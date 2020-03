Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Uberaba arrecadou R$ 70 mi de IPVA

Até o dia 29 de fevereiro, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Uberaba já havia sido pago por 59% dos contribuintes. Ao todo as guias emitidas no município totalizam R$ 119,5 milhões; até a data já haviam sido pagos R$ 70 milhões. Já em Minas Gerais, as guias emitidas totalizam R$ 6,1 bilhões e até a mesma data haviam sido recebidos R$ 3,6 bilhões. Dados são da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF). Ainda segundo a SEF, quanto à Taxa de Licenciamento 2020, até o final de fevereiro, apenas 38,07% haviam sido pagas (R$ 7 milhões dos R$18,5 milhões emitidos). (Jornal da Manhã – Uberaba)

Azul suspende voos para BH

A Azul Linhas Aéreas decidiu suspender os voos (segundas, quartas e sextas-feiras) de Belo Horizonte para Varginha e Varginha para Belo Horizonte por 90 dias. A informação é da Prefeitura de Varginha. Esta determinação passa a valer a partir de segunda-feira, 23, e vai até 30 de junho. Estão mantidos os voos desta quarta, 18, e sexta-feira, 20. Nesta semana, a empresa cancelou rotas para 11 localidades, inclusive Araxá. O medo de contaminação pelo novo coronavírus é um dos motivos alegados. Nesta segunda-feira, 16, dos 65 assentos inicialmente vendidos, 48 embarcaram em Varginha com destino a Belo Horizonte. Houve 17 cancelamentos ocasionados pelo medo de contaminação. (Gazeta de Varginha)

Líder em uniões homoafetivas

Em 2013, ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) passou a obrigar os cartórios a realizarem uniões entre casais do mesmo sexo, Barbacena foi uma das primeiras cidades a registrar oficialmente uniões homoafetivas. Naquele ano, a cidade realizou duas uniões entre cônjuges femininos. Em 2014, por sua vez, a cidade registrou mais cinco uniões, sendo três entre cônjuges masculinos e mais duas entre mulheres. Passados quase sete anos da obrigatoriedade instituída pelo CNJ, Barbacena lidera as estatísticas na região, registrado, no total, 22 uniões homoafetivas, sendo 10 casamentos entre homens e 12 entre mulheres. Em segundo lugar vem a cidade de Congonhas, com 11 uniões e, em terceiro lugar, a cidade de Conselheiro Lafaiete, com 9. (Folha de Barbacena)

Moc cria comitê de monitoramento

O município de Montes Claros instituiu o Comitê de Monitoramento de Prestação de Contas e Orçamento (CMPCO), conforme o Decreto 4003, assinado pelo prefeito Humberto Souto, que vai ficar responsável por acompanhar toda prestação de contas nos órgãos competentes. A medida é reflexo dos problemas apresentados na prestação de contas de 2017 e 2018, no Tribunal de Contas de Minas Gerais e que geraram a denúncia de pedaladas fiscais. Além disso, no dia 30 de março encerra o prazo para Montes Claros encaminhar os dados de 2020. (Gazeta Norte Mineira- Montes Claros)

Visitas a Ibitipoca serão suspensas

As visitações ao Parque Estadual do Ibitipoca, em Conceição de Ibitipoca, desde ontem estarão fechadas por 30 dias, em medida de prevenção à pandemia de coronavírus (Covid-19). Confirmada à Tribuna pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), a determinação é válida a todas as unidades de conservação estaduais sob a administração do órgão. A medida está alinhada à decisão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, em suspender a visitação pública aos parques nacionais e às demais unidades de conservação federais. (Tribuna de Minas- Juiz de Fora)

Concurso seleciona projetos inovadores

Em comemoração ao Dia da Água, 22, que se aproxima, a Fundação Renova lança neste mês o edital do Concurso Ideias Renovadoras: Plantando Árvores e Colhendo Alimentos. O objetivo principal da iniciativa, que tem parceria com o WWF-Brasil, o Instituto Terra e o Centro de Pesquisa Internacional Agroflorestal (ICRAF), é identificar soluções voltadas para SAF (sistemas agroflorestais), prática que combina espécies florestais com culturas agrícolas ou pecuária. As melhores soluções vão ser premiadas e os projetos de restauração usados como modelo a ser implementado na bacia do Rio Doce. Vão receber prêmio cinco iniciativas, três realizadas na bacia do rio Doce e outras duas de fora da bacia, em qualquer lugar do país. (Diário do Rio Doce- Governador Valadares)

Vereadores têm aumento

Em cumprimento à Lei Municipal 8.083, conhecida popularmente como Lei do Gatilho salarial, o presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Rodrigo Kaboja, publicou na última segunda-feira, 16, a Portaria que concede a revisão salarial no percentual de 5,23% aos servidores do Poder Legislativo. A legislação, regida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/Fundação Ipead), e que atende a uma reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e da Região Centro-Oeste de Minas Gerais (Sintram), se aplica a todos os servidores do Poder Legislativo, em atividade e aposentados, ocupantes de cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão, e aos vereadores. (Jornal Agora – Divinópolis)