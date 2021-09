Recuperandos da Apac iniciam cursos de graduação

Parceria com a Rede de Ensino Doctum vai proporcionar estudos na modalidade EAD

CARATINGA– Nesta sexta-feira (10), cinco recuperandos deram início a cursos de graduação, após assinatura de um termo de parceria da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) e a Rede de Ensino Doctum.

Flávia Bastos, diretora da Doctum, destaca a importância do estudo para a vida do cidadão. “Muito feliz, a Apac é uma grande parceira da Doctum. Hoje disponibilizamos essas cinco bolsas, com intuito de voltarmos para dar oportunidade a outros recuperandos. Nosso lema, nossa missão que é de transformar comunga muito com a missão da Apac que é de recuperar. Sabemos que para a Educação não tem fronteiras, não tem muros”.

Dos cinco recuperandos, um está cursando Administração, dois iniciaram a Educação Física, um está estudando Ciências Contábeis e outro no tecnólogo em Gestão Hospitalar. “E ver o brilho nos olhos deles dentro daquela sala, aprendendo um pouquinho sobre nosso sistema EAD, assistindo nossas vídeoaulas é muito gratificante”, destaca Flávia.

A graduação é 100% EAD e, conforme Flávia, realizada nos mesmos moldes convencionais. “Como outro qualquer, única diferença que eles estão aqui dentro da Apac. O aluno que está na sociedade comum também tem o mesmo curso. E eles cumprindo o que tem que cumprir, vão continuar esse curso, seja na casa deles, ou até acessando as dependências da nossa instituição. Eles vão continuar até formarem no curso de graduação. E queremos que se Deus quiser também sejam alunos Doctum da pós-graduação”.

Adriana Luppis, diretora da Apac, enfatiza que a graduação dos recuperando é algo que a instituição esperava há bastante tempo. “Um sonho e hoje a Doctum, onde já temos essa parceria de estagiários aqui conosco em vários cursos, também trazendo pra nós essa benção de recebermos esses cinco recuperandos fazendo curso de Graduação. Nós acreditamos que apenas a Educação pode mudar a vida do ser humano, Deus faz a parte dele na espiritualidade junto à nossa metodologia. Mas, a Educação faz com que a pessoa acredite que pode mudar de vida”.

A Apac, atualmente, conta com 150 recuperandos. A demanda por graduação é grande. “Vários querem estudar, ter essa oportunidade que lá fora não tem. A Apac está se recuperado juntamente com nossos recuperandos para que eles possam concluir esse curso. Esperamos o dia da graduação desses recuperandos aqui dentro. O preconceito com o sistema prisional é muito grande, para nós conseguirmos trazer esses benefícios para esses recuperandos, existem muitas pessoas que ainda criticam, mas, acreditamos que contribuindo para a mudança dele, fazemos a diferença na sociedade. Esses recuperando vão retornar para a sociedade e estar junto conosco”.

Jairo Gomes, presidente da Apac Caratinga, acrescenta que a instituição já conta com uma escola em funcionamento, que tem dado muito resultado. “Conhecimento sempre é importante, para nós que tratamos da recuperação de preso é um grande avanço com essa parceria. Além do recuperando cumprir sua pena, está ganhando aprendizado para sair e conseguir uma vaga no mercado de trabalho com conhecimento e qualidade. Esperamos conseguir mais bolsa e estamos estudando mais parceria para buscar atender a todos que tenham interesse”.

Para os recuperandos, a chance do recomeço, que muitas vezes parecia distante, mas, agora, é realidade. É o caso de Marcos Vinícius Corrêa, que vai cursar Administração. “Primeiramente a gratidão, estou muito feliz porque a Apac e a Doctum estão me proporcionando isso. Acredito que a Educação pode mudar minha vida e esse é o primeiro passo. Vou aproveitar essa oportunidade e, se Deus quiser, sair daqui com uma nova vida. Foi muito tempo esperando por esse momento, desde a rua tive vontade, mas, não tive oportunidade, pois o crime fechou as portas. Graças a Deus, com muita fé, Deus me abençoou com esse prêmio. Acho que vou poder aprender até administrar minha própria vida”, finaliza.