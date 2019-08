Rede de Ensino Doctum estreia canal na plataforma YouTube

Pesquisa afirma que a plataforma digital é a favorita entre os brasileiros

CARATINGA– A Rede de Ensino Doctum está com novo canal no YouTube, com o intuito de ampliar a divulgação da marca, informar e entreter o público seguidor da marca na internet.

Segundo a pesquisa “Global Digital 2019”, a plataforma, que hospeda vídeos e facilita o compartilhamento do conteúdo, é a favorita entre os brasileiros (95%), seguido pelo Facebook (90%) e WhatsApp (89%) e deve continuar em ascensão.

O vídeo de estreia dessa nova fase do canal da Doctum foi o “Manifesto 2019/2020”, que foi ao ar no dia 14 de agosto e traduz o lema de “Fazer Mais, Inovar e Ir Além” da instituição. Hoje, dia 21 de agosto, entra no ar o vídeo “Dia de Aula”, sobre a volta às aulas do segundo semestre, com foco nas unidades de Juiz de Fora.

Toda quarta-feira será publicado um vídeo novo, sempre com conteúdo original, produzido especialmente para a Doctum, seguindo uma linguagem audiovisual leve e descontraída. Serão apresentados a cada episódio: curiosidades, informações, características e particularidades das unidades, do dia a dia de alunos e professores, e da instituição como um todo, além de histórias inspiradoras.

Para acompanhar todas as novidades, o internauta deve acessar a página do canal da Rede Doctum no YouTube, se inscrever no canal e ativar o botão de notificações, para receber todas as atualizações. O endereço do canal da Rede de Ensino Doctum no YouTube é www.youtube.com/c/RedeDoctum