primeira dose

Dados da gerência de Vigilância em Saúde apontam que 5.908 jovens receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 no último fim de semana, em Timóteo. O público-alvo foram jovens com idades entre 20 e 27 anos, e mais. Com esta etapa, o município avançou ainda mais na imunização de toda a população, já que, o número de moradores acima de 18 anos programado para receber a vacina é de 62.431 pessoas. Desse total, 58.968 pessoas já estão com a primeira dose ou dose única, representando 94,45%. Outras 20.059 pessoas, ou 32,21% da população-alvo, já receberam a segunda dose ou dose única. (Diário do Aço – Ipatinga)

Processo seletivo para médicos

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun – Samu Macro Norte) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado destinado a formação de cadastro de reserva para a contratação temporária de médicos. Os profissionais selecionados poderão atuar nas bases do Samu, onde possuem Unidades de Suporte Avançado (USA), sendo elas Bocaiuva, Brasília de Minas, Francisco Sá, Montes Claros, Pirapora e Taiobeiras. O processo consistirá na avaliação curricular (experiência profissional e títulos) e o curso de formação de 40 horas, que possui caráter eliminatório e classificatório. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Prefeitura inicia cadastramento

A prefeitura de Nova Serrana deu início ao cadastramento escolar para a rede municipal de ensino para o ano letivo de 2022. Conforme repassado, os responsáveis tem até o dia 30 de setembro, para fazer o cadastro das crianças com idade de 4 e 5 anos completos ou que vão completar essa idade até 31 de março do próximo ano. Caso algum membro da família não tenha acesso à internet, deve entrar em contato com a Secretaria de Educação pelos telefones 3226-9029 ou 3226-9044. A data da matrícula será divulgada nos próximos meses. (O Popular – Nova Serrana)

UBS Seringueiras retoma atividades

A Prefeitura de Pará de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que, devido à redução dos casos de síndrome gripal, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Capema (Seringueiras) voltou a atender a população das 7h às 16h. Durante um período, foi implantado um horário especial de funcionamento na UBS para atender a demanda de pessoas com síndrome gripal. Esse horário era de 7h às 20h, atendeu bem toda a população do bairro, no entanto, agora o funcionamento voltou à normalidade. (Diário Pará de Minas)

Comissão vai seguir com apuração

A Comissão Parlamentar Processante (CPP), que apura possíveis irregularidades na vacinação contra covid-19, apresentou parecer prévio no qual foi comunicado o prosseguimento dos trabalhos de investigação, utilizando os 90 dias que tem de prazo para o relatório final. O documento foi lido em plenário pela primeira-secretária da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Uberaba, vereadora Luciene Fachinelli. O presidente da CPP, vereador Elias Divino, justificou que o volume de documentos a serem avaliados é muito grande e a comissão optou por dar continuidade às apurações, mesmo após a apresentação da defesa do secretário municipal de Saúde, Sétimo Bóscolo. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Reajuste nas contas de água

Foi publicado nesta terça-feira, 24, e já está valendo, o decreto 13.750, que aprovou a correção das tarifas de água e esgoto em Poços de Caldas. O percentual de reajuste é 6,64% e foi baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com o reajuste, o consumo de 20m³ de água, que custava R$98,42, passará a custar R$104,95. Há dois anos a tarifa de água não era reajustada. O último reajuste foi feito em julho de 2019. Ano passado, o Departamento optou em não penalizar os contribuintes, que já sofriam com a pandemia do novo coronavírus, e adiou o reajuste anual. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Audiência discute permanência de quartéis

A permanência do 17° Batalhão Logístico Leve de Montanha e do 4° Depósito de Suprimentos do Exército (DSup) em Juiz de Fora foi tema de discussão em audiência pública realizada, extraordinariamente, nesta semana, na Câmara Municipal. Proposta pelos vereadores João Wagner Antoniol, Sargento Mello Casal, José Márcio e Vagner de Oliveira, a reunião foi pautada principalmente pela questão envolvendo os perímetros patrimoniais do prédio que atualmente abriga o 4º DSup, o edifício da antiga Alfândega Ferroviária (atual Alfândega Seca), tombado em 2001 pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)