Rede de Notícias do Sindijori MG

Fechamento do Parque do Ibitipoca

O Parque Estadual do Ibitipoca voltou a ficar indisponível para visitações nesta semana, sendo que a nova suspensão das atividades se deu por conta de medidas mais restritivas adotadas na macrorregião Sudeste pelo programa Minas Consciente, que inclui o município de Lima Duarte. Em nota, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) afirmou que a medida é temporária e válida até que sejam repassadas novas diretrizes do Comitê Extraordinário Covid-19. Na última semana, o Governo de Minas Gerais classificou a macrorregião, que envolve a unidade de conservação, como de cenário epidemiológico e assistencial desfavorável. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Cmei realiza campanha solidária

Profissionais vinculados ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Jesus Pereira da Costa, em Divinópolis, deram início a uma campanha solidária para a arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis, os quais serão encaminhados para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os itens podem ser entregues aos servidores ou deixados na instituição. (Portal Agora – Divinópolis)

Pandemia é tema de audiência pública

Uma Audiência Pública, realizada na Câmara Municipal de Araxá, teve como tema o tratamento da covid-19 na cidade, sendo que a sessão, solicitada por dois parlamentares, foi realizada de modo virtual e transmitida ao vivo pelo YouTube. O encontrou contou com a participação de membros do Executivo e da Secretaria de Saúde, além de dois médicos, um juiz e um advogado. Os vereadores apresentaram questionamentos e sugestões relacionados à vacinação, testagem, tratamentos e estratégias de enfrentamento. (Correio de Araxá).

Artesanatos expostos em Estação

A exposição “Ipatinga: linhas, caminhos e pontos” teve início nesta segunda-feira, 07, na Estação Memória Zeza Souto, localizada na região central de Ipatinga e os trabalhos apresentados foram desenvolvidos pela equipe da Casa do Artesão Matizes. As peças contam com as mais diversas técnicas como bordados, pinturas, desenhos, desenvolvedores de miniaturas, mosaicos, patchwork, crochê, cerâmica, bijuterias, flores, velas e trabalhos em madeira. O evento segue todos os protocolos sanitários para conter a disseminação do novo coronavírus. (Diário do Aço – Ipatinga)

Reitores não apoiam cortes no orçamento

O Fórum de Reitores de Montes Claros conclama apoio contra os cortes e bloqueios no orçamento das Instituições Federais (IFs) de Ensino Superior e Tecnológico de Minas Gerais. Conforme a nota, instituições de ensino e Centros Federais de Educação Tecnológica entraram no quinto ano consecutivo de diminuição dos seus orçamentos de custeio e investimento. A verba de custeio é utilizada para manutenção e reformas, insumos, concessão de bolsas e auxílios aos estudantes e para o pagamento de profissionais terceirizados, enquanto os recursos para investimento são utilizados para construções e equipamentos, entre outros bens de patrimônio. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Surto de covid-19 em penitenciária

A Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas confirmou que um surto de covid-19 atingiu a penitenciária Doutor Pio Canedo, considerando que 20 das 69 detentas testaram positivo para a doença. De acordo com a pasta, apenas uma delas precisou ser internada no Hospital Padre Libério, com quadro de saúde estável e depois transferida para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, sendo que a partir do diagnóstico desta paciente, foi descoberto o surto da doença na ala feminina do presídio. De acordo com informações, desde 2020 as visitas presenciais foram suspensas em todas as unidades prisionais de Minas Gerais. (Jornal Pará de Minas)

Baixa procura por vacinação

Devido à baixa procura pela vacinação, o A Prefeitura Municipal de Uberaba decidiu antecipar a imunização de primeira dose contra a covid-19 para pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência, cadastradas no Benefício da Prestação Continuada (BPC), a partir de 30 anos. A aplicação está disponível das 8h30 às 16h, na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) e na Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), com entrada pela Avenida Apolônio Sales. Segue ainda a aplicação de primeira dose em pessoas com Síndrome de Down e pacientes renais em diálise. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Mariana promove adoção

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Acolhimento Animal (CAA), realizou o primeiro evento do ano voltado a adoção de animais. No total, 20 animais estiveram disponíveis para adoção e 17 foram adotados. Todos os animais foram devidamente vacinados, vermifugados e microchipados e, além disso, os adotados durante a ação ganharam a primeira dose antiviral, a dose anual antirrábica e um ano de vermifugação. (O Liberal – Ouro Preto)