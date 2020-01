Rede de Ensino Doctum expande atuação com inauguração de novos polos parceiros EaD

Iniciativa faz parte do processo de democratização do ensino superior desenvolvido pela instituição

DA REDAÇÃO– Como parte do processo de expansão e interiorização da educação, desenvolvido pela Rede de Ensino Doctum, novos polos parceiros de ensino a distância foram inaugurados em diversas regiões de Minas Gerais e Espírito Santo neste mês de janeiro. Cidades como Espera Feliz, Vila Nova, Divino e Abre Campo passaram a contar com o ensino superior da Doctum, através de parcerias estabelecidas.

A partir dessa expansão, a Rede Doctum passa a contar com mais de 20 polos, que são espaços devidamente credenciados pelo MEC com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior. É no polo que os estudantes de cursos a distância desenvolvem as atividades presenciais exigidas no processo de formação.

As graduações a distância permitem ao aluno escolher o período em que irá assistir às aulas, disponibilizadas em um ambiente virtual moderno e de fácil uso, otimizando o tempo e abrindo novas possibilidades. O EaD da Doctum tem como diferencial o nível de qualidade acadêmica, o corpo docente e a atuação em cidades nas quais não havia acesso ao ensino superior. Entre as opções de graduação disponíveis, estão cursos com alta procura e relevância no mercado de trabalho, como Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Marketing e Recursos Humanos. O diploma de quem faz um curso a distância possui a mesma equivalência do presencial, sendo reconhecido pelo MEC.

ORIENTAÇÃO E TREINAMENTO

No último mês de novembro, a Rede de Ensino Doctum realizou o primeiro Encontro de Polos Parceiros. O objetivo foi reunir os gestores dos novos Polos de Ensino a Distância que seriam inaugurados. A reunião buscou apresentar todas as áreas envolvidas na operação dos polos UniDoctum, além de promover um treinamento sobre o processo de matrícula e captação de alunos. A iniciativa aconteceu na Faculdade Doctum de Caratinga e reuniu representantes de diversas cidades de Minas Gerais.

Para a diretora de Ensino a Distância da Rede, Elis Novaes, o encontro foi uma realização para a instituição e para todas as cidades que começaram a receber os polos. “É uma vitória enorme para todas as comunidades em que a Doctum está inserida. A gente tem muita segurança em nossos conteúdos, nossos materiais didáticos e no nosso modelo de educação, no qual o objetivo é promover a potencialização do ser humano. Esse é nosso diferencial”.

A partir deste encontro, os novos polos chegaram a localidades em que, muitas vezes, não havia nenhum acesso à graduação ou ao ensino de qualidade. Para o presidente da Doctum, Cláudio Leitão, proporcionar isso à comunidade mineira é a realização de um grande sonho. “Esse projeto é uma realidade que ultrapassou tudo aquilo que um dia imaginamos. Agora é um momento histórico, pois os parceiros representam novas escolas que surgem em torno da Doctum. E isso é motivo de um extremo orgulho para nós e para todos nos ajudaram a construir essa grande instituição educadora que perpassa tantas gerações”.

O evento contou com programação extensa, abordando temáticas como aspectos gerais da instituição, estratégias pedagógicas e missão da Rede. Para o presidente executivo da Doctum, Pedro Leitão, o evento marcou um momento histórico para Caratinga. “A Doctum nasceu em Caratinga e hoje já está em dezenas de cidades. Estamos muito felizes, mas também cientes do enorme desafio que isso representa. Hoje iniciamos uma nova etapa da Doctum e tenho certeza que isso é um orgulho também para nosso município, pois essa conquista só foi possível porque tem muita gente de Caratinga envolvida nesse projeto”.

Para Maria da Páscoa Luiz, parceira Unidoctum e representante dos polos de Monte Formoso e Joaíma, fazer parte da instituição é um grande orgulho, pois ela acredita que o novo projeto vai oferecer acesso à educação em uma área ainda carente de oferta. “O que me motivou a buscar essa parceria foi o trabalho que a Doctum faz em comunidade. Isso é muito bom para mim, que estou em uma região pobre no Vale do Jequitinhonha, onde a educação continua um pouco escassa. Poder contar com uma instituição que faz esse trabalho voltado para o social, vai fazer toda a diferença na minha comunidade”.