Rede de Notícias do Sindijori MG

Para MP, PFJ descumpriu decisão

A queda de braço travada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) acerca da definição de um calendário para a retomada das aulas presenciais na cidade ganhou um novo capítulo. Nesta semana, o MPMG manifestou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) entendimento de que o município descumpriu decisão judicial que determina à PJF a criação de programa de retorno das atividades educacionais presenciais com base em critérios científicos. A PJF, por sua vez, afirma que “não descumpriu, nem jamais descumprirá decisões judiciais”. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Academia de Letras participa de encontro

Caminho das Letras, este é o nome de uma série de encontros que tem mobilizado as Academias de Letras de Minas Gerais. A primeira etapa foi em julho, com a participação de Viçosa, Leopoldina e da Academia do Triangulo Mineiro, com sede em Uberaba. A segunda, será na próxima terça feira dia 17, às 19h, reunindo as cidades de Araxá, Divinópolis e Muriaé. A Academia Araxaense de Letras será representada pelo vice-presidente, professor Hermes Honório da Costa. Em toda edição, a abertura do Caminho das Letras é feita pelo presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares. (O Planalto – Araxá)

Juiz mantém decisão sobre cassação

O juiz eleitoral da 131ª Zona Eleitoral de Ipatinga, José Maria Moraes Pataro, não acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa do vereador João Francisco Bastos, o Chiquinho. A decisão foi assinada pelo mesmo magistrado que havia definido pela cassação do mandato do parlamentar, por abuso de poder econômico. Agora, caso assim decida, Chiquinho deve ingressar com recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Se a decisão for mantida por lá, o edil poderá ser afastado do cargo, o que daria lugar a um suplente, Fábio Pereira. (Diário do Aço – Ipatinga)

Fibra ótica provoca interdição

A necessidade de implantar a rede de fibra ótica na área central de Montes Claros voltou a gerar a interdição da rua Dom Pedro II, na região central da cidade, em situação que deve prosseguir até esta quarta-feira, 11. A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros (MCTrans), explica que o fechamento da via será realizado entre as ruas Doutor Santos e Camilo Prates, das 8 às 18h. Os agentes de trânsito estarão no local para orientar os condutores e, como forma de minimizar os efeitos, apenas uma parte da pista foi interditada, tendo em vista que o local dá acesso a agência do INSS, com grande fluxo de pessoas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Instalação de novas luminárias

A Prefeitura de Nova Serrana instalou 2000 novas luminárias de led nas principais vias da cidade. O sistema, além de mais moderno que o antigo, é mais eficiente e contribuirá para economia de recursos com iluminação pública. No total, 1.710 luminárias antigas foram substituídas pelo equipamento. Por questão de prioridade, inicialmente foram contempladas as ruas e avenidas com maior fluxo de pedestres e veículos. Todo o investimento, na ordem de R$2,3 milhões, foi custeado com recursos do próprio município. A prefeitura de Nova Serrana ainda pretende realizar, até o final de 2024, a substituição do restante do atual sistema de iluminação por equipamentos de led dentro do programa Cidade Inteligente. (O Popular – Nova Serrana)

Secretaria promove workshop

A Prefeitura de Pará de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu um workshop de Capacitação de Biossegurança com Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal. O evento, no auditório da Escola Municipal de Música Geraldo Martins – Geraldinho do Cavaquinho, recebeu cerca de 50 servidores e contou com duas palestras e uma oficina. A primeira palestra foi do Psicólogo Marco Vinícius da Silva, da Vigilância em Saúde do Trabalhador. O tema foi “A Importância do Acolhimento”. Em seguida, a cirurgiã-dentista e responsável pelo Programa Educação Permanente – Saúde Bucal, Natália Coutinho, falou sobre o tema “Rotinas Odontológicas Biossegurança”. (Diário Pará de Minas)

Curso grátis para artistas e agentes culturais

Artistas, gestores ou agentes culturais de Uberlândia podem se inscrever no curso “A Arte de Planejar”, com a especialista em Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos, Chayene Cotrin. O curso acontece nesta quarta-feira, 11, às 19h, de forma online. A capacitação é gratuita e com vagas limitadas. O curso tem como objetivo oferecer aos interessados sobre como aprender uma trilha completa com o passo a passo para criar o seu 1º Plano Estratégico, do seu grupo ou organização em apenas 7 dias. (Diário de Uberlândia)