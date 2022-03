Rede de Notícias do Sindijor MG www.sondijorimg.com.br

Montes Claros registra 1,6 mil sem nome do pai

Uma campanha nacional desenvolvida pelo Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais (Condege) acaba de revelar que entre 1º de janeiro de 2016 a 3 de março de 2022, foram registrados 39.421 nascimentos no município de Montes Claros. No período, 1.676 crianças foram registradas sem os nomes dos pais. Em todo o País, apenas de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, cerca de 168 mil crianças foram registradas no País sem o nome do pai. As regiões Sudeste e Nordeste concentram o maior volume de ocorrências: juntas elas respondem por 65% do total. Mas é no Norte onde há proporcionalmente mais casos: o pai está ausente em 8% das certidões de nascimento. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Araxá implanta a UTI Neonatal

A tão sonhada UTI Neonatal e Pediátrica começa a se tornar realidade em Araxá. A Administração Municipal iniciou o processo de implantação da unidade terapia intensiva voltada para recém-nascidos. O prefeito Robson Magela encaminhou um projeto de lei à Câmara Municipal que permite o Município a firmar convênio no valor de R$ 5 milhões com a Santa Casa de Misericórdia de Araxá para implantação da unidade. A proposta ainda será apreciada pelos vereadores. (Correio da Araxá)

Monlevade busca modelo do “tarifa zero”

Acompanhado do vereador Reinaldo Bacana e da Procuradora Débora Silva, o prefeito Lucas Coelho, de Caeté, recebeu os vereadores Marquinhos Dornelas e Thiago Titó, do PDT de João Monlevade. Eles vieram conversar sobre o programa Tarifa Zero, “que implantamos em julho do ano passado em Caeté e segue oferecendo transporte público gratuito para a população.” Falamos sobre como montamos nosso edital do processo licitatório, como é a nossa realidade territorial e econômica e como conseguimos chegar a um denominador que garantisse o serviço público na cidade, com austeridade”, afirmou. (Jornal Opinião – Caeté)

Tenda é colocada para proteger a capela

Foi realizada, em Congonhas, uma reunião com a presença da Secretária de Planejamento e Gestão de Congonhas, Lucimara Junqueira, o Diretor de Patrimônio Histórico, Leonardo Silva, e servidores do setor e membros da Superintendência Estadual do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para tratarem sobre as intervenções pontuais necessárias nas capelas da Santa Ceia e Crucificação e Flagelação dentro do Decreto de Emergência do Município. A intervenção das outras capelas será realizada ao longo do ano, com a autorização do IPHAN. Uma tenda foi colocada, protegendo assim a capela. Já a cúpula da Capela da Santa Ceia receberá intervenção pontual em breve. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Servidores da educação em greve

Os servidores da Educação da rede estadual de Minas Gerais deflagraram greve por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira (9). A decisão foi aprovada em assembleia realizada na capital do estado, Belo Horizonte, com a participação de caravanas de professores de diversos municípios, incluindo Juiz de Fora. Os trabalhadores cobram reajuste do piso salarial, além da suspensão do projeto de lei referente ao programa de recuperação fiscal do Governo de Minas Gerais. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), ainda é cedo para estimar a porcentagem de escolas que vão aderir à greve. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Municípios pedem habilitação de UTI

Estiveram reunidos na Cidade Administrativa, sede do Governo de Minas, os prefeitos de Poço Fundo, Rosiel Lima e de Carvalhópolis, José Antônio de Carvalho (Curió), com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Baccheretti. Acompanhados do deputado estadual Dalmo Ribeiro, os prefeitos foram solicitar a habilitação dos leitos de UTI, que já atendem pacientes de covid-19, para funcionamento e atendimento geral à população das cidades do entorno. – O Governado de Minas e o Ministério da Saúde deverão autorizar poucos leitos de UTI, em 2022. (Folha Machadense)

Confeccionistas buscam o e-commerce

Um encontro da equipe do ‘Mercado Livre’ com as empresas do setor confeccionista interessadas em promover suas vendas por internet ocorrerá no dia 17 de março na sede da CDL Divinópolis, com a parceria do Sindicato do Vestuário, Associação Comercial e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para o Presidente da CDL Divinópolis, Heider de Freitas, “essa é uma grande oportunidade para o mercado local, pois o Mercado Livre é o e-commerce mais visitado do Brasil, com crescimento exponencial e de grande impacto socioeconômico, empregando milhares de trabalhadores diretamente e facilitando o comércio de mais de 500 mil pequenas e médias empresas. Promover esse encontro para Divinópolis é uma grande oportunidade para aproximar nossos empresários da plataforma”, explicou. (Divinews – Divinópolis)