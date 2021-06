Rede de Notícias do Sindijori MG

Mariana recebe investimentos

A Prefeitura de Mariana investiu aproximadamente 37 milhões de reais no Plano Municipal de Desenvolvimento e Recuperação Econômica. Com o intuito de minimizar os impactos gerados pela pandemia no município criou um pacote com 10 projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo que visa retomar a economia local afetada pela Covid-19, com a criação e preservação de empregos e negócios, gerando prosperidade econômica e assegurando melhor qualidade de vida à população. (Ponto Final – Mariana)

Atiradores de Caratinga doam sangue

“Ajudar está no nosso sangue” é o tema da campanha que estimula e apoia a doação voluntária de sangue e de medula óssea por parte de militares do exército. Com intuito de contribuir com a doação de sangue e salvar vidas, vinte atiradores do Tiro de Guerra 04-003 (TG 04-003), de Caratinga, estiveram em Governador Valadares para fazer a doação ao Hemominas. O tiro de guerra iniciou a campanha na semana passada, e provavelmente continuará durante o ano. (Diário de Caratinga)

Gás tem aumento de 27% em Poços

O Procon divulgou pesquisa dos preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, realizada em 19 de maio. O levantamento mostrou que em 12 meses o botijão subiu tanto para a retirada no depósito quanto para a entrega, respectivamente, 27,58% e 18,55%. Os preços do mês de maio não registram grandes mudanças em relação ao que foi constatado em abril: houve queda de 0,01% para retirada no depósito e estabilidade para a entrega em domicílio. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Fórum Comunitário debate invasões

Os representantes da Câmara Municipal de Araxá realizaram um Fórum Comunitário para debater a situação das invasões na cidade uma vez que cidadãos sem condições de habitação buscam alternativas improvisadas para construir moradia. Ao fim da sessão, os presentes apresentaram sugestões e perguntas, sendo que foi considerada a criação de um comitê especial para a realização de ações coordenadas como fundamentais para o enfrentamento do problema. (O Planalto – Araxá)

Itajubá cancela isenção do IPTU

O prefeito de Itajubá, Christian Gonçalves, revogou o decreto do ex-prefeito Rodrigo Rieraque suspendia a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para moradores de condomínios populares na cidade. A decisão, atinge em cheio beneficiários dos programas habitacionais do Governo Federal. Em Itajubá, a medida afeta moradores dos residenciais construídos nos bairros Novo Horitonze, Nações e Canaã. (Diário de Itajubá)

MoC recebe filial da Havan

Plantar lojas pelo Brasil, gerar empregos e oportunidade para os brasileiros. Esse é o lema que move a Havan. E, mesmo num período tão desafiador, a varejista segue expandindo pelos estados brasileiros. Na semana que passou foi a vez de Montes Claros receber uma Havan. Esta será a 5ª megaloja Havan em Minas Gerais e a 159º empreendimento da rede. Com quase 20 mil m² de área construída, a megaloja de Montes Claros contará com todo o mix de mais de 350 mil itens da Havan, estacionamento gratuito, praça de alimentação e ambiente climatizado, se tornando o novo destino de lazer e compras para a população. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Itaunense na mira da PF

Uma equipe da Polícia Federal cumpriu seis mandatos de busca e apreensão dentro da Operação Buraco na Pista, que investiga extração ilegal de minério de ferro em Nova Lima. Cinco desses mandados foram cumpridos em Itaúna em vários locais, dentre eles em uma empresa situada às margens da MG-050. A operação visa apurar a participação de um grupo de pessoas na extração ilegal de minério ao lado da pista da BR-040, em Nova Lima, como se estivessem realizando obra de pavimentação no local. (Folha da Povo – Itaúna)

Ibituruna ganha nova feira

A partir deste fim de semana até o dia 5 de junho não será permitido o acesso da população às trilhas e à área do pico da Ibituruna. A restrição faz parte das medidas sanitárias adotadas para evitar aglomerações durante o Campeonato Brasileiro de Parapente, que será realizado de 29 deste mês até dia 5 de junho. Embora a população não possa socializar com os pilotos durante os dias da competição, no horário das 9 às 15 horas funcionarão a feirinha e os empreendimentos da Rota da Ibituruna. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)