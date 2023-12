Rede de Escolas Adventistas anuncia unidade em Caratinga para operação em 2025

CARATINGA – Com mais de 525 unidades escolares no Brasil e ultrapassando a marca de 2 milhões de alunos em 9.600 escolas espalhadas em diversos países, está chegando na cidade de Caratinga a Escola Adventista, na verdade retomando suas atividades. Considerada uma das maiores redes de ensino do Brasil e do mundo, a escola tem como valores permanentes o princípio cristão em sua metodologia de ensino.

O que era um sonho de muitos caratinguenses que estudaram na antiga unidade existente em Caratinga na década de 80, fechada por questões estruturais não condizentes com um novo mercado quando operava na rua Coronel Antônio da Silva, agora já podem realizar o sonho através de filhos e netos de estudarem com a qualidade de ensino que é referência nacional e tão elogiada no meio educacional.

O empreendimento foi viabilizado depois de negociações com a alta administração da igreja Adventista com sede administrativa regional na cidade de Governador Valadares, a igreja local e o empresário Bruno Lopes que é o proprietário do edifício que receberá a unidade na Avenida Dário da Anunciação Grossi, no 677, o SKY Tower.

“ É um enorme prazer viabilizar esse sonho da cidade e da rede de ensino Adventista para a cidade de Caratinga. Vivemos num momento em que é preciso fortalecer princípios que deverão moldar gerações futuras. A sede administrativa da igreja já vinha estudando a bastante tempo, números e possibilidades para o mercado local, quanto a viabilidade que hoje se mostra positiva e certa”, diz o pastor presidente regional da igreja Adventista em Governador Valadares, Julimar Santos.

No cronograma de atividades do colégio já para 2024 estão previstas adaptações no prédio dado o perfil escolar e fluxo de pessoas. O engenheiro responsável pela obra Júlio Ribeiro detalhou como será a estrutura que ficará à disposição dos alunos: “ Metade do prédio será destinado ao uso do colégio, cerca de 3 mil metros quadrados distribuídos em cinco andares, além da área externa do prédio com mais 1.500 metros quadrados onde será instalada a quadra desportiva, eventos e estacionamento. As adaptações também fazem previsão de mais um elevador além dos 3 existentes em virtude do fluxo de alunos no prédio. A previsão é que em poucos meses tudo esteja pronto haja vista serem apenas adaptações”, conclui o engenheiro.

Segundo a administração do colégio Adventista, a intenção é já no mês de maio de 2024 iniciar a captação de interessados para o ano letivo de 2025, restando superadas todas as autorizações necessárias e partir do perfil de idade dos alunos na fase de pré- matrícula, definir quais turmas serão abertas. O objetivo do colégio é credenciar para a cidade a oferta de turmas do maternal até o segundo grau, inclusive com período integral em turmas fechadas, considerando a demanda de mercado na cidade.