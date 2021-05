Rede de Notícias do Sindijori MG

Inflação na construção preocupa

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) de materiais e equipamentos, calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrou alta de 27,26% nos preços, no acumulado de 12 meses, encerrado em março deste ano. A situação também preocupa em Sete Lagoas. É o que revela Márcio Henrique Teixeira Santos, presidente das Associações de Construtores de Sete Lagoas (Ascon7) e de Minas Gerais (Ascomig). “Por isso, 79% das construtoras pretendem adiar os próximos lançamentos imobiliários. Em Sete Lagoas, já estamos visualizando algumas construtoras reduzirem o ritmo de obras, devido a inflação de custos. A situação se agravou em 2021”, afirmou. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Muriaé terá mutirão de casamento

Estão abertas as inscrições para o Mutirão do Casamento Civil, uma ação desenvolvida pelo Centro Universitário Faminas, através do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do curso de Direito, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O objetivo é a regularização do estado civil de casais que vivem juntos há mais de um ano, como se já fossem casados, de forma gratuita. A iniciativa, que vai converter a união estável em casamento civil, tem como parceiros o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Muriaé, o Cejusc e a 36ª Subseção da OAB de Muriaé. (Gazeta de Muriaé)

Procon faz pesquisa em postos

O Procon Uberaba atualizou os dados da pesquisa de preços de combustíveis na cidade, com números de 59 postos na área urbana e sete postos localizados em rodovias do Município. Conforme a pesquisa, na área urbana, o preço mínimo encontrado para o etanol foi de R$4,29, para a gasolina foi de R$5,79, para o diesel foi de R$4,44 e para o diesel S-10 foi de R$4,49. Já o preço médio dos combustíveis foi de R$4,49 para o etanol, R$5,98 para a gasolina comum, de R$4,51 para o diesel e R$4,68 para o diesel S-10. (Jornal de Uberaba)

Previsão ao vivo em Patos

Em reconhecimento às virtudes da cidade de Patos de Minas e com o propósito de trazer mais benefícios para moradores, visitantes e turistas, a startup climaaovivo.com.br e o Observatório IDS oficializaram parceria que une as respectivas expertises. Com uma câmera posicionada para obter imagens de Patos de Minas, qualquer pessoa pode acessar gratuitamente as imagens em tempo real no site climaaovivo.com.br. Além disso, traz previsões, notícias e vídeos com conteúdos exclusivos sobre as condições do tempo. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Restaurar implantado em Araçuaí

O juiz Jorge Arbex, titular da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Araçuaí, desenvolveu o projeto Justiça Restaurativa na Violência Doméstica e conseguiu implantar na comarca o Restaurar – Programa Multidimensional de Atendimento ao Agressor. Ele criou o programa em parceria com as prefeituras de Araçuaí, Itinga e Padre Paraíso, que cederam uma psicóloga e uma assistente social. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Caeté ganha casa de acolhimento

A Instituição Amor ao Próximo Viver sem Drogas, dirigida por Sander Lúcio Arruda, avançou mais um passo no trabalho de recuperação de dependentes, em Caeté. Agora, os assistidos pelo projeto terão acesso a uma casa de acolhimento, um espaço onde eles receberão refeições, atendimento social, psicológico e de enfermagem. Na casa também é cultivada uma horta, aos cuidados dos próprios integrantes. A casa já está em funcionamento e atenderá famílias que possuem membros com problemas de dependência de álcool e drogas. (Jornal Opinião – Caeté)

Denúncia pode gerar prêmio

O vereador Luiz Carlos Tocão, protocolou junto á Câmara Municipal de Formiga o Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão de prémio à pessoa que comunicar ás autoridades competentes a prática de crime contra a administração pública do Município de Formiga, de que resulte o efetivo ressarcimento de valores ao erário. Conforme o projeto, a denúncia pode ser da prática de crime, ilícitos administrativos ou irregularidades de que tenha conhecimento junto às autoridades municipais, a qualquer órgão de segurança pública ou ao Ministério Público. (Nova Imprensa – Formiga)