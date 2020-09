Recursos para ampliação do atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto durante a pandemia

DA REDAÇÃO- O Ministério da Saúde vai repassar recursos para os municípios ampliarem o atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto na rede pública de saúde durante a crise de saúde causada pela Covid-19.

A medida visa garantir o cuidado adequado, com monitoramento das mulheres com suspeita ou confirmação de síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave ou sintomas de Covid-19; incentivar testagem para diagnóstico precoce de coronavírus; ampliar o acompanhamento pré-natal, parto e pós-parto, entre outras ações.

As gestantes e puérperas são mais vulneráveis a infecções e, por isso, são classificadas como grupo de risco tanto para o Coronavírus quanto para o vírus da gripe. Portanto, os cuidados devem ser rigorosos e contínuos, independentemente do histórico clínico das pacientes.

O repasse adicional será feito aos municípios por cada equipe de Saúde da Família com gestantes cadastradas. O valor será de R$ 800 a mais por equipe. Caratinga tem 22 equipes, recebendo o valor mensal de R$ 17.600 e o total de R$ 52.800 por três meses.

Os municípios também serão beneficiados com o correspondente a 5% do total de gestantes cadastradas com 28 semanas ou mais. Caratinga receberá neste quesito R$ 50.960,00. O adicional por gestante com cadastro atualizado, sendo 349 gestantes é de R$ 1.745,00.

Prevenção

No atual cenário da crise causada pelo novo coronavírus, o Ministério da Saúde defende que todos os pacientes que requerem cuidados especiais, como gestação de risco adotem a consulta precoce e procurem avaliação médica periódica. Ainda de acordo com a pasta, cabe ao médico acompanhar a gestação no pré-natal e orientar o tratamento ideal. Todas as pessoas que apresentarem sintomas devem procurar o serviço de saúde mais próximo.

A prevenção da Covid-19 em gestantes e puérperas consiste no distanciamento recomendado em todos os locais de atendimento (postos de saúde, pronto-socorro, entre outros), uso de máscaras e práticas de higiene, incluindo etiqueta respiratória e lavagem correta das mãos com água e sabão. Entre os profissionais de saúde que examinam as gestantes, a higiene das mãos deve ocorrer antes de colocar os equipamentos de proteção individual e do exame de cada paciente.

Ainda para os profissionais da saúde, a pasta recomenda a proteção com máscara cirúrgica dentro do ambiente assistencial e hospitalar; N95 em momentos de maior risco de produção de aerossóis, e proteção dos olhos com óculos protetores ou face shields (protetor facial) em procedimentos. Por conta das especificidades do organismo materno, uma série de condutas médicas específicas são essenciais para o atendimento dessa população obstétrica e assim, reduzir a mortalidade materna durante a pandemia da Covid-19.

O Ministério da Saúde também irá disponibilizar o Manual de Recomendações para a Assistência da Gestante e Puérpera para orientar profissionais de saúde no manejo às gestantes durante a pandemia, como recomendações para atualização de cadastro das gestantes nos serviços da Atenção Primária, busca ativa para início e acompanhamento pré-natal, monitoramento frequente, atualização do calendário vacinal, entre outros.