Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Aumento de casos de violência

No Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual, 18, a Polícia Civil de Minas Gerais divulga o levantamento das ocorrências registradas em 2018, 2019 e entre janeiro a abril de 2020, relativas a situações ocorridas com crianças e adolescentes no estado. Em Minas Gerais, os dados de janeiro a abril de 2020 apresentaram redução, se comparados aos de 2019. Em Uberaba, segundo o levantamento apresentado, foram registrados em 2018 123 casos; no ano, seguinte 135; e em 2020, já somam 52. (Jornal da Manhã- Uberaba)

Pedidos de seguro aumentam

O número de pedidos de seguro-desemprego se intensificaram em março e abril em Caratinga. No acumulado de janeiro a abril de 2020 foram 1.146 requisições, na modalidade trabalhador formal. O número representa um aumento de quase 10% em comparação com os quatro primeiros meses de 2019 (1.043). Considerando o ano de 2020, os meses de março e abril foram mais afetados, o que provavelmente tenha sido motivado pela pandemia. Em março, foram 280 pedidos do seguro-desemprego, enquanto no ano passado nesse mesmo mês foram 248. (Diário de Caratinga)

Patos ganha clínica

A Secretaria de Estado da Saúde autorizou uma nova clínica de hemodiálise em Patos de Minas: a Clínica do Rim do Alto Paranaíba. A inauguração está prevista para o mês de junho. A clínica oferecerá não só atendimentos particulares, mas também pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o diretor da Clínica do Rim, o médico nefrologista Ricardo Borges, com o envelhecimento da população e devido à pressão alta e ao diabetes, as doenças renais são cada vez mais comuns. (Folha Patense)

Iniciada entrega de respiradores

A Polícia Militar de Minas Gerais começou ontem a entregar os respiradores que foram recolhidos e consertados nas cidades do Campo das Vertentes. Os aparelhos receberam manutenção para serem utilizados em hospitais para o tratamento de pacientes com covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus. De acordo com informações preliminares da PM, onde aparelhos foram recuperados, sendo que seis respiradores vão ser destinados a São João del-Rei, três para Barbacena e dois para Conselheiro Lafaiete. (Folha de Barbacena)

Ipatinga entre as sem mortes

Ipatinga, Pelotas (RS), Ponta Grossa (PR) e Colombo (PR). Essas são as únicas cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes que não registraram mortes pelo novo coronavírus. Mesmo com a possível subnotificação, esses municípios não têm registro de superlotação em hospitais ou enterros acima da média. O resultado positivo é atribuído às medidas de contenção adotadas por essas cidades desde meados de março, para enfrentar a pandemia. (Diário do Aço- Ipatinga)

Museu inaugura exposição

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas inaugura, neste mês de maio, a Exposição Permanente da Estação da Mogyana no piso térreo do prédio. Agora, o local passa a contar com diversos objetos que retratam o período de funcionamento da estação em Poços, contando um pouco sobre o seu desenvolvimento e importância para a cidade. Quando o Museu estiver novamente aberto para visitação, vai ser possível conferir no espaço todas as fotos do acervo da instituição. (Jornal Mantiqueira- Poços de Caldas)

Ligações auxiliam em triagem

“Estou com sintomas que se assemelham aos da Covid-19. O que fazer?” Esta é uma das dúvidas mais frequentes solucionadas por especialistas em Juiz de Fora, não em hospitais ou unidades de saúde, mas sim por telefone. O serviço se tornou uma espécie de pré-triagem e tem atuado no encaminhamento de possíveis casos de Covid-19 e no esclarecimento de dúvidas da população a respeito da doença. Quase 50 profissionais revezam a atuação diária no atendimento. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Palestras são realizadas online

O Museu Municipal de Varginha vai realizar nesta quarta e quinta-feira, 20 e 21, às 14h, duas palestras online que integram a programação da 18ª Semana Nacional de Museus, que este ano está discutindo a temática “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão”. O tema da primeira palestra na quarta-feira, 20, vai ser: “Museus, diversidade e inclusão: análises e perspectivas”. Na quinta-feira, 21, o tema é: “Acesso digital ao museu: um tour virtual por algumas peças do Museu de Varginha.” (Correio do Sul- Varginha)