Rede Cegonha libera recursos para Caratinga e região

Valores serão utilizados para realização de testes rápidos de gravidez

CARATINGA- Foi autorizado o repasse de recursos para Estados e Municípios que aderiram ao programa Rede Cegonha com a publicação da Portaria 1.575/2021, no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (13). O programa faz referência ao componente pré-natal da Rede Cegonha destinado à realização de Teste Rápido de Gravidez (TRG).

Os recursos a serem transferidos para realização de teste rápido de gravidez correspondem ao valor unitário do teste rápido de gravidez multiplicado pelo número de nascidos vivos obtido no Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) por município de residência, no ano de 2019 e acrescido 20%.

O valor mínimo é de R$ 56,00, de acordo com as estimativas realizadas pelo Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimentos, do Ministério da Saúde (DESID/SE/MS), para a compra mínima de um kit com 100 testes.

Confira os valores para cada município: