Rede de Ensino Doctum realiza aulas conectadas e mantém alunos ativos

Formato busca entregar na casa do estudante a experiência da sala de aula evitando o contato social e aglomerações

CARATINGA – Diante de uma das maiores crises de saúde pública da história recente, a Rede de Ensino Doctum está utilizando a tecnologia e as ferramentas digitais para manter seus estudantes conectados, ainda que distantes fisicamente, construindo alternativas a esse momento. Seus colaboradores e docentes estão trabalhando de casa, garantindo os serviços, mantendo o diálogo com os estudantes, evitando assim o aumento da curva de contaminação da Covid-19, e as aulas estão sendo realizadas via internet.

A instituição está realizando aulas conectadas para os cursos presenciais, um formato que buscam entregar na casa do aluno a experiência da sala de aula. Para as modalidades EaD e Semipresencial, os encontros e avaliações, antes presenciais, agora serão feitas online.

Nas aulas conectadas, o professor entra ao vivo no horário em que estaria na faculdade, garantindo a interação necessária para um aprendizado satisfatório e completo. Os alunos já estão se adaptando à novidade e compartilhando nas redes sociais os momentos de estudos online.

A prática é amparada pela Portaria 343 do Ministério da Educação, publicada no último dia 17 de março. O texto autoriza, em caráter excepcional, que as instituições de ensino utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação para a continuidade das disciplinas presenciais em andamento.

Além disso, foi criada uma Central de Atendimento especial para atender os estudantes, nesse período de dúvidas e incertezas. Caso precisem conversar e esclarecer dúvidas, estão disponíveis chats através de plataformas digitais e o atendimento tradicional via telefone 0800 033 1100.

A Rede de Ensino Doctum como uma instituição humanista e defensora do poder transformador da educação, acredita que em momentos como este é preciso manter a mente sã e tentar minimizar as perdas que toda a população já vem tendo. O estudo, o encontro com os colegas de classe, a troca com os professores e a rotina acadêmica podem ajudar muito nisso.